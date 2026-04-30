Perú

José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación

El presidente interino de la República manifestó su desacuerdo con el proceso secreto de compra a Estados Unidos y advirtió que el monto de la operación y las prioridades nacionales justifican una revisión por parte de la próxima máxima autoridad

Guardar
José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación. Exitosa

La reciente adquisición de aviones F-16 por parte del gobierno de Perú ha generado controversia tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien criticó el carácter reservado de la operación y consideró que el próximo gobierno debe revisar o convalidar el contrato.

Durante una entrevista en Exitosa Noticias, el presidente interino explicó que la negociación por los F-16 se realizó bajo normas que declararon la operación como un asunto de Estado, excluyendo la posibilidad de una licitación abierta. Esta medida impidió la participación de países como Francia y Suecia, que también habían mostrado interés en vender aeronaves de combate a Perú.

PUBLICIDAD

“Hay bastantes críticas sobre ese tema. O sea, hay críticas en el sentido de que por qué se compró bajo la forma secreta, por qué se evitó que otros países como Francia y Suecia pudieran seguir participando de una licitación abierta”, señaló el mandatario.

Críticas de Balcázar al proceso reservado de adquisición de F-16: exige convalidación de la próxima administración
Críticas de Balcázar al proceso reservado de adquisición de F-16: exige convalidación de la próxima administración| Infobae Perú (Clara Giraldo)/Presidencia

Además, precisó que la normativa vigente durante la administración anterior estableció que la compra debía manejarse exclusivamente entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el gobierno de Estados Unidos, sin intervención directa ni del presidente ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta el momento de ejecutar el primer pago.

PUBLICIDAD

“En esa norma se excluía por razones de seguridad que no intervenga ni el presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas, y solamente se pusiera en evidencia cuando se tenga que ejecutar el primer pago”, detalló Balcázar.

Pide que el nuevo presidente evalúe compra

El acuerdo firmado implica un endeudamiento de 3.500 millones de dólares para el Estado peruano, monto que, según el mandatario, debería ser evaluado por la administración entrante.

Members of the military guard an F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Members of the military guard an F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Yo creo que es necesario decir que ya no nos corresponde a nosotros, sino al nuevo gobierno, poder revisar o convalidar ese tipo de negociación”, mencionó.

El presidente reiteró que su gestión se vio obligada a cumplir con los compromisos asumidos previamente, debido a que el proceso ya se encontraba en marcha a su llegada al poder. Asimismo, manifestó su coincidencia con expertos que consideran que los F-16 no son los aviones más modernos disponibles en el mercado y llamó la atención sobre la necesidad de atender otras prioridades urgentes para el país. Entre ellas mencionó la salud, la lucha contra la anemia infantil, la infraestructura escolar deficiente y la falta de agua potable en diversas regiones.

“Había prioridades, tan elementales, tan fundamentales en materia de salud, niños con anemia, no se hacen los colegios, se caen por pedazos, no hay agua potable”, enfatizó el jefe de Estado.

Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.
Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

Sobre la relación bilateral, Balcázar confirmó que no ha tenido nuevos encuentros con el embajador de Estados Unidos tras el episodio, aunque señaló estar dispuesto al diálogo. Reconoció que han existido declaraciones poco diplomáticas por parte del representante estadounidense, pero sostuvo que los temas de seguridad bilateral seguirán siendo de interés para ambos países.

“No me he vuelto a reunir. Yo estoy abierto, no obstante las expresiones que él deslizó contra nosotros”, afirmó.

Temas Relacionados

José María Balcázarperu-politicaAvión F16Fuerza Aérea del PerúFuerza Aérea de EEUU

Más Noticias

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

El grupo japonés, referente del j-rock y de la música de anime, presentará en Perú su aclamado “Naruto The Rock World Tour 2026” ante una comunidad de fanáticos en crecimiento

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

Galón de petróleo pasa los 24 soles en algunos grifos de Lima: alza genera alarma entre los transportistas

La población, en especial los transportistas, enfrenta demoras y sobrecostos en las estaciones de servicio, mientras crecen los cuestionamientos hacia la respuesta de las autoridades y la preocupación por el abastecimiento futuro

Galón de petróleo pasa los 24 soles en algunos grifos de Lima: alza genera alarma entre los transportistas

Reniec facilita DNI para recién nacidos: cómo tramitarlo desde el hospital

Actualmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cuenta con presencia en 170 hospitales en todo el Perú, acercando sus servicios directamente a las familias

Reniec facilita DNI para recién nacidos: cómo tramitarlo desde el hospital

El Estado peruano y una “brillante” estrategia para luchar contra el crimen: subir los recibos para poner más luz en cada esquina

El Ministerio de Energía y Minas promete más visibilidad en la noche, menos zonas peligrosas y mejores condiciones para el comercio y la vida urbana

El Estado peruano y una “brillante” estrategia para luchar contra el crimen: subir los recibos para poner más luz en cada esquina

Parque de las Leyendas ofrece entradas con el 50 % de descuento desde este 1 de mayo: conoce hasta cuándo y quiénes son los beneficiarios

La campaña busca fomentar la integración familiar, el aprendizaje sobre biodiversidad y el aprecio por las tradiciones culturales peruanas

Parque de las Leyendas ofrece entradas con el 50 % de descuento desde este 1 de mayo: conoce hasta cuándo y quiénes son los beneficiarios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Balcázar responde a congresista sobre posible censura: “No me voy a oponer. Yo lo promocionaría, que siga sacando firmas”

Presidente Balcázar responde a congresista sobre posible censura: “No me voy a oponer. Yo lo promocionaría, que siga sacando firmas”

“Es papel mojado”: Abogado de Piero Corvetto explica que pasaporte incautado no tiene validez porque fue renovado

Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

Piero Corvetto acepta que se le dicte impedimento de salida del país: “Nos vamos a allanar”, anuncia su abogado

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

Zagaladas parodia los looks de Natalie Vértiz, Melissa Paredes, María Pía Copello y más tras el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2’

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

Streamer Jotajoda se pronuncia tras ser encarado por padre de menor durante transmisión

DEPORTES

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026