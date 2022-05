Mamá de Melissa Paredes explicó el contexto de la comentada foto que su hija mandó a Rodrigo Cuba

Celia Rodríguez explicó lo que pasó el día que su nieta estaba enferma.

Una foto ha envuelto en un nuevo enfrentamiento a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. El futbolista reveló una imagen de unas de las conversaciones con la madre de su hija donde la menor estaba acostada en las piernas de Anthony Aranda.

La imagen ha generado un sinfín de comentarios pues muchos aseguran que Melissa está confiando mucho en su pareja y podría poner en algún tipo de riesgo a su hija. Sin embargo, esta mañana la madre de la actriz salió a explicar que fue lo que sucedió.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA FOTO

Cabe señalar que lo que se explicó al inicio fue que la menor se encontraba muy enferma. De inmediato su madre dio aviso a Rodrigo Cuba para preguntarle si tuvo contacto con alguien que pudo estar mal. Tras la respuesta del futbolista, este le pide una fotografía para ver cómo se encuentra su hija.

En ese momento Melissa Paredes le envía una imagen de su pequeña en el regazo de su novio Anthony Aranda. Esta situación disgustó al padre y le reclamó la acción.

Frente a ello, Celia Rodríguez salió en el programa América Hoy a aclarar la situación y explicó a detalle el contexto de lo sucedido. Además, aseguró que la forma en que están exponiendo a su nieta la tiene muy molesta.

“Mi hija estaba en ese carro con mi nieta. Bajó a comprar la medicina porque la bebe no quería que Anthony se mueva porque se acurrucó al costado y Melissa es la que maneja. Anthony solo tiene brevete de moto”, comenzó a relatar.

Incluso aseguró que Melissa estuvo en todo momento pendiente de su hija. “ Ella estaba en la farmacia. Baja las ventanas para poder comprar el jarabe y ver a su hija, por si llora o algo . Pudo haber bajado Anthony pero la bebe lloraba, no quería que él se levantara”, explicó la madre.

Mamá de Melissa Paredes explica el contexto de la foto que su hija mandó a Rodrigo Cuba. (Video: América Hoy)

ENFRENTÓ A JANET BARBOZA

En otro momento de la entrevista, Janet Barboza intervino para decir que no estaba de acuerdo con la decisión de Melissa de dejar sola a su hija con su nueva pareja. En ese sentido, la conductora detalló que existe un alto índice de violencia contra la mujer y las niñas.

De inmediato Celia Rodríguez le respondió a Janet y la acusó de atacar a Melissa Paredes mientras emite sus opiniones en el programa.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente”, manifestó con evidente molestia.

La mamá de Melissa Paredes se enlazó con América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

SABÍA DE LA RELACIÓN CON EL BAILARÍN

Por otro lado, la madre de Melissa confesó que sí estaba enterada de la relación que tenía su hija con Anthony Aranda antes de ser ampayados. Además aseguró que es la confidente de la actriz.

“Yo ya sabía, yo soy confidente de mi hija y ella es confidente mía. Yo sé todo sino que hay cosas que no puedo hablar porque no me compete, yo no te puedo hablar de tiempos, de cosas porque ella ya es adulta”, señaló.

Celia Rodríguez Taboada indicó que siempre estuvo enterada de Anthony Aranda y de la separación de su hija con Rodrigo Cuba. Sin embargo, saber del ampay le molesto mucho.

