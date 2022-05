Hermano de Rodrigo Cuba desmiente a la madre de Melissa Paredes: “No existe un ampay”

Jorge Alonso Cuba defendió a su hermano y desmiente a la mamá de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

La polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tiene cuando acabar y sus familiares ya comienzan a pronunciarse. Este 25 de mayo Celia Rodríguez Taboada salió en vivo en defensa de su hija tras la ola de críticas que viene recibiendo por el escándalo mediático que se ha ocasionado su separación con el popular ‘Gato’ Cuba.

Esto luego de que Jorge Cuba apareciera en las pantallas de Willax TV sacando cara una vez más por su hijo. Ahora, el hermano del futbolista se hace presente con un comentario en sus redes sociales refiriéndose a las últimas declaraciones de Doña Celia en América Hoy.

Y es que la mamá de la exreina de belleza aseguró que el deportista también estaba saliendo con otra mujer cuando se encontraba separado de la modelo, pero aún vivían juntos. “Sí, seguían casados, pero la otra persona también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente. Eso jamás va a salir, pero vas a ver que algún día se sabrá la verdad”.

“Eso lo deben saber en televisión ustedes, que trabajan ahí. Es un vox populi a nivel de televisión. Pero por eso te digo, Melissa vende más lógicamente. Pero claro, Janet, tú nunca escuchas nada para el otro lado, crees en él. Si yo lo digo, nadie me va a creer”, agregó la señora dejando en asombro a las conductoras del espacio matutino.

LEE TAMBIÉN: Las enfurecidas declaraciones de la madre de Melissa Paredes contra Janet Barboza, Rodrigo Cuba y más

Sin embargo, Jorge Alonso Cuba Piedra, hermano de Rodrigo Cuba, utilizó su cuenta oficial de Twitter para desmentir Celia Rodríguez sobre la supuesta infidelidad que había cometido el jugador del Sport Boys.

“No existe dicho ampay”, escribió junto a un emoticón de risas compartiendo la noticia de lo mencionado por la señora. Rápidamente, su publicación causó múltiples reacciones y comentarios donde los usuarios rechazaban los argumentos de Celia Rodríguez.

“Se entiende a la seño, pero bueno en estos momentos calladita ayuda mejor a la Meli”, “La tía ya no sabe cómo defender lo indefendible”, “Ese ampay existe en su imaginación”, “Ya no saben qué decir”, “Terrible estilo defensa de la señora”, escribieron algunos usuarios.

Foto: Twitter

ETHEL POZO CONFIRMA RUMORES DE SUPUESTO AMPAY

Mientras que Janet Barboza y Brunella Horna indicaron que no tenían conocimiento sobre este presunto ampay a Rodrigo Cuba, Ethel Pozo afirmó que sí hubo rumores en relación a un destape de infidelidad al futbolista; sin embargo, este jamás salió a la luz, por lo que quedó en el olvido.

“A ver, señora, yo no sé mentir. Lo hemos escuchado (el ampay)... pero que uno haya escuchado no quiere decir que sea real. Lo que es real es lo que se ve y lo que se ve es el ampay de Melissa y la fotografía de la bebé. No conocemos la otra parte. Nosotros no somos un programa de hacer ampays”, reiteró.

Celia Rodríguez le dio la razón a la presentadora de América TV, ya que el único ampay que conoce el público es e lde Melissa Paredes. “Exactamtente, tal cual, solo se ve lo de mi hija”, añadió indignada.

Madre de Melissa Paredes confiesa que Rodrigo Cuba estaba con otra mujer antes del ampay de su hija | VIDEO: América TV / América Hoy

SEGUIR LEYENDO