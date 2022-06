Alondra García Miró fue invitada a la boda de Karina Jordán y Diego Seyfarth, pero llegó sin Paolo Guerrero

Alondra García Miró nuevamente es captada sin Paolo Guerrero. (Foto: Composición)

Los rumores de una posible separación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró siguen creciendo. Lejos de mostrarse unidos, el futbolista y la modelo se dejan ver cada quien por su lado y no coinciden en ninguna salida. Es más, al llegar al Perú, no les logró ver juntos ni una sola vez.

En esta ocasión, Alondra García Miró fue captada en el matrimonio de Karina Jordan y Diego Seyfart que se realizó el sábado 25 de junio. Pero, lo que sorprendió fue que la influencer se lució sola en la fiesta, aunque cabe resaltar que se veía que la disfrutó

Fue el portal Instarándula que mostró las imágenes de la ojiverde bailando muy alegre en la fiesta de quienes serían sus amigos que acaban de contraer nupcias. Además, estaba compartiendo con sus compañeros actores.

Una de las seguidoras de Samuel Suárez, el creador de Instarándula, fue quien le envió las evidencias a través de sus mensajes directo de Instagram. Allí detalló que la modelo estaba sola, pero que se le mostraba muy feliz en la fiesta.

Seguidora de Instarándula muestra videos de Alondra García Miró. (Foto: Captura)

“Hola Samu, aquí la ratuja camuflada en la boda de Diego y Karina Jordan, de lujo todo. Y a continuación lo que vi. Alondra GarcíaMiró fue solita y estaba feliz y bailando duro y parejo”, le comentó la seguidora antes de mostrar los clips.

Alondra García Miró se luce sola en matrimonio. (Video: Instarándula)

Cabe recordar que el posible distanciamiento entre la pareja se acrecentó luego de que Alondra asistiera al cumpleaños de Doña Peta por un momento y se retirara justo durante la llegada del ‘Depredador’.

ALONDRA Y PAOLO SE PRONUNCIAN

El 7 de junio en el programa Amor y Fuego, Rodrigo González reveló su conversación con Paolo Guerrero, luego de que se le vinculara con una influencer dominicana. En aquel entonces, el presentador de Willax no perdió la oportunidad de consultarle por su posible ruptura con Alondra García Miró.

Pese a la interrogante, el futbolista prefirió mantener su vida privada y amorosa en privado, por lo que no aclaró su situación sentimental. “Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo porque hablar ahora de eso” , comentó en aquel entonces.

Alondra García Miró evita hablar sobre Paolo Guerrero. (Foto: Instagram)

Días después, el 17 de junio Alondra García Miró fue consultada por su situación sentimental. El reportero de Amor y Fuego le expresó su preocupación por el aparente distanciamiento entre ella y el ‘depredador’. Pero, fiel a su estilo, la modelo prefirió contestar de manera tajante.

“¿Estaban preocupados por mí? Les agradezco la preocupación de antemano y ya me tengo que ir” , señaló al inicio. Aunque el hombre de prensa continuó insistiendo, la actriz no dio su brazo a torces y solo atinó a decir que se cuiden. “Cuídense, les mando besos, saludos para todos”, expresó al final Alondra.

