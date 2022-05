¿Rodrigo Cuba le fue infiel a Melissa Paredes? Su exsuegra hace revelación sobre un ampay no emitido

Celia Rodríguez Taboada dejó entrever que Rodrigo Cuba le fue infiel a su hija Melissa Paredes. (Fotos: Instagram)

Celia Rodríguez Taboada, madre de Melissa Paredes, se enlazó mediante videollamada con el programa América hoy, este miércoles 25 de mayo. Durante la conversación, la señora aseguró que Rodrigo Cuba sí estaba separado de su hija cuando esta fue captada besando a Anthony Aranda. Incluso, dio a entender que el futbolista ya estaba haciendo su vida de soltero mucho antes de este destape.

Esta revelación se dio luego que Ethel Pozo señalara que no considera a Anthony Aranda como una buena persona, pues fue el tercero en discordia en el matrimonio. Sea cierto que estaban separados o no, la hija de Gisela Valcárcel cree que el bailarín debió esperar a que Melissa Paredes estuviera legalmente divorciada para recién iniciar un romance. No obstante, Rodríguez Taboada no estuvo de acuerdo.

“Él (Anthony Aranda) no se metió en un matrimonio. Sí, seguían casados, pero la otra persona también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente. Eso jamás va a salir, pero vas a ver que algún día se sabrá la verdad”, comentó para el asombro de las presentadoras.

Aunque la madre de Melissa Paredes no quiso entrar en detalles, enfatizó que estas supuestas imágenes de Rodrigo Cuba son conocidas tras los bastidores del canal, pero nadie se atreve a hablar al respecto.

“ Eso lo deben saber en televisión ustedes, que trabajan ahí. Es un vox populi a nivel de televisión . Pero por eso te digo, Melissa vende más lógicamente. Pero claro, Janet, tú nunca escuchas nada para el otro lado, crees en él. Si yo lo digo, nadie me va a creer”, añadió la señora.

ETHEL POZO CONFIRMA RUMORES DE SUPUESTO AMPAY

Mientras que Janet Barboza y Brunella Horna indicaron que no tenían conocimiento sobre este presunto ampay a Rodrigo Cuba, Ethel Pozo afirmó que sí hubo rumores en relación a un destape de infidelidad al futbolista; sin embargo, este jamás salió a la luz, por lo que quedó en el olvido.

“A ver, señora, yo no sé mentir. Lo hemos escuchado (el ampay)... pero que uno haya escuchado no quiere decir que sea real. Lo que es real es lo que se ve y lo que se ve es el ampay de Melissa y la fotografía de la bebé. No conocemos la otra parte. Nosotros no somos un programa de hacer ampays”, reiteró.

Celia Rodríguez le dio la razón a la presentadora de América TV, ya que el único ampay que conoce el público es e lde Melissa Paredes. “Exactamtente, tal cual, solo se ve lo de mi hija”, añadió indignada.

Madre de Melissa Paredes confiesa que Rodrigo Cuba estaba con otra mujer antes del ampay de su hija | VIDEO: América TV / América Hoy

DISCUSIÓN CON JANET BARBOZA

En esa misma edición, Celia Rodríguez Taboada arremetió contra Janet Barboza por haber criticado a su hija en varias oportunidades y no al ‘Gato’ Cuba, ya que considera que ambas partes han expuesto a la niña con sus actuales parejas, pero que el futbolista no ha sido juzgado con la misma vara.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no . Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente”, manifestó para el asombro de los presentes.

A Janet Barboza no le quedó otra que quedarse callada ante los constantes ataques, aunque aseguró en un momento que jamás le faltó el respeto a Melissa Paredes.

“Yo he dicho que no le creo porque hay situaciones que a mí su hija me ha dicho y que luego sale a decir en otro lado al aire. Lo que estoy haciendo es contar mi verdad. Yo nunca le he hecho calificativos que la dañe como mujer”, enfatizó.

Madre de Melissa Paredes confiesa que Rodrigo Cuba estaba con otra mujer antes del ampay de su hija | VIDEO: América TV / América Hoy