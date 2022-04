Paloma Fiuza rompe en llanto al recordar la muerte de su padre: “Es difícil creer que ya no está”

Paloma Fiuza no puede contener con sorpresa de En Boca de Todos sobre su padre fallecido. (Foto: Captura TV)

Este 27 de abril, Paloma Fiuza estuvo como invitada en el programa En Boca de Todos para que participe en la secuencia “Las ventanas de las emociones”, donde rompió en llanto al recordar a su padre Luis Velo Fiuza, quien falleció a fines del pasado mes de marzo por complicaciones de la COVID-19 en Brasil.

La brasileña no pudo contener las lágrimas cuando comenzó a hablar de su papá. “Hay días buenos y malos. Es bastante complicado”, dijo en referencia a la ausencia de su progenitor en su vida diaria.

Recordemos que, Luis Velo Fiuza perdió la batalla y finalmente murió tras enfrentar al virus durante varias semanas. Incluso, estuvo en cuidados intensivos en una clínica de su país natal. La noticia de su sensible fallecimiento fue dada a conocer por las conductoras de Esto es Guerra.

Luego de sus primeras palabras, la chica reality ingresó a la primera “ventana” donde se encontraba Tula Rodríguez con una foto de Paloma Fiuza con su padre. Ante ello, la bailarina continúo llorando y contó mayores detalles de la imagen.

“Esa foto fue en enero, fue la última vez que estuve con él y estábamos súper bien. Hablé muchísimo con él (...). La gente pensaba que el tema del coronavirus era una broma, mi papá ya tenía las dos vacuna, le faltaba la tercera. Lamentablemente no aguantó. Fue muy doloroso”, dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, comentó que su papá pasó mucho tiempo en UCI, lo que ocasionó que tanto ella como su familia vivieran semanas de preocupación y sufrimiento. “Todos los días recibíamos llamadas para saber noticias y bueno, no aguantó”.

“No sé donde está pero estoy segura que está en el cielo. Lo amo muchísimo, lo siento muchísimo lo que pasó y siento que él cumplió un ciclo. Hay días que no puedo entender, se me hace difícil creer que mi papá no está ni estará más con nosotros”, agregó.

En otro momento, la producción decidió entregarle un recuadro que contenía una pintura de ella con su papá en forma de ángel. Ante ello, la integrante de Esto es Guerra se emocionó y agradeció por el detalle en medio de lágrimas.

“Gracias, gracias por el detalle. Se me hace difícil creer en eso de que ya no está más, pero él sabe cuánto lo amo. Ahora está en el cielo con Dios”, concluyó.

Paloma Fiuza rompe en llanto al recordar a su padre fallecido. VIDEO: América TV

SIEMPRE ORABA POR SU PADRE

Cuando Paloma Fiuza contó que su papá se encontraba delicado de salud, ella señaló que en algún momento pensó quedarse en Brasil con su familia para estar al lado de ellos, pero luego se desanimó porque sabía que no podía hacer nada ya que su progenitor se encontraba intubado.

Por este motivo, la brasileña aceptó volver a Esto es Guerra, no sin antes indicar que desde el Perú se encontraba orando por su padre y así en algún momento pueda recuperar; sin embargo, esto finalmente nunca sucedió.

“Mi familia sabe cuánto los quiero, yo pensé de hecho quedarme en Brasil para estar apoyando, pero no puedo hacer nada, mi papá está entubado y yo no hago nada allá. Tenemos que esperar, orar y todo va a salir bien”, agregó.

Cabe precisar que Luis Velo Fiuza era un artista brasileño especializado en el reciclaje de chatarra de hierro, pues transformaba estos objetos en artículos de lujo. Él subía su meticuloso trabajo en su cuenta de Instagram.

