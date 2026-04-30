Corte de agua para este 02 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) anunció que este sábado 2 de mayo ejecutará una suspensión temporal del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, Puente Piedra, La Molina y San Juan de Lurigancho.
La medida responde a un programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la red de distribución, con el propósito de optimizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.
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La entidad precisó que la interrupción no abarcará la totalidad de cada distrito, sino que se limitará a áreas específicas previamente identificadas. Por este motivo, la entidad recomendó a los usuarios residentes en las zonas señaladas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la ejecución de los trabajos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
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- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán zona R 205F Ampliación 12 de agosto
- Calle 1 P.S. 2-3-4-5
- UCV 206 E
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Puente Piedra
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P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada-Sector 369
Hora: 12 m - 8 p. m.
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La Molina
- Urb. Las Laderas de Melgarejo
- Urb. Santa Patricia I, II y III etapa
- Urb. Far West Villas
- Urb. Pablo Boner
- Urb. Pablo Cánepa
- Urb. El Banco de Javier Prado
- Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II y IV etapa
Hora: 12 p. m. - 11:50 p. m.
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- Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa
- Urb. Los Girasoles de La Molina
- Urb. Los Robles
- Cobertura R-8E
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
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- A. H. S.S. Juan Pablo II
- A. H. Casa Blanca
- APV Casa Blanca
- A. H. 9 de Febrero Ampl.
- A. H. Integ. Solid y Prog Sector Los Frutales
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A. H. Integ. Solid y Prog Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru. Los Andes
- Agru. Los Claveles
- Agru. Nuevo Progreso
- Agru. Los Girasoles
- Agrup. El Bosque Maritégui
- A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
- A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre
- Agru. Faro Nuevo Amanecer
- A. H. Jesús de Nazareth
- A. H. El Mirador Fase II Ampl.
- Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl.
- A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa - Ampl.
- A. H. Peruanos Unidos - sector B María Jesús Espinoza
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal
- Verifica que el recibo figure a nombre del propietario y coincida con la dirección real del inmueble.
- Identifica el número de suministro, ya que constituye un dato esencial para consultas o emergencias y es requerido al comunicarte con Sedapal al 317-8000.
- Consulta el saldo facturado para conocer el monto pendiente y compáralo con tu consumo promedio mediante la gráfica de evolución mensual incluida en el recibo.
- Observa el periodo de consumo, que muestra las fechas de medición del servicio y permite detectar aumentos vinculados a circunstancias específicas, como la visita de familiares o amigos.
- Considera que el documento detalla un cobro por mantenimiento del sistema de alcantarillado, independiente de la cantidad de agua utilizada.
- Ante incrementos en el consumo, inspecciona posibles filtraciones internas y, si corresponde, solicita la visita de un gasfitero al 317-8000 para obtener un diagnóstico y garantía en la reparación.
- Los reclamos pueden gestionarse vía telefónica, en agencias o en línea; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo virtual si no existen inconvenientes en la instalación interna.
- Utiliza el código QR impreso en el recibo para acceder a una plataforma digital que facilita y asegura el proceso de pago.