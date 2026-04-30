Perú Deportes

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Nicolás Lodeiro habló fuerte y claro luego de la derrota del ‘bolso’ en la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Guardar

Universitario de Deportes superó 4-2 a Nacional y obtuvo su primera victoria en la Copa Libertadores 2026. El encuentro, disputado en el estadio Monumental de Ate, estuvo marcado por goles, expulsiones y decisiones arbitrales que generaron malestar en ambos equipos.

En Universitario hubo disconformidad por el cobro de un penal tras una supuesta mano de José Carabalí, jugada que derivó en el 1-0 para Nacional. En el equipo uruguayo, la polémica se centró en la no expulsión de Caín Fara, quien luego marcó el empate transitorio.

PUBLICIDAD

Tras la derrota, Nicolás Lodeiro expresó su molestia por el arbitraje en la zona mixta. “Todos lo vieron. Creo que hoy, en el fútbol, con la ayuda del VAR, no tendrían que pasar estas cosas porque condicionan un partido”, señaló.

Sobre la jugada puntual, agregó: “Fue una injusticia porque estábamos haciendo nuestro trabajo, justo en una expulsión clara. El jugador que hace el gol merecía estar expulsado, pero nosotros tenemos que seguir”.

PUBLICIDAD

El mediocampista uruguayo reclamó mejoras en el uso del VAR y el arbitraje. “Ojalá que sirva, porque no puede ser que sigan pasando estas cosas, sobre todo por el espectáculo. Viene gente a ver un partido de fútbol y que pasen estas cosas no es lindo”.

Lodeiro también comentó su diálogo con Raúl Ruidíaz, delantero peruano y referente de Universitario, con quien compartió equipo en Seattle Sounders. “Raúl me habló muy bien de Universitario y siempre tenemos una linda relación”.

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario en Copa Libertadores 2026.
Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario en Copa Libertadores 2026.

La polémica falta de Caín Fara

A los 17 minutos, Caín Fara disputó el balón con fuerza y golpeó con la plancha de su botín cerca de la canilla de Nicolás Rodríguez, acción por la que recibió tarjeta amarilla de inmediato.

Los comentaristas de ESPN consideraron que la jugada ameritaba expulsión y sugirieron que el árbitro debía revisar el VAR. Sin embargo, el juez no realizó la revisión y reanudó el partido, decisión que generó descontento en el banco de suplentes uruguayo.

El defensor 'crema' impactó con la plancha a Nicolás Rodríguez y se ganó solo la tarjeta amarilla. Créditos: Tendencias en Deportes / X.

La lucha en el Grupo B

Antes de enfrentar a Nacional, Universitario atravesaba una situación complicada en la Copa Libertadores. El equipo había empatado sin goles ante Junior en Barranquilla y caído 2-0 frente a Coquimbo Unido como local, resultados que lo dejaron en el último lugar del grupo con un punto.

En este contexto, Jorge Araujo y su plantel asumieron la urgencia de sumar victorias, especialmente en el estadio Monumental, donde aún tienen dos partidos pendientes. Frente al conjunto uruguayo, lograron revertir un marcador adverso y se impusieron 4-2, consiguiendo sus primeros tres puntos en el torneo.

Con este triunfo, Universitario ascendió a la tercera posición y desplazó a Coquimbo Unido. Actualmente, los cuatro equipos del Grupo B suman cuatro puntos, lo que intensifica la competencia por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores o acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima lidera el grupo por diferencia de goles (+1), seguido por Universitario y Nacional (0), mientras que Coquimbo Unido tiene un saldo de -1. La definición de la zona sigue abierta y se anticipa muy disputada en las próximas jornadas.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

La expectativa aumenta de cara al próximo partido de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, programado para el jueves 7 de mayo. El conjunto peruano viajará a Chile para enfrentar nuevamente a Coquimbo Unido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el encuentro anterior.

El horario del encuentro fue adaptado para facilitar la transmisión en distintos países de Sudamérica y en Estados Unidos. En Perú, el partido se podrá ver desde las 20:00 horas; en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami desde las 21:00, y en Uruguay, Paraguay y Brasil a partir de las 22:00.

Temas Relacionados

NacionalUniversitario de DeportesCaín FaraCopa LibertadoresNicolás Lodeiroperu-deportes

Más Noticias

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Desde las 12:00 horas, los hinchas podrán adquirir sus boletos para el partido que definirá al nuevo campeón del torneo

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

La ‘U’ pudo celebrar frente el ‘tricolor’ en el estadio Monumental, y los medios ‘charrúas’ lanzaron duras críticas con su representante en el torneo internacional

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

El experimentado zaguero hizo autocrítica por la derrota del ‘decano’, pero estalló por el criterio del colegiado y del VAR en jugadas polémicas por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

El entrenador español Paco Hervás conforma el plantel junto a Fabrizio Acerbi. Ambos ya alcanzaron un acuerdo con la primera jugadora

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

Natalia Málaga respondió a Vivian Baella tras exponer su trato en la selección peruana: “Se puede cuestionar el método, pero no los resultados”

La actual entrenadora de Deportivo Géminis se defendió luego de que la exvoleibolista revelara sus actitudes en los entrenamientos de la ‘bicolor’

Natalia Málaga respondió a Vivian Baella tras exponer su trato en la selección peruana: “Se puede cuestionar el método, pero no los resultados”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

Piero Corvetto acepta que se le dicte impedimento de salida del país: “Nos vamos a allanar”, anuncia su abogado

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

Piero Corvetto: PJ evalúa hoy pedido de impedimento de salida contra el exjefe de la ONPE

Director de la Asociación Judía del Perú responde a Vladimir Cerrón por defender desafortunados dichos de José Balcázar: “Marx era judío”

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

Streamer Jotajoda se pronuncia tras ser encarado por padre de menor durante transmisión

Adrián Bello responde a ataques homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: “Tienen a su niño interior muy herido”

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

DEPORTES

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

Natalia Málaga respondió a Vivian Baella tras exponer su trato en la selección peruana: “Se puede cuestionar el método, pero no los resultados”