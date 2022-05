Korina Rivadeneira asegura que sigue casada con Mario Hart pese a nulidad de su matrimonio

Korina Rivadeneira dice que sí está casada con Mario Hart. (Foto: Captura / Instagram)

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron en abril del 2017 en una ceremonia privada en la ciudad de Huaral tras dos meses como enamorados y en medio de los problemas migratorios de la venezolana. Se llegó a especular que su boda fue un recurso que utilizó para quedarse en el Perú; sin embargo, esto fue desmentido por ambos y aseguraron que se unieron por amor.

Lo que no imaginaron fue que en noviembre del 2021 el Juzgado Especializado de Familia de Huaral declarara procedente la demanda de nulidad de las nupcias entre la pareja. De acuerdo a la sentencia, la modelo no cumplió con presentar su partida de nacimiento, por lo que no siguió con el correcto procedimiento para registrar su matrimonio ante el registro civil.

Tras ello, los exchicos reality se han mostrado optimistas y, posteriormente, aseguraron que se iban a casar nuevamente. Sin embargo, este 11 de mayo, Korina Rivadeneira se mostró muy segura de sí misma al afirmar que sigue siendo la esposa del piloto.

Todo comenzó en el programa En Boca de Todos cuando los dos fueron invitados para exigir que sean la ‘pareja de portada’, una secuencia del magazine donde eligen a los mejores enamorados de la farándula peruana de acuerdo a su estilo y looks.

Al ver que no estaban como candidatos y que uno de los panelistas dijo que ellos no eran esposos, la exintegrante de Esto es Guerra no se quedó callada y refutó. “Nosotros sí estamos casados y hemos venido a demostrar que somo la pareja de portada” .

Por su parte, el conductor Ricardo Rondón no perdió la oportunidad y bromeó con su situación. “Todas tus portadas están en Huaral nomás Mario”, dijo causando las risas de todos en el set y algunos comentarios como “que frío eres” y “eso ya está superado”.

Cabe resaltar que, Korina Rivadeneira y Mario Hart se han mostrado más unidos que nunca y fruto de su amor se convirtieron en padres. Su hija Lara tiene poco más de 2 años y actualmente se encuentra embarazada de su segundo primogénito.

Korina Rivadeneira asegura que sigue casada con Mario Hart pese a nulidad de su matrimonio. (VIDEO: América TV)

KORINA RIVADENEIRA SOBRE MARIO HART Y SU ‘FAMA DE INFIEL’

Mario Hart fue una de las personas que comentó sobre el ampay de Aldo Miyashiro. Esto no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien criticó sus comentarios y recordó que él también le había sido infiel a Lesly Shaw cuando estaban en una relación sentimental.

Es por ello que las cámaras de América Espectáculos abordaron a Korina Rivadeneira para consultarle su opinión sobre las recientes criticas que ha recibido el padre de su hija. Según dijo la venezolana, él solo se ganó su “fama” de ser infiel.

“Mario se ganó su fama a pulso propio”, dijo entre risas y, posteriormente, explicó que el piloto ha cambiado su forma de pensar. “Mario ahora es otra persona, yo confió plenamente en él. Yo siento que él me ama muchísimo y que sería incapaz de hacerle algo así a su familia”.

“Él me ha enseñado que el amor es una decisión y cada vez que nosotros pasamos por bajos, él me impulsa para hacer algo para que volvamos a sentir ese amor fuerte y bonito”, añadió.

Korina Rivadeneira habla de la fama de infiel que se ha ganado Mario Hart. La modelo señala que su esposo se la ha ganado a pulso, pero ha cambiado. (Video: América TV)

