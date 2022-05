Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: La transcripción exacta de lo que sucedió en su conciliación

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no llegaron a un acuerdo en la nueva conciliación. (Foto: Instagram)

Este 23 de mayo, Rodrigo González leyó en vivo en su programa, Amor y Fuego, la transcripción de lo que sucedió en la última conciliación que solicitó Melissa Paredes a Rodrigo Cuba para cambiar el acuerdo de tenencia compartida que habían firmado hace seis meses con respecto a su hija.

Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo, pues al jugador del Sport Boys le pareció injusto la variación de días de visita. A pesar de que, la modelo aseguró que no pedirá pensión de alimentos, su expareja no aceptó las nuevas condiciones propuestas por la exconductora de América Hoy.

Durante los últimos días se ha especulado sobre lo que sucedió en dicha conciliación, por ello, este lunes el popular ‘Peluchín’ tuvo acceso al documento donde se escribió cada palabra que se mencionó por parte de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba, sus abogados y el agente conciliador.

Melissa: (Mi hija) está donde estaba acostumbrada a vivir, en la misma casa, pues así ambos podíamos disfrutar de nuestra hija. Como ambos queríamos, porque obviamente ambos la amamos, es nuestra pequeña y queremos estar juntos, pero el problema está que en los 8 meses, él pidió esto. Si bien es cierto, yo he pensado que sería bueno para ambos como padres, no lo es para la bebé.

Conciliador: ¿El acuerdo anterior?

Melissa: Exacto. Y porque digo que no es lo mejor, porque tengo muchísimas pruebas y cosas en el comportamiento de mi hija, que no tiene una estabilidad emocional a donde apuntar. Yo sigo pensando en lo mejor para ambos, pero acá no se trata de nosotros se trata de mi hija y su bienestar de una menor de 4 años.

Conciliador: ¿Cuál sería su propuesta?

Melissa: Mi propuesta, al grano, sería que mi hija tenga la vida que tienen todos los niños del país que es la habitual y lo normal, estar con su madre sin impedir que su padre la vea todos los días. Si él quiere, puede sacarla y llevarla a su casa, lo que él considere, pero que tenga las reglas establecidas de su hogar que es conmigo como siempre. Tengo las pruebas donde toda la vida, por más que trabajaba, he estado detrás de todo lo de mi hija. Quien corregía a mi hija y hacía todo era yo, él obviamente es un buen padre, pero mi hija, hoy por hoy, le falta tener un régimen establecido a quién obedecer, tiene un montón de conductas que no las tenía y no considero muy viable lo que estamos llevando.

Conciliador: Eso significa en términos de días y horas, ¿qué significaría?

Melissa: En realidad, que esté dos días de la semana con su padre y los demás días de escolaridad con su madre, como tiene que ser y como lo hacen todos los niños del país.

Conciliador: 5 días de escolaridad significa fines de semana con el papá y 5 días contigo.

Melissa: Y su papá, de hecho, trabaja los fines de semana. Yo también voy a trabajar los fines de semana.

Conciliador: ¿La variación sería 5 días?

Melissa: Sí.





