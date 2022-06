El cambio radical de Sheyla Rojas: cirugías en el cuerpo y exceso de retoques en el rostro

El radical cambio de la modelo Sheyla Rojas. Foto: composición

La modelo e influencer peruana Sheyla Rojas es una de las artistas que ha recurrido al cirujano plástico para someterse a algunas intervenciones estéticas y quirúrgicas para que le ayuden a mejorar su apariencia.

La exparticipante de Esto es Guerra ha ofrecido varios detalles de sus cirugías cada vez que ha tenido la oportunidad de visitar los programas de televisión en el Perú, ya que actualmente radica en México.

OPERACIONES DE SHEYLA ROJAS

Sheyla Rojas y los radicales cambios que tuvo en su apariencia. Foto: Twitter

Cuando entró a la televisión cambió el color de su cabello, de negro a rubio. Eso no fue la único transformación que se hizo: soñaba con una figura contorneada y, poco a poco, lo fue logrando. Por eso, optó por hacerse varios ‘arreglitos’ en el rostro y el cuerpo.

En lo que respecta a la cara, se ha hecho una rinoplastia, se ha incrementado el mentón, afinado el rostro e inyectado ácido hialurónico en la nariz y en los labios.

En febrero de 2020, en el programa En boca de todos, la ‘exguerrera’ comentó que nunca había tenido problemas en admitir los retoques estéticos: “Yo nunca lo he negado, estoy a favor de los retoques y los recomiendo porque una mujer se tiene que cuidar”.

Un mes después, en el programa América Hoy, confesó a todo el público peruano que se había sometido a más de 10 cirugías estéticas, impactando a todos los presentes.

“La primera operación que me hice fue la nariz y las bubis porque yo siempre hice deporte toda mi vida, tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más”, dijo

Asimismo, señaló que tuvo una intervención estética con ácido hialurónico, pero de manera ambulatoria para incrementar el tamaño de su mentón y darle un mejor perfil a su rostro.

Sheyla Rojas y los radicales cambios que tuvo en su apariencia. Foto: Instagram

Por otro lado, negó que se haya puesto implantes en los glúteos, argumentando que solo se inyectó su propia grasa. Respecto a su rostro, sostuvo que se lo tensó para evitar la aparición de arrugas. “ Te ponen como unos hilitos y te jalan ”, precisó

También contó que se ha inyectado ácido hialurónico en los labios y le agrada mucho el volumen que le han dejado. “No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito. Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos”, dijo en su momento al mismo programa.

Todos estos cambios lograron las medidas que ella quería: obtuvo 93 centímetros en la zona de los pechos, 57 centímetros de cintura y 93 centímetros en la zona de las caderas , así lo afirmó el exconductor de ‘En boca de todos’, Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’ en febrero del 2020.

EL CIRUJANO DE SHEYLA ROJAS

En noviembre de 2021, Sheyla Rojas regresó al Perú y aprovechó para hacerse algunos cambios en su apariencia con el doctor Fong que ya antes la había operado. Se hizo una liposucción de papada y se inyectó nuevamente ácido hialurónico en los labios.

Lamentablemente, cuando retornó a México tomó varios medicamentos para sobrellevar la operación y tuvo una mala reacción en su cuerpo: sufrió de una parálisis facial y se le hincharon los pies, los brazos y la cara. Todo esto lo comentó muy alarmada en un enlace en vivo para el programa América, el pasado marzo

“Me hice la papada, aún estoy inflamada, me cuesta muchísimo mover (la boca). Me lo hice en noviembre, fue una pequeña lipo. De hecho, tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer, a día siguiente, viajé y además tomé medicamentos, tuve una mala reacción”, expresó.

Por su lado, el doctor Fong indicó que fue responsabilidad de la modelo al no seguir con los cuidados respectivos después de hacerle una cirugía, algo que no le agradó mucho a Sheyla Rojas.

“Yo ya no tengo nada que decir, ya hablé al respecto, ya aclaré lo que pasó, es un tema pasado. El doctor dice que no hecho un postoperatorio como debería. Bueno, ya está, como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada y, obviamente, tendré con más cuidado”, expresó.

Sheyla Rojas pasa incómodo momento en América Hoy. (Video: América TV)

Luego del último susto que sufrió con una parálisis facial, la exconductora ya no quiere saber más de cirugías. “Nunca más me hago nada. No quiero saber nada (de las operaciones)... yo pensé que era una alergia. Fue horrible. No quiero volver a operarme” , manifestó.

ROMANCES DE SHEYLA ROJAS

Sheyla Guisela Rojas Rivadeneira nació el 26 de agosto de 1987 en Chiclayo, Lambayeque. Es la menor de seis hermanos. Estudió administración de empresas, se desenvolvió como modelo y anfitriona tanto en norte del país como en Lima.

Mide 1.72 centímetros de estatura y por su talla se dedicó al vóley hasta llegar a ser la capitana de su colegio en su natal Chiclayo.

Desde que entró a la televisión en el programa de Combate por ATV, se le relacionó con su excompañero Israel Dreyfus, pero el novio más recordado fue el torero español Antonio Pavón, quien es el padre de su único hijo, Antoñito,

En febrero de 2013 se comprometieron frente a las cámaras de ATV y ese mismo año Sheyla Rojas anunció su embarazo y dio a luz en vivo a su retoño. Sin embargo, la relación no duró mucho porque Pavón fue captado por las cámaras de Magaly Medina, bailando muy cariñosamente con Milett Figueroa en una discoteca.

Luego tuvo una relación de tres años con el chico reality Patricio Parodi. Tras el final de su relación comenzó un un romance con el empresario Pedro Moral, la cual terminó muy mal porque él la acuso de querer aprovecharse y de no poder costear la boda millonaria que la influencer quería tener.

Sheyla Rojas y los radicales cambios que tuvo en su apariencia. Foto: Instagram

NUEVO NOVIO DE SHEYLA ROJAS

La modelo vive hace más de un año en México junto a su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza, conocido como ‘Sir Winston’ por la farándula peruana. En un programa de Magaly TV: La Firme se reveló que se dedica al rubro de la construcción.

Es natural de Zacatecas. Tiene una casa muy moderna en Guadalajara con todas las comodidades que la modelo peruana goza y disfruta . Además, posee varios autos deportivos y le tiene mucho cariño al hijo de la influencer porque tiene una habitación especial para cuando Antoñito los visite.

La misma Sheyla Rojas comentó que su novio le ha ayudado en contactar al mejor médico cirujano de México para operar a su hijo -sufre de artrogriposis múltiple congénita- en caso no le den la visa a él y a sus padres para ser intervenido en Estados Unidos.

Sheyla Rojas y los radicales cambios que tuvo en su apariencia. Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO: