Karla Tarazona tomará acciones legales contra Pamela Franco: “No voy a tolerar esta situación”

Karla Tarazona anunció en televisión que emprenderá acciones legales contra Pamela Franco, quien insinuó que la conductora tuvo una relación con Christian Domínguez. Latina TV.

La conductora fue tajante: no tolerará más insinuaciones ni permitirá que se siga dañando su imagen sin pruebas.

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La polémica escaló tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien en una entrevista televisiva relató detalles sobre el pasado de Christian Domínguez y cuestionó el vínculo entre él y Karla Tarazona. Lo dicho por la cantante fue considerado por Tarazona como un cruce de límites inaceptable.

Karla Tarazona: “No voy a permitir tolerar esta situación”

Durante su participación en ‘Arriba mi Gente’, Karla Tarazona fue consultada por Ricardo Rondón sobre la posibilidad de actuar legalmente contra Pamela Franco. Su respuesta fue clara:

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“Desde el día uno se han comenzado a decir un montón de cosas que definitivamente en la instancia que tenga que ser, que es de la manera legal, se va a tener que demostrar”.

Tarazona recalcó que no va a romantizar ni tolerar insinuaciones sobre su vida privada. “No le voy a permitir a nadie ni voy a romantizar el tema de que porque uno conoce a una persona con hijas tiene que aguantar y tolerar toda esta situación. No es así”, sentenció.

Karla Tarazona tomará acciones legales contra Pamela Franco. Latina TV.

El origen del conflicto: declaraciones de Pamela Franco

El detonante de esta nueva disputa mediática fueron las revelaciones de Pamela Franco en el programa de Andrea Llosa. Allí, la cantante afirmó que su percepción sobre Karla Tarazona estuvo influenciada por lo que Christian Domínguez le decía en privado. Franco relató que el cantante le hablaba de supuestos problemas de alcohol en la vida de Tarazona y la acusaba de comportamientos cuestionables.

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Pamela Franco reconoció que durante su relación con Domínguez asumía esas versiones como ciertas y que solo ahora reflexiona sobre cómo pudo haber sido influenciada. “El concepto que tengo de ella es por él. Por eso digo, qué le dirá a ella de mí también”, expresó en tono autocrítico.

En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

Implicancias legales y la exigencia de pruebas

Karla Tarazona subrayó que cualquier afirmación de este tipo debe ser demostrada en la vía judicial. “Me encantaría verla, porque cuando uno habla tiene que tener pruebas”, dijo al ser consultada sobre si emprendería acciones legales.

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La conductora dejó en claro que no va a quedarse de brazos cruzados frente a comentarios que afectan su honra y la de su familia, especialmente cuando involucran acusaciones de infidelidad o problemas personales. “No voy a permitir que se siga hablando sin pruebas”, enfatizó.

Reflexión sobre la responsabilidad mediática

El caso pone nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de quienes emiten declaraciones públicas sobre terceros, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la vida privada y los vínculos familiares. Las palabras de Pamela Franco, aunque presentadas como un testimonio de lo que escuchó en su relación, han tenido consecuencias directas en la imagen pública de Karla Tarazona.

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Además, la situación evidencia cómo los programas de espectáculos pueden amplificar testimonios personales y convertirlos en debates nacionales, afectando la vida de los involucrados y de sus familias.

La defensa de la dignidad y el impacto en la audiencia

Karla Tarazona defendió su derecho a no ser calumniada ni que se siga especulando sobre su pasado. Su decisión de recurrir a la justicia ha sido respaldada por colegas y seguidores, quienes consideran que es momento de poner límites a la exposición mediática y al cruce de acusaciones sin sustento.

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Por su parte, Pamela Franco intentó contextualizar su relato, aclarando que no repite los dichos de Domínguez con ánimo de difamar, sino como parte de un proceso personal de reflexión sobre su propia experiencia.

Pamela Franco se autodenomina “la mejor mamá”, pero Christian Domínguez y Karla Tarazona reaccionan con carcajadas.