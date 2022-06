Los enfrentamientos de Jazmín Pinedo con Michelle Soifer, Johanna San Miguel y otras figuras de la farándula

Jazmín Pinedo protagonizó diferentes enfrentamientos con diferentes figuras de la farándula. (Foto: Instagram)

Jazmín Pinedo ha vuelto a hacer noticia este 17 de junio tras responderle a Magaly Medina, quien criticó su entrevista con Jefferson Farfán. La popular ‘Urraca’ se burló de la exchica reality por, supuestamente, haber intentado ligar con el jugador en lugar de entrevistarlo e incluso la tildó de ‘regalona’.

Esto no pasó desapercibido para la presentadora televisa y se tomó unos minutos de su programa ‘Más Espectáculos” para responderle a la periodista. La exconductora de Esto es Guerra señaló que la figura de ATV estaba siendo “machista” y la calificó de racista y retrógrada.

Sin embargo, no es la primera vez que Jazmín Pinedo tiene un enfrentamiento con otra figura de la farándula peruana. Por ello, en esta nota te recordamos algunas discusiones que la popular ‘Chinita’ ha protagonizado a lo largo de su carrera televisiva.

MICHEILLE SOIFER

Michelle Soifer y Jazmín Pinedo se declararon la guerra años atrás, protagonizando las peleas más picantes de Esto es Guerra. Su historia de enemistad inició en el 2013 debido a un triángulo amoroso y es que, en aquel momento, se comenzaron los rumores de un romance entre la cantante y Gino Assereto.

Sin embargo, la popular ‘Chinita’ ingresó al programa y surgió una química entre ella y el chico reality dejando sorprendido a más de uno. Al parecer, está íntima cercanía molestó a Michelle Soifer, quien estaba segura que Gino estaba por oficializarla como su enamorada.

Desde entonces, se les ha visto en dimes y diretes en varias oportunidades en los últimos años. Las aguas se calmaron cuando ‘Michi’ dejó Esto es Guerra por un tiempo y fue en el 2020 cuando se volvieron a ver las caras y dejaron atrás sus conflictos.

La gresca inició cuando Michelle le cantó a Gino Assereto frente a Jazmín.

JOHANNA SAN MIGUEL

Jazmín Pinedo se enfureció y le gritó a Johanna San Miguel durante la transmisión de Esto es Guerra en marzo del 2014. El incidente ocurrió cuando se decidía la permanencia de Rafael Cardozo en el reality y sus compañeros intentaban defenderlo, entre ellos, la modelo, quien fue callada por la conductora.

Fue en ese momento que la chica reality le exigió que no le falte el respeto. Incluso le dijo más palabras que no se pudieron escuchar porque no le dieron un micrófono. Esto desató la furia de la popular ‘Chata’. “Respeta, Jazmín. ¡Si tú crees que me puedes hablar así, Jazmín, estás bien equivocada! ¡Qué lamentable!”, respondió la también actriz.

Un año después, Milett Figueroa contó que ambas casi se van a los golpes luego de salir del aire. “Hubo una vez un enfrentamiento. Sí se vio en pantalla, pero fuera de pantalla fue mucho peor. Jazmín Pinedo con Johanna casi llegan a los golpes. Se dijeron un montón de cosas. Como que una le faltó el respeto a la otra y casi se van a las manos (en el corte). Se decían miles de cosas. Tienen carácter muy fuerte. Casi llegan a las manos, pero los productores las agarraron”.

Jazmín Pinedo discute con Johanna San Miguel en Esto es Guerra. (VIDEO: YouTube)

ALEJANDRA BAIGORRIA

En el 2016, Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo tuvieron un altercado cuando ambas era conductoras del fenecido programa ‘Espectáculos’ de Latina Televisión. En aquel entonces, la modelo le reclamaba en vivo a la chica reality por hablar mal de ella a sus espaldas pese a la amistad que las unía.

En todo momento la ‘Rubia de Gamarra’ negó haber lanzado calificativos negativos hacía la conductora, sin embargo, la conductora televisiva continúo asegurando que sí existía un audio donde se expresaba mal de ella. Finalmente, las dos terminaron derramando algunas lágrimas y la empresaria se disculpó.

Jazmín Pinedo le exige explicaciones a Alejandra Baigorria por un audio. (VIDEO: YouTube)

ROSÁNGELA ESPINOZA

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza vivieron un tenso momento durante la transmisión en vivo de Esto es Guerra en el año 2020. En ese momento, la modelo era conductora del programa y surgió una confusión cuando la chica reality mandó a callar a Jota Benz. La presentadora pensó que la estaba callando e inmediatamente salió a defenderse.

“Rosángela, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides así que mucho cuidado”, dijo y a lo que la integrante de los combatientes respondió: “Tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte enfrentamiento. (VIDEO: YouTube)

