La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El defensa paraguayo celebró la victoria de la 'U' frente el cuadro uruguayo en el estadio Monumental. (Linkeados)

La goleada por 4-2 que Universitario de Deportes le propinó a Nacional de Uruguay en la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 revitalizó las aspiraciones del club peruano en el Grupo B. El resultado, celebrado por la afición en el estadio Monumental, abre la posibilidad de disputar con fuerza la clasificación a los octavos de final, justo al cierre de la primera rueda de la fase de grupos.

Mientras los festejos se multiplicaban en las tribunas, la atención de las cámaras se desvió hacia Williams Riveros. El defensor, recientemente señalado por un gesto polémico hacia el público tras la derrota ante Alianza Atlético en la Liga 1, volvió a quedar en el centro de la escena. Su actitud previa había generado debate entre los seguidores y, pese a la alegría por el triunfo internacional, su comportamiento volvió a ser materia de análisis mediático.

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La sorpresiva reacción de Williams Riveros en Universitario vs Nacional

Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay, el ambiente en el plantel fue de alivio y esperanza. Los tres puntos obtenidos revitalizaron las posibilidades del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y los abrazos entre jugadores y cuerpo técnico reflejaron la importancia de este resultado.

En medio de la celebración, las cámaras captaron un momento significativo: Williams Riveros, defensor del equipo, se detuvo al dirigirse a los vestuarios y realizó un gesto de disculpas hacia la afición. Este acto, interpretado como un reconocimiento a lo sucedido en el partido anterior ante Alianza Atlético, fue recibido positivamente por los hinchas presentes en el Monumental.

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El respaldo de la tribuna resulta fundamental en este tramo de la temporada, cuando el plantel necesita recuperar confianza y enfocarse en la competiciónn internacional. Con el Torneo Apertura ya lejos en el horizonte, el club dirige ahora todos sus esfuerzos a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el certamen continental y mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de final.

Williams Riveros llegó a los 13 goles con Universitario. - Crédito: Difusión

¿Cuándo volverá a jugar Universitario en la Copa Libertadores 2026?

La visita de Universitario de Deportes a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 mantiene en vilo a la afición crema. El compromiso, programado para el jueves 7 de mayo en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, representa una oportunidad clave para los peruanos, que buscan revancha tras la caída sufrida en el cruce anterior entre ambos equipos.

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La transmisión del encuentro está asegurada para toda la región. En Perú, el partido podrá verse desde las 20:00 horas. La cobertura en la mayoría de países sudamericanos estará a cargo de ESPN, mientras que en Argentina la señal será FOX Sports 3 y en Chile, ESPN Premium. Asimismo, la plataforma Disney+ permitirá seguir el duelo en directo mediante streaming, garantizando acceso a los hinchas en cualquier dispositivo y lugar.

Universitario vs Coquimbo Unido: partido en el Monumental por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

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- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

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