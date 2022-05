Las enfurecidas declaraciones de la madre de Melissa Paredes contra Janet Barboza, Rodrigo Cuba y más

Celia Rodríguez defiende a su hija Melissa Paredes de acusaciones. (FOTO: Captura de América / América Hoy)

No se quedó callada. La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez Taboada, fue invitada al programa América Hoy este miércoles 25 de mayo, donde hizo su descargo sobre la situación que está viviendo su hija frente a las acusaciones de su exesposo Rodrigo Cuba y su padre Jorge Cuba.

Ante las preguntas de Ethel Pozo y Janet Barboza sobre la polémica foto de su nieta durmiendo sobre las piernas de Anthony Aranda, la mamá de la ex reina de belleza comentó que no estuvo de acuerdo de cómo se tocó el tema y aseguró que la imagen fue sacada de contexto, ya que la pequeña se encontraba en esa posición porque estaba enferma. Melissa supervisó en todo momento su bienestar mientras manejaba el auto a una farmacia.

“Mi nieta estaba con fiebre. Ella (Melissa) baja a comprar a la farmacia, y baja las ventanas para ver si llora o algo. Pudo haber bajado Anthony sí, pero la bebé lloraba, no quería que él se fuera. Rodrigo sabe cómo es la relación que tiene con Anthony, él mismo lo ha visto”, explicó la madre de Melissa.

RECLAMA A JANET BARBOZA POR CONSTANTES CRÍTICAS

Sin embargo, en cuanto a Janet Barboza la interrumpió para decirle, nuevamente, que no estaba bien que Paredes dejara a su hija con su nueva pareja, puesto que “estamos en un país con alto índice de violencia contra la mujer, contra las niñas”; la madre de Melissa Paredes explotó en su contra.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente”, manifestó para el asombro de los presentes.

La mamá de Melissa Paredes se enlazó con América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

DESPAPRUEBA AMPAY PERO APOYA RELACIÓN DE SU HIJA

Por otro lado, Celia Rodríguez comentó que su hija ya estaba separada de Rodrigo Cuba cuando inició su romance con Anthony Aranda. “Yo soy su confidente”, indicó la señora.

Rodríguez aclaró que rechaza totalmente el ampay que protagonizó su hija y no dudó en llamarle la atención, pero no por el propio destape, sino por haber confiado en el futbolista, quien salió al frente para desmentir su separación.

“Esas imágenes estuvieron mal, obviamente porque ella no debió confiar con lo que supuestamente habían acordado, en que diciembre iban estar juntos pero cada uno iba hacer su vida”, comentó Doña Celia.

“Por supuesto, yo sí sabía (de la separación), no sé las fechas exactas, fue aquí en mi casa que ella vino a contarme: ‘mamá, hemos terminado’, pero fue mucho antes del ampay. Me dijo: ‘No le digas a la mamá de Rodrigo, no lo sabe, él dice que lo va a manejar’. Estoy cometiendo una infidencia, pero me gusta hablar con la verdad”, indicó Celia Rodríguez en ‘América Hoy’.

Celia Rodríguez desaprueba el ampay de su hija Melissa Paredes y Anthony Aranda pero aprueba su relación (VIDEO: América TV /América Hoy)

SE MOLESTÓ CON RODRIGO CUBA POR DIFUNDIR COMUNICADO

Doña Celia Rodríguez comentó que Rodrigo Cuba se mostró tranquilo luego del ampay televisivo, hasta la saludaba sin problemas pero ella le hizo notar su molestia porque el futbolista de Sport Boys emitió un comunicado descalificando la versión que Melissa Paredes había publicado en su cuenta de Instagram.

“Él estaba muy bien, como si nada, yo fui al otro día (del ampay) y él me hablaba de los más tranquilo… yo le quite el habla por qué cómo va sacar otro comunicado a las horas y algo falso…como si nada…”, afirmó Doña Celia.

Celia Rodríguez se molestó con Rodrigo Cuba por emitir comunicado que para ella es falso. (VIDEO: América TV / América hoy)

RODRIGO CUBA SALÍA ANTES DEL AMPAY DE MELISSA

Aunque la madre de Melissa Paredes no quiso entrar en detalles, enfatizó que estas supuestas imágenes de Rodrigo Cuba son conocidas tras los bastidores del canal, pero nadie se atreve a hablar al respecto.

“Eso lo deben saber en televisión ustedes, que trabajan ahí. Es un vox populi a nivel de televisión. Pero por eso te digo, Melissa vende más lógicamente. Pero claro, Janet, tú nunca escuchas nada para el otro lado, crees en él. Si yo lo digo, nadie me va a creer”, añadió la señora.

‘GATO’ CUBA TAMBIÉN INICIÓ UNA RELACIÓN

Consultada por Janet Barboza, por si considera que su hija Melissa Paredes inició muy pronto su relación con el coreógrafo Anthony Aranda, Celia aceptó que sí, pero dijo que su exyerno también lo hizo con Ale Venturo.

“Si fue muy pronto, pero la otra persona ya también al mes ya estaba con otra persona y su hija, por qué no se fijan en los dos y solo lo hacen con mi hija y con mi nieta. Yo no voy a juzgar al gato Cuba, pero a mi hija se la juzgan”, señaló muy consternada.

Celia Rodríguez afirmó que Rodrigo Cuba también salía cuando estaba separado de su hija Melissa Paredes. VIDEO: (América / América Hoy)

MAMÁ SÍ SABÍA DE RELACIÓN ENTRE SU HIJA Y ANTHONY ARANDA

En otro momento, Janet Barboza le preguntó si sabía que su hija, la actriz Melissa Paredes tenía una relación con Anthony Aranda, a lo que ella indicó que en efecto, pues siempre ha sido la confidente de su hija.

“Yo ya sabía, yo soy confidente de mi hija y ella es confidente mía. Yo sé todo, sino que hay cosas que no puedo hablar porque no me compete, yo no te puedo hablar de tiempos, de cosas porque ella ya es adulta”, aseguró.

Celia Rodríguez Taboada indicó que siempre estuvo enterada de Anthony Aranda y de la separación de su hija con Rodrigo Cuba. Sin embargo, saber del ampay le molesto mucho.

DOÑA CELIA SE MOLESTA CON ALE VENTURO

Por si fuera poco, durante la entrevista, la madre de la exreina de belleza de Ventanilla mostró su molestia a cerca de los comentarios de Ale Venturo, quien reveló que la exconductora de América Hoy solía menospreciar al futbolista sintiéndose superior por sus logros personales.

“Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model. Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza”, fue lo que contó la actual pareja del futbolista cuando las cámaras de Magaly Medina se apagaron en la entrevista.

Por eso la mamá de Melissa Paredes comentó su fastidio acerca de las burlas de la empresaria de comida natural, y le comentó que no le crea todo lo que le dice su actual pareja, el pelotero Rodrigo Cuba.

“Ayer (en la entrevista) esta chica Ventura, riéndose de mi hija, creyendo todas las cosas que él le ha dicho (Rodrigo Cuba) ...acuérdense que a Melissa no le ha gustado que le toquen el tema de Miss Perú, pero tú (Ale Venturo) le crees, todos le creen a él (Rodrigo Cuba) ...”, comenta bastante incómoda Celia Rodríguez.

Madre de Melissa Paredes molesta con Ale Venturo por burlarse de su hija. (VIDEO: YouTube)

