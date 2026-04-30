Perú Deportes

La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El defensa paraguayo fue punto de críticas por su gesto con los fanáticos de la ‘U’ luego de la derrota con Alianza Atlético con el Torneo Apertura 2026

Guardar

El defensa paraguayo celebró la victoria de la 'U' frente el cuadro uruguayo en el estadio Monumental. (Linkeados)

La goleada por 4-2 que Universitario de Deportes le propinó a Nacional de Uruguay en la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 revitalizó las aspiraciones del club peruano en el Grupo B. El resultado, celebrado por la afición en el estadio Monumental, abre la posibilidad de disputar con fuerza la clasificación a los octavos de final, justo al cierre de la primera rueda de la fase de grupos.

Mientras los festejos se multiplicaban en las tribunas, la atención de las cámaras se desvió hacia Williams Riveros. El defensor, recientemente señalado por un gesto polémico hacia el público tras la derrota ante Alianza Atlético en la Liga 1, volvió a quedar en el centro de la escena. Su actitud previa había generado debate entre los seguidores y, pese a la alegría por el triunfo internacional, su comportamiento volvió a ser materia de análisis mediático.

PUBLICIDAD

La sorpresiva reacción de Williams Riveros en Universitario vs Nacional

Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay, el ambiente en el plantel fue de alivio y esperanza. Los tres puntos obtenidos revitalizaron las posibilidades del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y los abrazos entre jugadores y cuerpo técnico reflejaron la importancia de este resultado.

En medio de la celebración, las cámaras captaron un momento significativo: Williams Riveros, defensor del equipo, se detuvo al dirigirse a los vestuarios y realizó un gesto de disculpas hacia la afición. Este acto, interpretado como un reconocimiento a lo sucedido en el partido anterior ante Alianza Atlético, fue recibido positivamente por los hinchas presentes en el Monumental.

PUBLICIDAD

El respaldo de la tribuna resulta fundamental en este tramo de la temporada, cuando el plantel necesita recuperar confianza y enfocarse en la competiciónn internacional. Con el Torneo Apertura ya lejos en el horizonte, el club dirige ahora todos sus esfuerzos a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el certamen continental y mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de final.

Williams Riveros llegó a los 13 goles con Universitario. - Crédito: Difusión
Williams Riveros llegó a los 13 goles con Universitario. - Crédito: Difusión

¿Cuándo volverá a jugar Universitario en la Copa Libertadores 2026?

La visita de Universitario de Deportes a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 mantiene en vilo a la afición crema. El compromiso, programado para el jueves 7 de mayo en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, representa una oportunidad clave para los peruanos, que buscan revancha tras la caída sufrida en el cruce anterior entre ambos equipos.

La transmisión del encuentro está asegurada para toda la región. En Perú, el partido podrá verse desde las 20:00 horas. La cobertura en la mayoría de países sudamericanos estará a cargo de ESPN, mientras que en Argentina la señal será FOX Sports 3 y en Chile, ESPN Premium. Asimismo, la plataforma Disney+ permitirá seguir el duelo en directo mediante streaming, garantizando acceso a los hinchas en cualquier dispositivo y lugar.

Universitario vs Coquimbo Unido.
Universitario vs Coquimbo Unido: partido en el Monumental por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

Temas Relacionados

Williams RiverosUniversitario de DeportesNacional de UruguayCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Tras triunfo con Universitario, los ‘churres’ llegan motivados para recibir al cuadro ecuatoriano en el Callao. Necesita el triunfo para seguir en carrera en la competición. Entérate de los horarios del determinante cotejo

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

El mediocampista peruano habló del triunfo de la ‘U’ ante Nacional por Copa Libertadores y dio a conocer su sentir por el duro presente del equipo

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Nicolás Lodeiro habló fuerte y claro luego de la derrota del ‘bolso’ en la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras la victoria con Nacional, la ‘U’ visitará al equipo de Christian Cueva en Trujillo con el objetivo de sostener los buenos resultados. Entérate los detalles del partidazo

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3

El equipo de Zé Ricardo sumó una victoria importante que los mantiene en la lucha por los octavos de final y han cerrado la jornada en los más alto de la tabla. Entérate cómo va la competencia

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar minimiza críticas del excanciller Hugo De Zela por demora en compra de aviones F-16: “Me parece un hombre bueno”

José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación

Presidente Balcázar responde a congresista sobre posible censura: “No me voy a oponer. Yo lo promocionaría, que siga sacando firmas”

“Es papel mojado”: Abogado de Piero Corvetto explica que pasaporte incautado no tiene validez porque fue renovado

ENTRETENIMIENTO

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

Zagaladas parodia los looks de Natalie Vértiz, Melissa Paredes, María Pía Copello y más tras el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2’

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3