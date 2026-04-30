Colegio de Pucallpa entre los 50 mejores del mundo: sus escolares producen podcast e incluyen lenguas originarias

Estudiantes de Premium π College conducen un programa radial especial sobre el Día Mundial de la Música, enfatizando la importancia de la inclusión y el respeto a las diversas culturas. (Premium College)

El colegio Premium College, ubicado en Pucallpa, en la Amazonía peruana, fue incluido en la lista de las 50 mejores escuelas del mundo del Global Schools Prize, iniciativa de la Varkey Foundation que reconoce a instituciones con impacto innovador y transformador.

El reconocimiento internacional destaca una propuesta pedagógica poco convencional: la incorporación de la producción de contenidos multimedia —especialmente podcasts— como parte del proceso formativo, incluyendo la creación de piezas en lenguas originarias de la Amazonía. Este enfoque ha permitido que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas, pensamiento crítico y creatividad, al mismo tiempo que contribuyen a la preservación de la diversidad cultural.

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Premium College cuenta con 320 estudiantes de entre 3 y 16 años y ha construido su modelo educativo sobre la integración del arte, la comunicación y la formación académica. Su lema, “Educamos con el corazón y transformamos con la mente”, refleja una propuesta que busca articular la identidad cultural amazónica con herramientas contemporáneas de aprendizaje.

El eje central de esta metodología es el proyecto interdisciplinario “Aprendo, Creo y Comunico”, el cual ha sido incorporado formalmente al currículo. A través de esta iniciativa, los alumnos participan en la producción de programas de radio, televisión y contenidos digitales que se difunden mediante la plataforma institucional Premium GO. En este proceso, los estudiantes asumen roles activos: investigan temas, elaboran guiones, realizan entrevistas, graban, editan y finalmente publican sus producciones.

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Proyecto fortalece las capacidades de los escolares

Los contenidos desarrollados abordan problemáticas sociales, culturales y ambientales desde la perspectiva de los propios estudiantes, quienes dejan de ser receptores pasivos para convertirse en productores de conocimiento. Según información del colegio, el 92% de los alumnos ha mostrado mejoras en habilidades de comunicación, análisis y expresión en los últimos tres años. Asimismo, la participación voluntaria en talleres vinculados al arte y la comunicación se ha incrementado en un 60%.

Uno de los componentes más relevantes de esta propuesta es la inclusión de lenguas originarias en los contenidos educativos. A través del proyecto ‘Voces de la Tierra Viva’, desarrollado en alianza con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, los estudiantes han producido más de 30 programas en idiomas indígenas. Estas piezas recogen mitos, relatos orales, canciones y conocimientos ancestrales de comunidades amazónicas, contribuyendo a la preservación de un patrimonio cultural que enfrenta riesgos de desaparición.

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El Perú cuenta con 48 lenguas originarias, muchas de ellas concentradas en la Amazonía. En ese contexto, la iniciativa del colegio cobra relevancia al promover su uso en espacios educativos y de difusión masiva. Los contenidos elaborados por los estudiantes son transmitidos a nivel regional y también a través de plataformas digitales, ampliando su alcance.

El trabajo es impulsado por el colectivo estudiantil “Jóvenes Creadores Premium”, cuyos integrantes participan como conductores, guionistas y editores. De acuerdo con la institución, este espacio ha permitido que estudiantes que inicialmente mostraban dificultades para expresarse en público desarrollen habilidades comunicativas y asuman roles de liderazgo dentro y fuera del aula.

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Reconocimiento a nivel nacional

El modelo educativo ha sido reconocido también a nivel nacional. La Dirección Regional de Educación de Ucayali lo calificó como una experiencia “ejemplar” en la aplicación de competencias creativas e interculturales del Currículo Nacional. Asimismo, medios como Radio Nacional, RPP y Radio Exitosa han difundido esta experiencia como un referente de innovación educativa en el país.

La propuesta incluye además la política “Educación sin Barreras”, orientada a adaptar los procesos de enseñanza a distintos estilos de aprendizaje y capacidades, reforzando un enfoque inclusivo dentro de la comunidad educativa.

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Tras este reconocimiento internacional, Premium College proyecta la creación de un Centro Amazónico de Creatividad y Comunicación Educativa, con el objetivo de replicar su metodología en instituciones públicas de la región. La iniciativa busca ampliar el impacto del modelo y contribuir a reducir brechas educativas en contextos históricamente postergados.