Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

José María Balcázar se refirió a peruanos engañados enviados a la guerra en Ucrania y a la operación militar que terminó en masacre en Huancavelica. Exitosa

El presidente del Perú José María Balcázar se pronunció este 30 de abril sobre las denuncias de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Rusia y Ucrania. En diálogo con Exitosa Noticias, el encargado de la presidencia sostuvo que ha solicitado agilizar el informe del caso al canciller Carlos Pareja Ríos y adoptar medidas urgentes frente a la situación de los connacionales en territorio ruso.

“El nuevo canciller deberá presentar un informe entre hoy o mañana para dar a conocer lo que está ocurriendo”, señaló el legislador, quien calificó el caso como “muy lamentable” y aseguró que se brindará apoyo a los peruanos afectados, ya sea para mejorar sus condiciones en el extranjero o facilitar su retorno al país.

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Las declaraciones surgen en medio de denuncias de familiares que aseguran que varios ciudadanos fueron llevados con engaños a Rusia bajo promesas de trabajo, pero terminaron en el frente de guerra. El caso ha generado preocupación pública y advertencias de especialistas sobre un presunto esquema de trata de personas.

José María Balcázar y José Jerí, figuras centrales en el controvertido caso de ciudadanos peruanos que fueron engañados para luchar en la guerra de Rusia, generando indignación internacional. (Infobae)

Embajada de Rusia responde a denuncias

En paralelo, la Embajada de Rusia en Perú emitió un comunicado en el que reconoce la preocupación de las familias, pero contradice la versión de los enlistados y sus allegados, al alegar que la participación de los peruanos fue voluntaria, lo que —según sostiene— queda constatado en la existencia de contratos firmados para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas.

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La Embajada de la Federación Rusa en Lima exhibe un banner festivo saludando a Perú por su Bicentenario, con la bandera rusa ondeando sobre la edificación y un exuberante seto en primer plano.

La misión diplomática indicó que Rusia “respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad”, y aseguró que atenderá las solicitudes formales de información presentadas por familiares.

“En nuestro país se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido”, mencionan.

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“La Embajada reafirma su disposición permanente a tomar todas las medidas necesarias para obtener, a la brevedad posible, información sobre las solicitudes formalmente presentadas. Todo lo anterior —de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos", añaden.

Embajada de Rusia en Perú se pronuncia por situación de peruanos que fueron llevados con engaños al frente de guerra. Canal N

Asimismo, precisó que los pedidos deben realizarse a través de su sección consular, incluyendo datos como nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, detalles del contrato y vínculo con el solicitante. También se habilitó un correo electrónico y una línea telefónica para canalizar estas consultas: lima@dks.ru / (01) 264-04-04.

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“Estamos como carne de cañón”

Las denuncias sobre el presunto reclutamiento con engaños de peruanos para la guerra en Rusia han escalado a un nivel aún más grave. En entrevista con ATV, los familiares de los ciudadanos enviados al conflicto no solo enfrentan la incertidumbre por su paradero, sino también amenazas directas por parte de quienes los habrían captado.

El abogado de las familias afectadas, Percy Salinas, señaló que existen cerca de 180 familias afectadas, de las cuales al menos 120 se encuentran identificadas. La mayoría de los reclutados son ex miembros de la Policía o del Èjército, quienes habrían sido captados mediante una empresa colombiana. “Les ofrecían veinte mil dólares y terminaron varios de ellos en la guerra con Ucrania”, indicó en ATV.

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Según el letrado, los reclutadores estarían amedrentando e incluso amenazando de muerte a los parientes de los peruanos involucrados, con el objetivo de evitar que hagan públicas las denuncias o continúen exigiendo respuestas.

“A la Policía Nacional iban a venir más mamás, pero han sido amenazadas en la madrugada, llegan mensajes. Los amenazan de muerte que no salgan a medios. Por eso no quieren dar declaraciones, no quieren dar información”, afirmó.

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Según esta versión, las intimidaciones forman parte de un patrón para silenciar a las víctimas y proteger la operación de estas redes, que habrían ofrecido trabajos falsos antes de enviar a los ciudadanos a zonas de combate.

Una de las familiares relató que recibió un audio de su hermano en la madrugada, en el que le advertía que fue llevado con engaños y que se encontraba junto a otros 16 peruanos en una base militar, a la espera de ser enviados a la primera línea de combate. “Nos van a mandar al frente de batalla. Estamos como carne de cañón”, denunció.

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Las denuncias apuntan a la presunta existencia de una red de trata de personas que operaría mediante distintos mecanismos y actores para captar a peruanos y reclutarlos en la guerra. En el caso no solo se ha mencionado a una empresa extranjera, sino también a un exmilitar peruano en retiro, Poncho Wilson Pinto Peña, quien ha rechazado las acusaciones y sostiene una versión similar a la de la Embajada de Rusia en Perú, afirmando que los ciudadanos eran conscientes de que participarían en el conflicto.

Durante una entrevista con Panamericana TV, el exmilitar aseguró tener la conciencia tranquila y declaró que “todos sabían a qué iban”. Según su versión, los postulantes pasaban filtros, evaluaciones médicas y firmaban contratos antes de viajar, atraídos por sueldos de entre 2.500 y 3.500 dólares. Esta versión contrasta con la de los denunciantes, quienes aseguran que las ofertas laborales estaban vinculadas a trabajos en seguridad, cocina o electricidad, sin mencionar su envío al frente de guerra.

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