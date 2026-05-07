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A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

La ‘U’ afronta un encuentro duro ante el ‘pirata’, vigente campeón de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El vencedor dará un paso importante en búsqueda de la clasificación

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Carabalí y Johansen serán inicialistas en el lance de la Copa Libertadores. - Crédito: Difusión
Carabalí y Johansen serán inicialistas en el lance de la Copa Libertadores. - Crédito: Difusión

Dejando atrás una nube negra cargada de mala energía, Universitario de Deportes se dispone a continuar con su recuperación cuando visite el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para desafiar a Coquimbo Unido, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El atractivo cotejo, que marcará un punto de inflexión en cualquiera de los dos conjuntos, se realizará este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas de Perú a través de la señal de ESPN.

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Universitario llega fortalecido tras vencer de manera categórica por 4-1 a Juan Pablo II en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, resultado que eleva la confianza del equipo en el torneo local. El plantel mantiene la moral en alto y busca consolidar su rendimiento de cara a los próximos encuentros.

En la Copa Libertadores, el triunfo más destacado se produjo ante Nacional (U), al que superó por 4-2. Esta victoria permitió a los ‘cremas’ dejar el último lugar de su grupo y recuperar protagonismo en la competencia continental. Ahora, Universitario se propone extender su racha positiva en ambos torneos.

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El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Coquimbo Unido, por su parte, enfrenta un momento complicado tras sufrir dos derrotas consecutivas, una en la Copa Libertadores y otra en el Campeonato Nacional de Chile. El equipo cayó 0-3 ante Deportes Tolima como visitante, mostrando dificultades en el plano internacional.

Posteriormente, perdió 1-3 frente a Colo Colo en el terreno local, lo que aumentó la presión sobre el plantel que presume ser campeón. En este escenario, el conjunto ‘aurinegro’ intentará revertir la situación en su estadio, contando con el apoyo de su hinchada en el partido ante la ‘U’, buscando retomar la senda del triunfo y recuperar la confianza.

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

El partido se llevará a cabo este jueves 7 de mayo, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con inicio programado a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 20:00 horas.

Por su parte, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 21:00 horas, mientras que en México está previsto para las 18:00 horas.

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

El compromiso será transmitido a través de la señal de paga ESPN, ubicado en los conocidos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Del mismo modo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de este enfrentamiento internacional a través de su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias e incidencias.

Universitario vs Coquimbo Unido: alineaciones probables por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Caín Fara; Andy Polo, José Carabalí, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Alex Valera.

- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala; Nicolás Johansen, Alejandro Azócar.

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