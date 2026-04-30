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Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

El participantes tuvo un momento con Pablo Heredia donde lanzó una frase que fue cuestionada en redes sociales

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El participantes tuvo un momento con Pablo Heredia donde lanzó una frase que fue cuestionada en redes sociales | La Granja VIP

Renato Rossini Jr. se ha situado nuevamente en el centro de la conversación pública tras emitir un comentario considerado polémico sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’. El incidente ocurrió durante la mañana del 29 de abril, mientras el participante compartía la preparación del desayuno junto a Pablo Heredia en la cocina del reality. La interacción generó una ola de críticas en plataformas digitales y volvió a poner bajo la lupa el comportamiento del exchico reality.

Mientras ambos estaban en la cocina, Heredia sugirió preparar atún con cebolla, una receta similar a la que consumía el denominado team reales, integrado por Diego Chávarri, Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael, Gabriela Herrera, Mark Vito, Cri Cri y Celine Aguirre.

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La respuesta de Rossini Jr. fue inmediata y desató controversia entre los televidentes: “Muy gourmet para esta gente, ellos tienen que comer mote”. La frase fue interpretada por muchos usuarios como un comentario clasista que menospreciaba los hábitos alimenticios de sus compañeros.
Dos hombres en una cocina. Uno lleva delantal y camisa a cuadros, el otro sostiene un paño cerca de un horno abierto y un refrigerador
Renato Rossini Jr. en la cocina de 'La Granja VIP', donde realizó un polémico comentario sobre la alimentación de sus compañeros al afirmar: 'Estos tienen que comer mote'.

La reacción de Heredia fue breve, sin compartir la broma y limitándose a esbozar una sonrisa. Luego Renato agregó: “Cancelado otra vez”.

El video del incidente se difundió rápidamente en X (antes Twitter), donde usuarios del reality cuestionaron la desaparición del registro en vivo del canal. Además, varios internautas criticaron la actitud de Renato Rossini Jr. y consideraron que su comentario reforzaba una imagen distante y elitista dentro de la competencia.

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“Qué culpa tengo de ser pepa y pituco”, la otra frase de Renato Rossini Jr.

La polémica no es nueva en torno a Renato Rossini Jr.. Durante la emisión de ‘La Granja VIP Perú’ del domingo 5 de abril, el participante protagonizó otro momento ampliamente comentado cuando, tras consumir varias copas de vino, accedió a relajarse en el jacuzzi asignado al capataz de la semana. Acompañado nuevamente por Pablo Heredia, el exchico reality realizó declaraciones que generaron incomodidad y debate.

En medio de la conversación, Rossini Jr. hizo referencia a su liderazgo en la competencia y empleó términos que parte de la audiencia juzgó como altaneros. “Qué culpa tengo yo de ser así, de ser el capataz. Qué culpa tengo yo de hacer todo bien, hue*. Pero dime, Pablo, ¿qué culpa tengo yo de ganar todo, de ser pepa, de ser pituco, de estar en un jacuzzi, de ser dotado? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Eso es problema de ellos”**, indicó en tono desafiante, lo que provocó una nueva ola de críticas y desaprobación en redes sociales.

Renato Rossini Jr.
Renato Rossini Jr. anuncia su decisión irrevocable de no volver a 'La Granja VIP', citando respeto por el juego y los participantes, mientras revela controversiales cambios en las reglas del programa. (Instagram Renato Rossini Carrillo)

La designación de capataz otorga ciertos privilegios dentro de la dinámica del programa, lo que ha generado tensiones entre los equipos y ha potenciado el escrutinio sobre la conducta de quienes ostentan ese cargo. Las expresiones de Rossini Jr. sobre su desempeño y posición dentro del reality han sido interpretadas por parte de la audiencia como un intento de ostentación y una muestra de desapego frente al resto de sus compañeros.

El caso de Renato Rossini Jr. muestra cómo las actitudes y declaraciones de los participantes de realities pueden amplificarse en el entorno digital, influyendo en la opinión pública y en la narrativa que acompaña a cada emisión del programa.

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