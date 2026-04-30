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Presidente Balcázar minimiza críticas del excanciller Hugo De Zela por demora en compra de aviones F-16: “Me parece un hombre bueno”

El mandatario consideró que su exministro cometió un desliz al llamarlo mentiroso, pero prefirió cerrar el asunto

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José María Balcázar dio su opinión sobre el canciller Hugo de Zela quien renunció y llamó mentiroso al presidente. Exitosa

El presidente José María Balcázar respondió a los cuestionamientos del excanciller Hugo de Zela, quien lo acusó de mentir en medio de la crisis por la compra de F-16. En entrevista con Exitosa, el mandatario rechazó las críticas y defendió su actuación en torno a las decisiones adoptadas sobre los aviones.

Balcázar optó por bajar el tono del enfrentamiento, aunque dejó entrever su incomodidad por las declaraciones del exdiplomático. “Yo creo que Hugo de Zela es un hombre importante, inteligente”, señaló inicialmente, para luego matizar su postura al referirse a los cuestionamientos públicos.

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El jefe de Estado evitó escalar el conflicto, pero consideró que hubo un exceso en las acusaciones. Según dijo, las declaraciones del excanciller responden a un “desliz” y no a una conducta permanente. Con ello, buscó cerrar el episodio sin prolongar la controversia política.

Balcázar cierra capítulo con De Zela tras polémica por compra de aviones
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Balcázar niega responsabilidad en compra de F-16

En su respuesta, José María Balcázar insistió en que no tuvo participación directa en el proceso de compra de los F-16, uno de los puntos centrales del conflicto con el ex canciller. “En realidad yo no tenía ningún papel en la compra de los aviones”, afirmó, al rechazar las versiones que lo vinculan con la negociación.

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El mandatario sostuvo, además, que el propio Hugo de Zela conocía los detalles del proceso. Incluso, señaló que el excanciller habría estado involucrado en gestiones vinculadas a la adquisición de los aviones. “Él lo conocía porque venía participando de esos trabajos […] para la compra de aviones norteamericanos”, precisó.

Balcázar también deslizó que, como diplomático, el excanciller debió mantener una comunicación más directa con el Ejecutivo. Desde su perspectiva, existe una inconsistencia en la posición asumida por De Zela, lo que explicaría el origen del conflicto.

Pese a ello, el presidente aseguró que no busca prolongar la disputa. “Yo no tengo ningún problema más con Hugo de Zela”, afirmó, al dar por cerrado el tema. No obstante, reconoció que este episodio influyó en su decisión de apartarlo del gabinete de ministros.

Crisis por F-16: renuncias en el gabinete

Las declaraciones se producen tras la crisis política generada por la compra de aviones F-16, que provocó la salida de altos funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el excanciller Hugo de Zela, quienes cuestionaron la conducción del proceso.

Según los ex ministros, la decisión del presidente de frenar la adquisición se tomó sin coordinación previa. Incluso, señalaron que se enteraron por televisión de que el contrato no se concretaría, lo que motivó un pedido de reunión urgente con el mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con sus versiones, José María Balcázar se negó a discutir el tema en ese momento y ratificó posteriormente que la compra de los aviones se evaluaría en el siguiente gobierno.

El conflicto escaló cuando el excanciller calificó de “mentiroso” al jefe de Estado, en referencia a sus declaraciones públicas sobre la firma del contrato. “Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, sostuvo Hugo de Zela, en una de las críticas más duras dirigidas al mandatario.

Bloqueo de pago y tensión política en el Ejecutivo

La controversia se agravó con la revelación de que el Ejecutivo no autorizó el desembolso inicial para la compra de los F-16, pese a que existía un plazo límite. Según los ex ministros, el pago debía realizarse en una fecha específica para no perder el acuerdo con la empresa proveedora.

De acuerdo con el relato de Hugo de Zela, el Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutó el pago por disposición del presidente. Esta decisión generó incertidumbre sobre la continuidad del proceso y el impacto en las relaciones internacionales del Perú.

En paralelo, el entonces ministro de Defensa sostuvo que la firma del contrato se realizó dentro del marco legal, al no existir una orden formal que detuviera el proceso. Esto evidenció una falta de coordinación interna en el Gobierno.

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