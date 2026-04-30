Galón de petróleo pasa los 24 soles en algunos grifos de Lima: alza genera alarma entre los transportistas

El precio del petróleo en Lima supera los 25 soles por galón y genera alarma entre transportistas y familias peruanas. (Andina)

El precio del petróleo en Lima ha alcanzado cifras preocupantes. En algunos grifos, el galón se vende por más de 24 soles, generando una profunda preocupación entre los transportistas, quienes denuncian que la situación golpea de manera directa a su economía diaria y amenaza con hacer insostenible su actividad.

La molestia entre los conductores es palpable. Uno de ellos señaló en Exitosa: “Ahorita el galón está veintidós soles y es mucho, demasiado. Si ya ellos dijeron Petroperú que va a bajar el petróleo a dieciséis soles. Normal era trece soles. No es posible”.

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La percepción de que los precios se han duplicado respecto a tiempos anteriores es común entre los transportistas, quienes comparan las cifras actuales con las que antes encontraban en las estaciones de servicio.

“En Repsol así está mucho más caro. Veinticuatro quinientos, por ahí está”, agrega otro conductor, mientras relató que el sueldo no alcanza y que la mayor parte de sus ingresos se va en diésel. “Estamos trabajando para combustible. Pan con pan, como se dice”, agregó, evidenciando el impacto directo en su calidad de vida.

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Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Búsqueda constante

La diferencia de precios entre estaciones obliga a los transportistas a recorrer la ciudad en busca de opciones más económicas. “Nosotros venimos viendo ahí dónde podemos abastecernos, porque céntimos hay veces te deja aunque sea para pagar algo, la cochera, algo”, explica un conductor que llegó desde Pucallpa. Precisa que en Lima se encuentra el petróleo entre 21.50 y 23 soles, aunque en algunos grifos el precio supera los 24 soles.

La incertidumbre sobre el futuro del precio del petróleo incrementa la preocupación. “Puede ser que se siga incrementando porque mire cómo estamos ahorita con el tema de la guerra, no se define todavía si ahí queda o si sigue el conflicto”, señaló otro entrevistado por Exitosa.

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Impacto de la coyuntura

El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han repercutido de manera directa en el precio de los combustibles en el país. Aunque algunos combustibles han reducido su precio algunos céntimos, el petróleo sigue siendo el más costoso para los transportistas. En una estación de Petroperú, el precio alcanza los 21.93 soles por galón, mientras que la gasolina regular se ofrece a 17.95 y la premium a 19.15 soles.

Los transportistas denuncian que el alza del petróleo afecta gravemente su economía diaria y la sostenibilidad de sus labores.

La situación se agrava por los problemas en la cadena de suministro. Petroperú ha solicitado más de dos mil millones de dólares al gobierno debido a la posibilidad de cierre de algunas refinerías. Iquitos ya habría dejado de operar por falta de combustible, y la preocupación se extiende ante la paralización de las refinerías de Talara y Conchan. Los transportistas temen que esto provoque aún más escasez y aumentos de precios.

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Los precios

En el cruce de las avenidas 28 de Julio y Brasil, en el Cercado de Lima, los precios del diésel en un grifo de Petroperú se sitúan en 21.59 soles. La gasolina premium cuesta 18.59, la regular 17.79, el GLP 7.99 y el GNV 1.69.

El balón de gas para hogares alcanza los 44.90 soles. Los conductores hacen fila durante horas para abastecerse, una postal frecuente en momentos de crisis.

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La crítica hacia el Ejecutivo es recurrente. “No hay gobierno eficiente para que pueda solucionar ningún problema, no soluciona. Aún continúa el problema”, afirmó un transportista, quien advierte que el alza del combustible termina afectando la canasta familiar y, en especial, a los hogares con menos recursos.

Durante los picos de crisis, las filas de vehículos se extienden hasta la avenida Guzmán Blanco. Algunos transportistas relatan que pueden esperar hasta dos horas para cargar combustible, lo que agrava la tensión y el descontento.

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A la espera de soluciones efectivas, los conductores piden intervención estatal para evitar que la situación empeore y garantizar un abastecimiento suficiente en todos los distritos de Lima.