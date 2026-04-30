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Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

El mediocampista peruano habló del triunfo de la ‘U’ ante Nacional por Copa Libertadores y dio a conocer su sentir por el duro presente del equipo

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Edison Flores se refirió a su condición física con Universitario tras la victoria sobre Nacional de Uruguay. Jax Latin Media

En una jornada que devolvió la esperanza a sus hinchas, Universitario de Deportes logró un triunfo por 4-2 frente a Nacional de Uruguay en la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El resultado permite a la ‘U’ aferrarse a la ilusión de avanzar a los octavos de final, en un contexto marcado por la inestabilidad en el rendimiento del equipo.

Al término del encuentro, Edison Flores remarcó la trascendencia de este resultado para el grupo: “Necesitábamos este triunfo, jugamos para ganar”, expresó en primera instancia en zona mixta, reconociendo las dificultades atravesadas en jornadas anteriores. Para la ‘U’, el partido significó más que tres puntos: fue un mensaje de fortaleza y capacidad de reacción en un momento de dudas colectivas.

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El ‘Orejas’ subrayó cómo la actitud del equipo fue determinante. “El domingo no se nos pudo dar, pero creo que la cara del equipo fue diferente, agresivo; no pudimos concretar las opciones de gol que tuvimos, pero es parte del fútbol”, explicó.

Edison Flores anotó el único gol de Universitario en la derrota ante Alianza Atlético.
Edison Flores lleva un gol y una asistencia en los últimos tres partidos de Universitario. - créditos: Diego Mendoza

Consultado sobre si el resultado puede interpretarse como una reivindicación del equipo, Flores fue tajante: “No somos mejores que nadie ni peores que nadie. Sí es un voto de confianza. Siempre he tenido mucha confianza hacia el equipo desde que empezó el año y en estos últimos tres partidos creo que se ha visto que podemos dar mucho más de lo que estábamos dando. Solamente queda trabajar y corregir errores”.

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Para quienes buscan saber qué objetivo tiene Universitario en esta Copa Libertadores, el mediocampista ofreció una respuesta realista pero ambiciosa: “Sabíamos que iba a ser parejo este grupo. Vamos a pelear hasta el final porque todavía estamos vivos. Quizás en este partido el empate no nos servía, solo la victoria y más en casa, y ahora estamos vivos en esta etapa”.

Edison Flores sobre la polémica jugada de Caín Fara

Más allá del resultado, el Universitario vs Nacional estuvo marcado por una jugada discutida que involucró al defensa Caín Fara. La acción generó debate sobre si correspondía la tarjeta roja, pero Edison Flores prefirió evitar la controversia y poner el foco en el grupo. “Creo que las divididas siempre son así, al límite. Ellos tuvieron una dividida y le sacaron doble amarilla. Entonces, hablar del árbitro después de haber conseguido el resultado está de más”, sostuvo.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Edison Flores sobre su presente en Universitario

El presente de Edison Flores ha estado bajo la lupa, especialmente por las críticas de los aficionados y el tiempo que estuvo fuera por lesión al inicio de la temporada. Frente a ello, el jugador fue claro: “Me siento bien. He estado lesionado la primera etapa. Desde hace tres partidos que vengo jugando de titular y la verdad estoy paso a paso consiguiendo el ritmo que yo quiero”.

Para quienes se preguntan qué significa este triunfo en el contexto de la campaña, el ‘Orejas’ respondió de manera contundente: “Importante para la confianza que tenemos en el grupo. Gracias al esfuerzo del grupo creo que sacamos adelante este partido importantísimo y con un gran rival”. La victoria frente a Nacional no solo suma en la tabla, sino que refuerza la autoestima de un plantel que ha sufrido dudas y críticas.

Edison Flores sobre la salida de Álvaro Barco de Universitario

Un tema que también rodeó al vestuario fue la salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva. Edison Flores abordó la cuestión con cautela, destacando la necesidad de enfocarse en lo deportivo: “Nosotros nos centramos en lo que es el campo. Obviamente han habido salidas, es parte del fútbol también. Fue sorpresiva (salida de Barco), pero sabemos que es una gran persona, nos desea siempre lo mejor y solamente queda desearle también siempre lo mejor. Ahora nosotros centrarnos en lo que viene”.

El jugador de 31 años reflejó el sentir del grupo, que ha optado por aislarse de los movimientos dirigenciales y priorizar la preparación de los próximos desafíos. La referencia a Barco fue respetuosa y sobria, en línea con el tono institucional que el plantel busca mantener.

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