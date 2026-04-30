Perú

Corte de agua para este 02 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió a los residentes verificar si su área se encuentra incluida entre los sectores involucrados y tomar las precauciones correspondientes

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El corte de agua programado para el 02 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.
El corte de agua programado para el 02 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) anunció que este sábado 2 de mayo ejecutará una suspensión temporal del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho.

La medida responde a un programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la red de distribución, con el propósito de optimizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.

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La entidad precisó que la interrupción no abarcará la totalidad de cada distrito, sino que se limitará a áreas específicas previamente identificadas. Por este motivo, la entidad recomendó a los usuarios residentes en las zonas señaladas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la ejecución de los trabajos.

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

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  • A. H. Huaycán zona R
  • A. H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de agosto
  • Calle 1 P.S. 2-3-4-5
  • UCV 206 E

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Puente Piedra

P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada-Sector 369

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

  • Urb. Las Laderas de Melgarejo
  • Urb. Santa Patricia I, II y III etapa
  • Urb. Far West Villas
  • Urb. Pablo Boner
  • Urb. Pablo Cánepa
  • Urb. El Banco de Javier Prado
  • Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II y IV etapa
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Hora: 12 p. m. - 11:50 p. m.

  • Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa
  • Urb. Los Girasoles de La Molina
  • Urb. Los Robles
  • Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. S.S. Juan Pablo II
  • A. H. Casa Blanca
  • APV Casa Blanca
  • A. H. 9 de Febrero Ampl.
  • A. H. Integ. Solid y Prog Sector Los Frutales
  • Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
  • A. H. Integ. Solid y Prog Sector San Juan de Casa Blanca
  • Agru. Los Andes
  • Agru. Los Claveles
  • Agru. Nuevo Progreso
  • Agru. Los Girasoles
  • Agrup. El Bosque Maritégui
  • A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
  • A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre
  • Agru. Faro Nuevo Amanecer
  • A. H. Jesús de Nazareth
  • A. H. El Mirador Fase II Ampl.
  • Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl.
  • A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa - Ampl.
  • A. H. Peruanos Unidos - sector B María Jesús Espinoza

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Verifica que el recibo figure a nombre del propietario y coincida con la dirección real del inmueble.
  • Identifica el número de suministro, ya que constituye un dato esencial para consultas o emergencias y es requerido al comunicarte con Sedapal al 317-8000.
  • Consulta el saldo facturado para conocer el monto pendiente y compáralo con tu consumo promedio mediante la gráfica de evolución mensual incluida en el recibo.
  • Observa el periodo de consumo, que muestra las fechas de medición del servicio y permite detectar aumentos vinculados a circunstancias específicas, como la visita de familiares o amigos.
  • Considera que el documento detalla un cobro por mantenimiento del sistema de alcantarillado, independiente de la cantidad de agua utilizada.
  • Ante incrementos en el consumo, inspecciona posibles filtraciones internas y, si corresponde, solicita la visita de un gasfitero al 317-8000 para obtener un diagnóstico y garantía en la reparación.
  • Los reclamos pueden gestionarse vía telefónica, en agencias o en línea; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo virtual si no existen inconvenientes en la instalación interna.
  • Utiliza el código QR impreso en el recibo para acceder a una plataforma digital que facilita y asegura el proceso de pago.

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