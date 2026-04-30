José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación. Exitosa

La reciente adquisición de aviones F-16 por parte del gobierno de Perú ha generado controversia tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien criticó el carácter reservado de la operación y consideró que el próximo gobierno debe revisar o convalidar el contrato.

Durante una entrevista en Exitosa Noticias, el presidente interino explicó que la negociación por los F-16 se realizó bajo normas que declararon la operación como un asunto de Estado, excluyendo la posibilidad de una licitación abierta. Esta medida impidió la participación de países como Francia y Suecia, que también habían mostrado interés en vender aeronaves de combate a Perú.

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“Hay bastantes críticas sobre ese tema. O sea, hay críticas en el sentido de que por qué se compró bajo la forma secreta, por qué se evitó que otros países como Francia y Suecia pudieran seguir participando de una licitación abierta”, señaló el mandatario.

Críticas de Balcázar al proceso reservado de adquisición de F-16: exige convalidación de la próxima administración| Infobae Perú (Clara Giraldo)/Presidencia

Además, precisó que la normativa vigente durante la administración anterior estableció que la compra debía manejarse exclusivamente entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el gobierno de Estados Unidos, sin intervención directa ni del presidente ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta el momento de ejecutar el primer pago.

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“En esa norma se excluía por razones de seguridad que no intervenga ni el presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas, y solamente se pusiera en evidencia cuando se tenga que ejecutar el primer pago”, detalló Balcázar.

Pide que el nuevo presidente evalúe compra

El acuerdo firmado implica un endeudamiento de 3.500 millones de dólares para el Estado peruano, monto que, según el mandatario, debería ser evaluado por la administración entrante.

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Members of the military guard an F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Yo creo que es necesario decir que ya no nos corresponde a nosotros, sino al nuevo gobierno, poder revisar o convalidar ese tipo de negociación”, mencionó.

El presidente reiteró que su gestión se vio obligada a cumplir con los compromisos asumidos previamente, debido a que el proceso ya se encontraba en marcha a su llegada al poder. Asimismo, manifestó su coincidencia con expertos que consideran que los F-16 no son los aviones más modernos disponibles en el mercado y llamó la atención sobre la necesidad de atender otras prioridades urgentes para el país. Entre ellas mencionó la salud, la lucha contra la anemia infantil, la infraestructura escolar deficiente y la falta de agua potable en diversas regiones.

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“Había prioridades, tan elementales, tan fundamentales en materia de salud, niños con anemia, no se hacen los colegios, se caen por pedazos, no hay agua potable”, enfatizó el jefe de Estado.

Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

Sobre la relación bilateral, Balcázar confirmó que no ha tenido nuevos encuentros con el embajador de Estados Unidos tras el episodio, aunque señaló estar dispuesto al diálogo. Reconoció que han existido declaraciones poco diplomáticas por parte del representante estadounidense, pero sostuvo que los temas de seguridad bilateral seguirán siendo de interés para ambos países.

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“No me he vuelto a reunir. Yo estoy abierto, no obstante las expresiones que él deslizó contra nosotros”, afirmó.