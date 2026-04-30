Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Universitario de Deportes superó 4-2 a Nacional y obtuvo su primera victoria en la Copa Libertadores 2026. El encuentro, disputado en el estadio Monumental de Ate, estuvo marcado por goles, expulsiones y decisiones arbitrales que generaron malestar en ambos equipos.

En Universitario hubo disconformidad por el cobro de un penal tras una supuesta mano de José Carabalí, jugada que derivó en el 1-0 para Nacional. En el equipo uruguayo, la polémica se centró en la no expulsión de Caín Fara, quien luego marcó el empate transitorio.

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Tras la derrota, Nicolás Lodeiro expresó su molestia por el arbitraje en la zona mixta. “Todos lo vieron. Creo que hoy, en el fútbol, con la ayuda del VAR, no tendrían que pasar estas cosas porque condicionan un partido”, señaló.

Sobre la jugada puntual, agregó: “Fue una injusticia porque estábamos haciendo nuestro trabajo, justo en una expulsión clara. El jugador que hace el gol merecía estar expulsado, pero nosotros tenemos que seguir”.

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El mediocampista uruguayo reclamó mejoras en el uso del VAR y el arbitraje. “Ojalá que sirva, porque no puede ser que sigan pasando estas cosas, sobre todo por el espectáculo. Viene gente a ver un partido de fútbol y que pasen estas cosas no es lindo”.

Lodeiro también comentó su diálogo con Raúl Ruidíaz, delantero peruano y referente de Universitario, con quien compartió equipo en Seattle Sounders. “Raúl me habló muy bien de Universitario y siempre tenemos una linda relación”.

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Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario en Copa Libertadores 2026.

La polémica falta de Caín Fara

A los 17 minutos, Caín Fara disputó el balón con fuerza y golpeó con la plancha de su botín cerca de la canilla de Nicolás Rodríguez, acción por la que recibió tarjeta amarilla de inmediato.

Los comentaristas de ESPN consideraron que la jugada ameritaba expulsión y sugirieron que el árbitro debía revisar el VAR. Sin embargo, el juez no realizó la revisión y reanudó el partido, decisión que generó descontento en el banco de suplentes uruguayo.

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El defensor 'crema' impactó con la plancha a Nicolás Rodríguez y se ganó solo la tarjeta amarilla. Créditos: Tendencias en Deportes / X.

La lucha en el Grupo B

Antes de enfrentar a Nacional, Universitario atravesaba una situación complicada en la Copa Libertadores. El equipo había empatado sin goles ante Junior en Barranquilla y caído 2-0 frente a Coquimbo Unido como local, resultados que lo dejaron en el último lugar del grupo con un punto.

En este contexto, Jorge Araujo y su plantel asumieron la urgencia de sumar victorias, especialmente en el estadio Monumental, donde aún tienen dos partidos pendientes. Frente al conjunto uruguayo, lograron revertir un marcador adverso y se impusieron 4-2, consiguiendo sus primeros tres puntos en el torneo.

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Con este triunfo, Universitario ascendió a la tercera posición y desplazó a Coquimbo Unido. Actualmente, los cuatro equipos del Grupo B suman cuatro puntos, lo que intensifica la competencia por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores o acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima lidera el grupo por diferencia de goles (+1), seguido por Universitario y Nacional (0), mientras que Coquimbo Unido tiene un saldo de -1. La definición de la zona sigue abierta y se anticipa muy disputada en las próximas jornadas.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

La expectativa aumenta de cara al próximo partido de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, programado para el jueves 7 de mayo. El conjunto peruano viajará a Chile para enfrentar nuevamente a Coquimbo Unido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el encuentro anterior.

El horario del encuentro fue adaptado para facilitar la transmisión en distintos países de Sudamérica y en Estados Unidos. En Perú, el partido se podrá ver desde las 20:00 horas; en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami desde las 21:00, y en Uruguay, Paraguay y Brasil a partir de las 22:00.

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