Perú

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

La conductora utilizó un divertido sketch para ironizar sobre los comentarios que recibió en redes tras su paso por la alfombra roja y recibió el respaldo masivo de seguidores.

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María Pía Copello no se quedó callada ante las criticas.
María Pía Copello no se quedó callada ante las criticas.

La conductora y creadora digital María Pía Copello fue una de las figuras más comentadas durante el avant premiere de “El diablo viste a la moda 2, celebrado recientemente en Lima. Su presencia, marcada por un vestido blanco con escote pronunciado tanto delante por atrás, generó una ola de comentarios en redes sociales.

Fiel a su estilo, María Pía no evitó la polémica, sino que respondió a las críticas con un divertido sketch publicado en sus plataformas, donde reflejó el debate que su elección de vestuario desencadenó.

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En el video, la presentadora regresa a casa tras la gala, convencida de haber sorprendido con su look. Mientras se muestra agotada y satisfecha con sus zapatos en la mano, inicia un monólogo en el que alterna entre dos voces: una, segura y orgullosa de su elección; la otra, detrás de cámaras crítica y mordaz, que representa los comentarios adversos que surgieron tras su paso por la alfombra roja.

La conductora tomó con humor las críticas recibidas y no dudó en responder fiel a su estilo. IG

—“Qué linda la premier. Agotada estoy. Qué lindo mi vestido. Estoy segura que les encantó”, inicia la voz principal, satisfecha con su atuendo. —“Qué horrible”, responde la voz crítica en tono burlón. —“¿Ah? Pero me queda lindo, ¿no?”. —“Le queda feo”, replica la segunda voz. —“Lo que más me gusta de este vestido es el escote”, continúa la conductora. —“La espalda está con demasiado escote. Por lo demás, bella”, apunta la voz opuesta. —“Y es blanco, uno de mis colores favoritos”, agrega. —“Ahí no me gusta, quizás el color del vestido”, retruca el personaje crítico. —“No, y la silueta: escote pegadito y este bow”, detalla Pía, mientras muestra el vestido. —“Se llevó el edredón”, ironiza la voz contraria. —“Y los tacos, ni qué decir, de la mismísima JLo”, presume la conductora. —“Creo que los tacones en negro no me, mi Pía”, responde la voz crítica. —“Yo estaba ahí en la alfombra dando mi mejor sonrisa”. —“Antipática”, sentencia la voz secundaria.

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“¿Qué? ¿Qué cosa? Conclusión: mi vestido, espectacular”, responde Maria Pía. De pronto una seguidilla de críticas aparecen en la pantalla, resaltando que el vestido parecía de novia y no era de acuerdo a la ocasión. La conductora vio el lado positivo al comentario y gritó: “¡Samuel, nos casamos de nuevo, renovamos los votos! Ya tenemos vestido, ya tenemos canje. Ay, ahora a conseguir el canje del buffet”, concluye la conductora, aludiendo a su esposo Samuel.

La reacción de los usuarios

El sketch, lejos de avivar la controversia, dio pie a una ola de reacciones positivas por parte de seguidores y figuras del espectáculo. Muchos destacaron la capacidad de María Pía para reírse de sí misma y relativizar las críticas sobre su imagen. Los comentarios en la publicación respaldaron su actitud relajada y celebraron su autenticidad.

“Lo importante es que mis seguidores me quieren”, se puede leer en la publicación de Maria Pía, teniendo como respuestas: “Hermosa. Todo te queda lindo”, “Me encanta Pia cómo le saca la lengua a sus haters, esa es la actitud”, “Yo cuando te vi pensé que ibas a renovar votos, pero está precioso”, “Si no incomoda, no es moda”, “A mí me encanta, lo luces super elegante”, entre otros mensajes que mostraron su apoyo a la presentadora.

No es la primera vez que Maria Pía saca provecho de las críticas para crear contenido. Una vez más, la conductora demostró que prefiere no dar importancia a lo que digan sus detractores de ella. Al contrario, responde de forma humorística en señal de que no le causa daño alguno.

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′
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