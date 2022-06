Mario Irivarren baila sensual salsa con rubia en Ibiza tras conflicto con Vania Bludau

Mario Irivarren disfruta su vida de soltero en Ibiza. (Foto: Composición)

Los dimes y diretes entre Vania Bludau y Mario Irivarren han llegado a su fin tras una mediática ruptura. Mientras que la modelo se encuentra en Miami, el exchico reality hace su vida de soltero en Ibiza, en España. Recientemente, fue captado bailando salsa al lado de una misteriosa rubia que, según los internautas, se trataría de la mujer que le robó el corazón.

El portal de Instarándula, del periodista de espectáculos Samuel Suárez, compartió imágenes del excombatiente en un momento agradable con una señorita no identificada. Ambos demuestran buena química y complicidad a la hora de moverse al ritmo de “Se me fue” del Gran Combo de Puerto Rico.

La cercanía no pasó desapercibida por el popular ‘Samu’, quien resaltó: “Seguro está en modo ‘¿Quién es Vania? No me suena’. De vivir un romance tóxico a profesor de baile de rubia”.

Posteriormente, publicó más imágenes de la expareja de Vania Bludau al lado de sus nuevas amigas, ambas rubias, en las playas de Ibiza. De momento no se sabe quiénes son y qué hacen con el empresario textil de viaje en tierras tan lejanas.

Cabe resaltar que en la quincena de mayo, Mario Irivarren alistó sus maletas y partió al extranjero en medio del escándalo con Vania Bludau, quien lo acusó a través de sus redes sociales de haber sufrido agresión física y psicológica cuando era pareja del exchico reality.

Tanto la modelo como Irivarren mostraron capturas de sus conversaciones por WhatsApp para desmentirse mutuamente; sin embargo, el tema quedó zanjado y ninguno de los dos volvió a referirse al otro hasta la fecha.

Mario Irivarren baila sensual salsa con rubia en Ibiza | VIDEO: Instarándula/@instarandula

¿MARIO IRIVARREN AGREDIÓ A VANIA BLUDAU?

Desde que terminaron su relación amorosa, Vania Bludau dejó en claro que su expareja era una persona agresiva e, incluso, le confesó al productor de Magaly TV La Firme que Mario la ahorcó tras una acalorada discusión en una discoteca del sur.

De inmediato, Irivarren salió en Amor y Fuego para admitir que sí tiene problemas de ira y que le pedía perdón a quien fue en su momento la mujer de su vida. Sin embargo, resaltó que la agarró del cuello en un intento que no se fuera del evento molesto, no para agredirla como ella así lo había afirmado.

Cuando todo parecía haber quedado en el olvido, Vania siguió arremetiendo contra su expareja, sacando un chat de WhatsApp en donde el excombatiente aseguraba que se quedaría sin trabajo si confesaba que la agredió. En su defensa, Mario aseguró que se estaba refiriendo a las discusiones, no golpes o patadas.

Él tampoco se quedó atrás y publicó conversaciones de Vania, donde ella misma admitía haberlo agredido en dos ocasiones durante su romance.

Mario Irivarren y Vania Bludau anunciaron el fin de su romance en marzo de 2022. (Foto: Twitter)

VANIA BLUDAU EN SILENCIO

Tras las pruebas presentadas por Mario Irivarren, la modelo peruana prefirió no emitir declaraciones a los programas de televisión, pero sí aprovechó su gran cantidad de seguidores en redes para arremeter contra su expareja.

“Si no me importa hablar de mi ex con el que me iba a casar, creéme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Qué aburrido”, dijo en su TikTok. “Uno aquí, gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede puede, y el que no sigue hablando para conseguir trabajo”, fue otro comentario que apareció en la plataforma.

No obstante, las cosas llegaron lejos cuando Vania señaló que Mario Irivarren se enteró a los 20 años de que su papá tenía tres familias. Por ese comentario, la morocha influencer fue fuertemente criticada. Desde allí, no volvió a hablar más sobre el tema de su ruptura.

SEGUIR LEYENDO: