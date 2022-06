Parejas que nacieron en Combate y no lograron terminar juntos. Foto: composición

Combate es el reality de competencia pionero en el Perú, se emitió por la señal de ATV, un 27 de junio del 2011 y le hizo la competencia directa a ‘Amigos y Rivales’ de Habacilar y a ‘El Último Pasajero’ por Latina Televisión.

Fueron cerca de 20 concursantes que se dividieron en equipo verde y rojo para luego competir quien se quedaba en Combate. El programa no solo era de competencia, también nació la amistad, el amor, rivalidades e infidelidades. Conoce algunas de las parejas que nacieron en el reality de competencia pero que no lograron terminar juntos.

SHEYLA ROJAS E ISRAEL DREYFUS

La modelo Sheyla Rojas mantuvo una corta relación con el influencer Israel Dreyfus, quien estuvo de principio a fin en el reality de Combate. Ellos estuvieron juntos durante ocho meses en el 2011. En una entrevista Israel contó que la historia de amor nació en la fiesta de cumpleaños de Miguel ‘El Conejo’ Rebosio porque ahí terminó besando a la popular Shey Shey. Israel explicó que terminaron porque había constantes peleas entre ellos. El surfista se encuentra compitiendo en Esto Es Guerra, 10 años.

Sheyla Rojas e Israel Dreyfus tuvieron una relación en Combate. Foto: facebook.

ANTONIO PAVÓN Y SHEYLA ROJAS

Fueron una de las parejas favoritas de Combate. Sheyla y Antonio tuvieron un romance de cerca de un año en el 2012, la unión fue tan fuerte que tuvieron un hijo y el nacimiento fue televisado por el canal de ATV. Estuvieron a punto de casarse pero las cámaras de Magaly Medina captaron al torero y la actriz Millet Figueroa en una situación comprometedora. Por tal motivo, ellos terminaron su noviazgo. Actualmente, Sheyla vive con su novio ‘Sir Winston’ en México y Antonio vive en España con su prometida Joy.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas. foto: facebook

MARIO IRIVARREN Y STEPHANIE VALENZUELA

El popular ‘Calavera coqueta’ inició un amorío con la modelo Stephanie Valenzuela en Combate en el 2011 pero luego de algunos meses terminaron y quedaron como buenos amigos. En una entrevista a Magaly TV: La Firme, la influencer internacional, comentó que Mario fue muy ‘lindo’ con ella y que le daba muchos detalles.

Mario y Alondra García Miro

Luego en el mismo programa, Mario comenzó a salir con Alondra García Miro, con quien estuvo cerca de un año pero luego ella inició un romance con el futbolista Paolo Guerrero, en diciembre del 2014, se conocieron en una chocolatad que el jugador organizó. Actualmente se encuentran distanciados y aún no confirman si están separados.

Mario Irivarren y Alondra García Miró mantuvieron un romancen en Combate. Foto: Facebook

Mario e Ivana Yturbe

Luego de ello, Mario no quiso perder el tiempo y comenzó una relación con una de las modelos más bellas del Perú, Ivana Yturbe, con ella estuvo casi cuatro años. Yturbe estuvo con él, cuando tenía 19 años y se encontraba concursando en el reality ‘Esto es Guerra’. “Fue la relación de la que más he aprendido y madurado. Ha sido una etapa de madurez mutua. Esos años me han servido de mucho aprendizaje”, declaró Mario para ‘Estas en Todas’.

Mario hace poco terminó una relación con la influencer, Vania Vludau en medio de acusaciones de maltrato psicológico. Actualmente se dedica a sus negocios en el Emporio de Gamarra y su Carwash en San Miguel.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe estuvieron por cuatro años.

PALOMA FIUZA Y JENKO DEL RÍO

La brasileña Paloma Fiuza duró muy poco en la primera temporada de Combate ya que debía viajar a Ecuador por compromisos laborales. Volvió a la cuarta temporada, convirtiéndose en una de las competidoras que más cariño obtuvo del público. Fue allí donde conoció a su exesposo, Jenko del Río. Luego de varios incidentes y uno que los llevó a la comisaria, terminaron divorciándose en agosto del 2020. Luego, Paloma estuvo con Facundo González por un año pero ahora está sola y es una de las estrellas de ‘Esto es Guerra’.

Paloma Fiuza y Jenko del Río estuvieron casados dos años y luego se divorciaron. Foto: captura

ALEJANDRA BAIGORRIA Y GUTY CARRERA

Ellos mantuvieron una relación sentimental en el 2016, aunque a principios lo negaron fueron captados besándose en la azotea del departamento de la competidora en ese entonces de Combate, mientras veían el partido de Eliminatorias Rusia 2018. La pareja terminó a los meses luego de que ella lo denunciará por maltrato físico y psicológico en el 2016. El Poder Judicial determinó que el chico reality no era una persona agresiva y se desestimo la denuncia de Baigorria. Guty vive con su novia Brenda Zambrano en México. Alejandra tiene un romance de un año con el modelo Said Palao.

Alejandra Baigorria demandó a Guty Carrera en el 2016 por maltrato psicológico. (Foto: Instagram)

MARIO HART Y ALEJANDRA BAIGORRIA

Mario y Alejandra fueron una de las parejas más queridas de la televisión peruana. Estuvieron cuatro años juntos. El primero en ingresar a Combate fue Mario y luego se unió Alejandra Baigorria. Cuando tuvieron la oportunidad de ir a ‘Esto Es Guerra’ lo hicieron juntos.

El piloto de autos terminó con la popular ‘Gringa de Gamarra’ porque los dos querían cosas distintas, por un lado Hart quería disfrutar su soltería mientras que Baigorria pensaba en el matrimonio. El rompimiento afectó más a Alejandra porque le costó superar la separación.

Después de ello, Mario Hart se involucró con varias mujeres entre ellas Leslie Shaw, juntos lanzaron una canción de reggaetón ‘Tal para cual’. Terminaron por una infidelidad del piloto. Hasta que llegó el amor verdadero para el popular Chato y se casó en el 2017 con la modelo Korina Rivadeneyra. Ambos formaron una familia, tienen una pequeña de un año y medio y están esperando un varoncito.

Alejandra Baigorria y Mario Hart pertenecieron al equipo verde, también formaron parte de Esto es Guerra. (Foto: ATV)

