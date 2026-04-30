Corte de agua para este 02 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El corte de agua programado para el 02 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) anunció que este sábado 2 de mayo ejecutará una suspensión temporal del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho.

La medida responde a un programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la red de distribución, con el propósito de optimizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.

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La entidad precisó que la interrupción no abarcará la totalidad de cada distrito, sino que se limitará a áreas específicas previamente identificadas. Por este motivo, la entidad recomendó a los usuarios residentes en las zonas señaladas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la ejecución de los trabajos.

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

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A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de agosto

Calle 1 P.S. 2-3-4-5

UCV 206 E

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Puente Piedra

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P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada-Sector 369

Hora: 12 m - 8 p. m.

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La Molina

Urb. Las Laderas de Melgarejo

Urb. Santa Patricia I, II y III etapa

Urb. Far West Villas

Urb. Pablo Boner

Urb. Pablo Cánepa

Urb. El Banco de Javier Prado

Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II y IV etapa

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Hora: 12 p. m. - 11:50 p. m.

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Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa

Urb. Los Girasoles de La Molina

Urb. Los Robles

Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

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A. H. S.S. Juan Pablo II

A. H. Casa Blanca

APV Casa Blanca

A. H. 9 de Febrero Ampl.

A. H. Integ. Solid y Prog Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A. H. Integ. Solid y Prog Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Andes

Agru. Los Claveles

Agru. Nuevo Progreso

Agru. Los Girasoles

Agrup. El Bosque Maritégui

A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre

Agru. Faro Nuevo Amanecer

A. H. Jesús de Nazareth

A. H. El Mirador Fase II Ampl.

Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl.

A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa - Ampl.

A. H. Peruanos Unidos - sector B María Jesús Espinoza

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Verifica que el recibo figure a nombre del propietario y coincida con la dirección real del inmueble.

Identifica el número de suministro, ya que constituye un dato esencial para consultas o emergencias y es requerido al comunicarte con Sedapal al 317-8000.

Consulta el saldo facturado para conocer el monto pendiente y compáralo con tu consumo promedio mediante la gráfica de evolución mensual incluida en el recibo.

Observa el periodo de consumo, que muestra las fechas de medición del servicio y permite detectar aumentos vinculados a circunstancias específicas, como la visita de familiares o amigos.

Considera que el documento detalla un cobro por mantenimiento del sistema de alcantarillado, independiente de la cantidad de agua utilizada.

Ante incrementos en el consumo, inspecciona posibles filtraciones internas y, si corresponde, solicita la visita de un gasfitero al 317-8000 para obtener un diagnóstico y garantía en la reparación.

Los reclamos pueden gestionarse vía telefónica, en agencias o en línea; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo virtual si no existen inconvenientes en la instalación interna.

Utiliza el código QR impreso en el recibo para acceder a una plataforma digital que facilita y asegura el proceso de pago.