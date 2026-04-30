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A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Tras derrotar a Universitario, los ‘churres’ llegan motivados para recibir al cuadro ecuatoriano en el Callao. Necesita el triunfo para seguir en carrera en la competición. Entérate de los horarios del determinante cotejo

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A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026. (Alianza Atlético)
A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026. (Alianza Atlético)

La Copa Sudamericana 2026 continúa para los equipos peruanos y ahora será el turno de Alianza Atlético. Los ‘churres’ quedaron listos y con la moral al tope tras derrotar a Universitario de Deportes: enfrentarán a Club Deportivo Macará en su condición de local por el Grupo A del torneo internacional.

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026

Los ‘churres’ recibirán al cuadro ecuatoriano hoy, jueves 30 de abril, en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026. El horario establecido será a partir de las 21:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. Para los espectadores en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 22:00, lo que permite seguir el evento en horario nocturno.

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En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio del encuentro está previsto para las 23:00. De esta manera, aficionados de distintos países podrán disfrutar del partido en directo, sin importar su ubicación, y acompañar a sus equipos favoritos durante toda la jornada.

Alianza Atlético se medirá con Macará por la Copa Sudamericana 2026
Alianza Atlético se medirá con Macará por la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento entre Alianza Atlético y Macará tendrá transmisión garantizada para toda Sudamérica a través de DSports, tanto en Perú como en el resto de la región. Los aficionados podrán seguir el partido en directo mediante este canal especializado en deportes, asegurando acceso a la señal desde diversos países.

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Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su página web. El seguimiento incluirá la previa del encuentro, actualizaciones minuto a minuto, reportes de incidencias, goles, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles relevantes del desarrollo del partido. Así, los seguidores contarán con información actualizada en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Canales para ver Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026
Canales para ver Alianza Atlético vs Macará por la Copa Sudamericana 2026

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Macará al partido?

Alianza Atlético enfrenta un desafío crucial en su objetivo de avanzar en la fase de grupos, ya que debe vencer a Macará, uno de sus rivales directos. El equipo peruano, que ocupa el duodécimo lugar en el Apertura, logró recientemente cortar una serie negativa de seis partidos sin victoria al derrotar a Universitario, resultado que revitalizó su ánimo en la competencia local.

En el plano internacional, los ‘churres’ empataron en casa frente a Tigre y sufrió una caída polémica ante América de Cali en la Sudamericana. Estos resultados han dejado al equipo con la necesidad de sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificación en el torneo continental.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

Por el lado de Macará, el equipo ecuatoriano llega motivado tras golear 3-0 a Libertad en la LigaPro y exhibir solidez en la Sudamericana: igualó ante América de Cali y sorprendió al vencer a Tigre en condición de visitante. Valentín Robaldo fue protagonista en el reciente triunfo ante Universitario, cortando un largo invicto del equipo peruano como local, mientras que Franco Coronel se perfila como una constante amenaza por sus movimientos ofensivos.

Además, Federico Paz destacó como figura en la victoria sobre Tigre en Argentina y suma dos goles en el fútbol ecuatoriano, aportando también en la generación de juego por su capacidad de asistencia. Ambos equipos buscarán aprovechar sus fortalezas individuales y colectivas en un partido que puede resultar decisivo para su futuro en el certamen.

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