Perú

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

El grupo japonés, referente del j-rock y de la música de anime, presentará en Perú su aclamado “Naruto The Rock World Tour 2026” ante una comunidad de fanáticos en crecimiento

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El conjunto japonés Flow desembarca en Costa 21 con un show temático que promete emociones y nostalgia.
El conjunto japonés Flow desembarca en Costa 21 con un show temático que promete emociones y nostalgia.

La banda japonesa Flow, reconocida internacionalmente como la “realeza de los Anisongs” y célebre por interpretar los icónicos temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirmó su llegada a Lima como parte de su gira mundial “Naruto The Rock World Tour 2026”.

Este espectáculo ha recorrido Europa, América y Asia, reuniendo a miles de seguidores que corean cada tema como parte de su historia personal. La banda expresó que ver la respuesta del público internacional supera cualquier expectativa y refuerza su vínculo con los fans.

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¿Cuándo es el concierto de Flow?

El esperado concierto se realizará el próximo 7 de julio en Costa 21.

Flow se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del j-rock gracias a su aporte al universo del anime. Temas como “GO!!!”, “Sign” y “Re:member” para Naruto, así como su participación en la banda sonora de Dragon Ball Z, convirtieron a la banda en referente indiscutible para millones de fanáticos en todo el mundo. Su legado se extiende más allá del anime, posicionando el anisong en escenarios internacionales y en la industria musical global.

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El “Naruto The Rock World Tour 2026” está dedicado exclusivamente a las canciones que Flow compuso para la saga de Naruto, un repertorio que ha marcado a toda una generación.

Durante esta gira, Flow ha ofrecido conciertos en los que la puesta en escena, la energía y la emotividad de sus presentaciones generan una experiencia inmersiva para el público.

Flow llega a Lima donde tocará sus mejores temas para seguidores del anime y la cultura pop japonesa
Flow llega a Lima donde tocará sus mejores temas para seguidores del anime y la cultura pop japonesa

La presencia de la agrupación en Latinoamérica despierta una expectativa especial, ya que muchos seguidores del anime consideran sus canciones parte fundamental de la cultura pop japonesa. En Lima, la cita del 7 de julio promete revivir los momentos más recordados de Naruto y sumar la nostalgia de quienes crecieron con los openings y endings interpretados por Flow.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

La preventa de entradas, exclusiva para usuarios de Interbank, se llevará a cabo el 5 y 6 de mayo a través de Teleticket, con un descuento especial de hasta 15%.

Posteriormente, se habilitará la venta general, aunque los organizadores recomiendan asegurar los boletos durante la preventa debido al alto interés que ha despertado el anuncio. Los conciertos previos en la gira han registrado llenos totales y una respuesta entusiasta de la comunidad otaku y de fanáticos de la música japonesa.

El show que presentará Flow en Lima incluirá visuales, efectos de iluminación y una producción inspirada en el universo de Naruto, además de guiños a otras series como Dragon Ball Z. El repertorio seleccionado busca transportar al público a los momentos más emblemáticos del anime, con interpretaciones enérgicas y un ambiente cargado de nostalgia. La banda ha cuidado cada detalle para garantizar una experiencia inolvidable y mantener la conexión con quienes los han seguido a lo largo de los años.

En redes sociales, la frase “¡We are fighting dreamers!”, extraída de uno de los temas más populares de Flow, se ha convertido en el lema de los seguidores peruanos que esperan la llegada de la banda. Los foros y grupos dedicados al anime ya organizan actividades previas y encuentros para celebrar el evento, que promete ser uno de los más destacados del año en el circuito de conciertos temáticos.

La organización del espectáculo recomienda estar atentos a los canales oficiales de Flow y Teleticket para información detallada sobre precios, horarios y recomendaciones de acceso. La cita será el 7 de julio en Costa 21, donde la “realeza de los Anisongs” ofrecerá un show que reunirá a fanáticos de todas las edades en torno a la música y la emoción de Naruto y Dragon Ball Z.

¿Quiénes integran Flow?

Flow es una de las bandas más influyentes del J-Rock japonés, formada en Saitama en 1998 y actualmente integrada por Keigo Hayashi (vocalista), Kohshi Asakawa (vocalista), Takeshi “Take” Asakawa (guitarrista), Hiroshi Iwasaki (baterista) y Yasutaro “Got’s” Goto (bajista).

Sus orígenes se remontan a 1993, cuando los hermanos Kohshi y Take crearon una banda de covers de X-Japan mientras aún eran estudiantes, lo que sentó las bases para el nacimiento de Flow cinco años después.

Con un estilo caracterizado por la fusión de rock, elementos pop y guiños al hip-hop, Flow ha mantenido la misma formación desde sus inicios, algo poco común en la escena japonesa.

Flow, la “realeza de los Anisongs”, llega a Lima con su tour mundial.
Flow, la “realeza de los Anisongs”, llega a Lima con su tour mundial.

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