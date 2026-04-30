El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

Los competidores tuvieron un cruce de palabras y gritos luego de un conflicto por comida | Panamericana

La noche del 29 de abril, la convivencia en el set de ‘La Granja VIP’ alcanzó uno de sus puntos más críticos cuando Paul Michael y Diego Chávarri protagonizaron un enfrentamiento en la cocina del programa. Un plato de arroz desencadenó una serie de insultos e intercambios verbales que obligaron a la intervención de otros concursantes para evitar que el conflicto escalara a mayores.

Todo comenzó cuando Paul Michael acusó a Chávarri de haberse apropiado de su plato de arroz con pollo y consumir las presas que le correspondían. De acuerdo con la versión de Michael, al buscar su comida antes de la gala, ya no encontró el arroz y notó que su compañero estaba comiendo las piezas de pollo que él había guardado. La reacción del cantante de salsa fue inmediata y la discusión se tornó cada vez más intensa.

PUBLICIDAD

Por su parte, Diego Chávarri explicó que encontró el arroz al borde de quemarse y que, junto a Samahara Lobatón, decidieron desecharlo sin saber a quién pertenecía. Según su relato, la joven fue quien tomó la iniciativa de tirar el plato, sin consultarlo previamente.

Diego Chávarri y Paul Michael se enfrentan acaloradamente en la casa de ‘La Granja VIP’, mientras otros participantes observan la tensa situación a su alrededor.

El cruce de palabras subió de tono cuando Paul Michael enfrentó directamente a Chávarri, colocándose frente a él y lanzando insultos: “Tú hablas como pendejo, idiota de mir** a quién le has ganado tú”.

La situación se tornó más tensa cuando Chávarri respondió en voz alta: “Pégame, tarao, baboso”. Ambos participantes intercambiaron gritos y se acercaron peligrosamente, generando preocupación entre los presentes.

PUBLICIDAD

La intervención de Pamela López y Pati Lorena resultó decisiva para evitar una confrontación física. Ambas participantes se interpusieron entre los dos hombres y lograron separar a los involucrados, quienes finalmente se alejaron sin llegar a los golpes. El incidente dejó en evidencia la fragilidad de la convivencia en el reality y la creciente desconfianza entre los concursantes.

Un acalorado enfrentamiento verbal se desata entre Diego Chávarri y Paul Michael en la cocina de 'La Granja VIP' mientras otros participantes observan la escena.

Antes de retirarse de la escena, Paul Michael expresó que ya no confía en Diego Chávarri, dejando al descubierto una fractura en la relación entre ambos.

PUBLICIDAD

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

Un día antes de este enfrentamiento, la relación entre Paul Michael y Pamela López también atravesó un momento crítico. Durante la noche del 28 de abril, el público fue testigo de una discusión en la que el cantante de salsa acusó a su pareja de ser “manipuladora”. El intercambio, transmitido en la última emisión del programa, incluyó reproches vinculados a situaciones personales y pasadas.

El detonante del conflicto fue la negativa de Pamela López a mantener un momento de intimidad, argumentando que sus hijos la observaban desde afuera de las instalaciones. Esta situación provocó que ambos expusieran desacuerdos previos y viejas heridas en una discusión que se tornó cada vez más personal y compleja.

PUBLICIDAD

Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.

Durante el diálogo, Paul Michael señaló que López “vuelve a sacar en cara” errores del pasado y la responsabilizó de manipular los desacuerdos para obtener ventaja en las discusiones. La conversación fue seguida atentamente por otros participantes, quienes presenciaron la magnitud del conflicto.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, con numerosos comentarios sobre la dinámica entre ambos y las tensiones que atraviesan los concursantes de ‘La Granja VIP’. El reality sigue sumando capítulos marcados por disputas personales y situaciones que ponen a prueba la paciencia y la convivencia en un entorno de presión constante.

PUBLICIDAD