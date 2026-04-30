Zagaladas parodia los looks del avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′ y arranca carcajadas en redes

Zagaladas desata risas con su parodia de la alfombra roja de El diablo viste a la moda 2.

El tiktoker peruano Álvaro Zagal, conocido en redes sociales como ‘Zagaladas’, arrancó carcajadas a sus seguidores al realizar una parodia dedicada a los atuendos lucidos por figuras de la farándula local durante el avant premiere de El Diablo viste a la moda 2. Su video, publicado en sus plataformas, recoge imitaciones inspiradas en personalidades como El chico de las noticias, Natalie Vértiz, Melissa Paredes, Nelly Rossinelli y María Pía Copello, entre otros.

A pesar de la amistad que lo une con muchos de los protagonistas de la noche, Zagal no titubeó al momento de parodiar los estilos elegidos para la gala, donde la moda marcó el tono de la velada. Su interpretación se caracteriza por el humor, la exageración de gestos y la recreación de detalles de vestuario, elementos que han convertido sus videos en virales en la escena digital peruana.

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El tiktoker Álvaro Zagal imitó a figuras como Natalie Vértiz, Melissa Paredes y María Pía Copello en un video viral. IG

En la secuencia, Zagal simula los desfiles de la alfombra roja, alternando entre personajes e imitando posturas, gestos y hasta frases célebres de los invitados. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: los comentarios inundaron la publicación y varias de las figuras aludidas respondieron con buen humor. Melissa Paredes fue una de las primeras en dejar su mensaje: “jajaja te amo”, escribió, evidenciando la complicidad entre el tiktoker y la comunidad de celebridades.

La propuesta de Zagal destacó por su capacidad para fusionar la crítica de moda con la comedia, sin caer en la malicia ni el ataque personal. La audiencia celebró tanto la creatividad como el atrevimiento de parodiar a rostros conocidos, incluso cuando existe una relación de cercanía.

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Además de las figuras mencionadas, el creador digital sumó imitaciones de otras personalidades que asistieron al avant premiere. “Bellas todas”, escribió fiel a su estilo.

Natalie Vértiz y Gia Meier, junto a otras destacadas influencers peruanas, posan elegantemente en la alfombra roja del esperado Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’.

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú

El contexto de esta parodia coincide con el esperado estreno de El Diablo viste a la moda 2 en el país. La secuela de la icónica película llega a la cartelera peruana este jueves 30 de abril de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá.

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La nueva entrega reúne a gran parte del elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman los papeles que los convirtieron en referentes del cine contemporáneo, mientras que la historia promete renovar el universo de la revista Runway, ahora en pleno auge digital.

La trama sitúa a Andrea Sachs (Anne Hathaway) de regreso en Nueva York, en una alianza inesperada con Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Emily Blunt), quienes se enfrentan al reto de salvar la publicación en un contexto mediático completamente transformado.

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El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

El personaje de Nigel Kipling (Stanley Tucci) también regresa como pieza clave del equipo editorial, mientras que nuevas figuras, como Kenneth Branagh, Tracie Thoms, Simone Ashley y participaciones especiales de Lucy Liu, Lady Gaga y Donatella Versace, amplían el espectro de la historia.

Entre las ausencias más notorias destaca la de Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper en la primera entrega. El actor no pudo sumarse a la secuela debido a cuestiones de agenda, según explicó el director David Frankel. También se descartó la aparición de Sydney Sweeney, cuya escena fue eliminada en la edición final por motivos narrativos.

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La expectativa en Perú es alta, tanto por la presencia del elenco original como por la actualización de los valores que hicieron de la primera parte un fenómeno cultural.

(20th Century Studios)