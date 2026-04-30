Perú

Colegio de Pucallpa entre los 50 mejores del mundo: sus escolares producen podcast e incluyen lenguas originarias

Con ayuda de sus maestros, los menores escriben guiones, graban, editan y difunden contenidos que abordan temas sociales, culturales y ambientales desde su propia realidad amazónica

Guardar
Grupo de jóvenes en un estudio de radio con paredes amarillas, sentados frente a micrófonos. Detrás, una pantalla muestra "Feedback". Un logo dice "Premium π College"
Estudiantes de Premium π College conducen un programa radial especial sobre el Día Mundial de la Música, enfatizando la importancia de la inclusión y el respeto a las diversas culturas. (Premium College)

El colegio Premium College, ubicado en Pucallpa, en la Amazonía peruana, fue incluido en la lista de las 50 mejores escuelas del mundo del Global Schools Prize, iniciativa de la Varkey Foundation que reconoce a instituciones con impacto innovador y transformador.

El reconocimiento internacional destaca una propuesta pedagógica poco convencional: la incorporación de la producción de contenidos multimedia —especialmente podcasts— como parte del proceso formativo, incluyendo la creación de piezas en lenguas originarias de la Amazonía. Este enfoque ha permitido que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas, pensamiento crítico y creatividad, al mismo tiempo que contribuyen a la preservación de la diversidad cultural.

PUBLICIDAD

Premium College cuenta con 320 estudiantes de entre 3 y 16 años y ha construido su modelo educativo sobre la integración del arte, la comunicación y la formación académica. Su lema, “Educamos con el corazón y transformamos con la mente”, refleja una propuesta que busca articular la identidad cultural amazónica con herramientas contemporáneas de aprendizaje.

El eje central de esta metodología es el proyecto interdisciplinario “Aprendo, Creo y Comunico”, el cual ha sido incorporado formalmente al currículo. A través de esta iniciativa, los alumnos participan en la producción de programas de radio, televisión y contenidos digitales que se difunden mediante la plataforma institucional Premium GO. En este proceso, los estudiantes asumen roles activos: investigan temas, elaboran guiones, realizan entrevistas, graban, editan y finalmente publican sus producciones.

PUBLICIDAD

Proyecto fortalece las capacidades de los escolares

Los contenidos desarrollados abordan problemáticas sociales, culturales y ambientales desde la perspectiva de los propios estudiantes, quienes dejan de ser receptores pasivos para convertirse en productores de conocimiento. Según información del colegio, el 92% de los alumnos ha mostrado mejoras en habilidades de comunicación, análisis y expresión en los últimos tres años. Asimismo, la participación voluntaria en talleres vinculados al arte y la comunicación se ha incrementado en un 60%.

Uno de los componentes más relevantes de esta propuesta es la inclusión de lenguas originarias en los contenidos educativos. A través del proyecto ‘Voces de la Tierra Viva’, desarrollado en alianza con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, los estudiantes han producido más de 30 programas en idiomas indígenas. Estas piezas recogen mitos, relatos orales, canciones y conocimientos ancestrales de comunidades amazónicas, contribuyendo a la preservación de un patrimonio cultural que enfrenta riesgos de desaparición.

El Perú cuenta con 48 lenguas originarias, muchas de ellas concentradas en la Amazonía. En ese contexto, la iniciativa del colegio cobra relevancia al promover su uso en espacios educativos y de difusión masiva. Los contenidos elaborados por los estudiantes son transmitidos a nivel regional y también a través de plataformas digitales, ampliando su alcance.

El trabajo es impulsado por el colectivo estudiantil “Jóvenes Creadores Premium”, cuyos integrantes participan como conductores, guionistas y editores. De acuerdo con la institución, este espacio ha permitido que estudiantes que inicialmente mostraban dificultades para expresarse en público desarrollen habilidades comunicativas y asuman roles de liderazgo dentro y fuera del aula.

Reconocimiento a nivel nacional

El modelo educativo ha sido reconocido también a nivel nacional. La Dirección Regional de Educación de Ucayali lo calificó como una experiencia “ejemplar” en la aplicación de competencias creativas e interculturales del Currículo Nacional. Asimismo, medios como Radio Nacional, RPP y Radio Exitosa han difundido esta experiencia como un referente de innovación educativa en el país.

La propuesta incluye además la política “Educación sin Barreras”, orientada a adaptar los procesos de enseñanza a distintos estilos de aprendizaje y capacidades, reforzando un enfoque inclusivo dentro de la comunidad educativa.

Tras este reconocimiento internacional, Premium College proyecta la creación de un Centro Amazónico de Creatividad y Comunicación Educativa, con el objetivo de replicar su metodología en instituciones públicas de la región. La iniciativa busca ampliar el impacto del modelo y contribuir a reducir brechas educativas en contextos históricamente postergados.

Temas Relacionados

Pucallpapodcastescolaresperu-noticias

Más Noticias

Detienen en flagrancia a policía de Ica acusado de extorsionar con S/7 mil: PNP utilizó billetes con reactivo químico

El suboficial identificado como Augusto José Ñaupas Huamancha, de 33 años, quien se habría contacto por WhatsApp para exigirle la entrega de dinero

Detienen en flagrancia a policía de Ica acusado de extorsionar con S/7 mil: PNP utilizó billetes con reactivo químico

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

La conductora utilizó un divertido sketch para ironizar sobre los comentarios que recibió en redes tras su paso por la alfombra roja y recibió el respaldo masivo de seguidores.

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

Los competidores tuvieron un cruce de palabras y gritos luego de un conflicto por comida

El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Tras triunfo con Universitario, los ‘churres’ llegan motivados para recibir al cuadro ecuatoriano en el Callao. Necesita el triunfo para seguir en carrera en la competición. Entérate de los horarios del determinante cotejo

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El defensa paraguayo fue punto de críticas por su gesto con los fanáticos de la ‘U’ luego de la derrota con Alianza Atlético con el Torneo Apertura 2026

La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar minimiza críticas del excanciller Hugo De Zela por demora en compra de aviones F-16: “Me parece un hombre bueno”

José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación

Presidente Balcázar responde a congresista sobre posible censura: “No me voy a oponer. Yo lo promocionaría, que siga sacando firmas”

“Es papel mojado”: Abogado de Piero Corvetto explica que pasaporte incautado no tiene validez porque fue renovado

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

Zagaladas parodia los looks de Natalie Vértiz, Melissa Paredes, María Pía Copello y más tras el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2’

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026