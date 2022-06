Miguel Arce recuerda su paso por Combate tras anuncio de incursión en Netflix: “Bellas épocas”

Miguel Arce no olvida su participación en Combate, reality de competencia que lo lanzó a la popularidad. (Foto: Composición)

No olvida sus raíces. Miguel Arce sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en honor a Combate, reality de competencia al que perteneció en las primeras temporadas y que lo catapultó a la fama a nivel nacional. Esto se dio luego que Nicola Porcella afirmara que acaba de grabar para una conocida serie de Netflix.

El actor peruano, quien se encuentra radicando en México desde hace años, reposteó un video realizado por los fans de Combate, en donde se ven imágenes de varios chicos reality sonriendo en el set. Una foto suya en compañía de Israel Dreyfus, uno de sus compañeros más cercanos en ATV, le provocó nostalgia.

“Bellas épocas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. Pero no solo eso, también recordó a sus más de 500 mil seguidores que el reality de competencia conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller ha vuelto a ser transmitido en el marco de su aniversario número 12.

Como se sabe, luego de abandonar el espacio de ATV, Miguel Arce viajó a México para desarrollar su carrera actoral. Ha logrado participar en producciones como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, entre otras teleseries mexicanas. Aunque sus papeles han sido secundarios, se espera que pronto deslumbre con un protagónico.

MIGUEL ARCE GRABÓ PARA NETFLIX

Nicola Porcella concedió una entrevista al canal de Youtube de Chiquiwilo, en donde reveló lo que vienen haciendo sus excompañeros de televisión: Miguel Arce y Guty Carrera, quienes le dijeron adiós al Perú para encontrar mejores oportunidades en el extranjero.

“No es fácil llegar a México y triunfar, es súper complicado y recién a muchos de los que estamos allá nos está yendo bien. Yo fui con trabajo porque hablé con la productora de aquí que vendió el formato de EEG, entonces tenía algo seguro”, comentó sobre su llegada a México para luego hablar sobre sus excompañeros.

Según la versión del ‘Capitán histórico’, a Miguel Arce y Guty Carrera les ha costado años poder conseguir un espacio en la televisión mexicana. Incluso, recientemente se encuentran triunfando en canales como Netflix y Azteca.

“Hay mucha gente que ha ido a buscársela y todavía le está costando. Miguel Arce recién ahorita está comenzando a despegar en México. Acaba de grabar para Netflix, ya ha grabado 10 capítulos para una serie conocida. A Guty también le acaba de ir bien, recién ha grabado un reality fuerte en Azteca”, comentó.

SE QUEDARÁ EN MÉXICO

En octubre de 2021, Miguel Arce se enlazó a través de videollamada con Gigi Mitre y Rodrigo González, conductores de Amor y Fuego, para hablar sobre la caída de Elías Montalvo en Esto es Guerra. Como se sabe, él también ha formado parte del reality de América Televisión por corto tiempo.

Tras comentar que fue una negligencia por parte de la producción, el exchico reality sorprendió a propios y extraños al despotricar contra Gian Piero Díaz, con quien trabajó en Combate años atrás.

“He trabajado mucho tiempo con él y lo conozco. Hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos. Es un lobo disfrazado de oveja”, señaló el actor peruano.

Tras ello, Miguel Arce aseguró que estas declaraciones no las hacía con la intención de generar polémica para regresar al Perú, ya que estaba contento en México. “Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”, aclaró.

