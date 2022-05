Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, asegura que su hijo sufrió por Melissa Paredes: “Lloró en mi pecho”

Jorge Cuba vio llorar a Rodrigo Cuba. (Foto: Captura / Instagram)

El papá de Rodrigo Cuba se pronunció luego de la extensa entrevista que brindó Melissa Paredes al programa América Hoy donde habló de su divorcio con el futbolista y toda la polémica que causó su ampay con Anthony Aranda.

Entre sus declaraciones, la exreina de belleza puso en duda los sentimientos del futbolista tras su separación y dudó que haya sufrido por el fin de su matrimonio. “Pero, ¿tú lo has visto sufrir en sí, cuándo lo han visto llorar, cuándo lo han visto sufrir?. Sinceramente, hagamos memoria, lo han visto sufrir o han visto comunicados, desgarradores comunicados”, dijo la modelo en conversación con Ethel Pozo.

Ante ello, Jorge Cuba no dudó en defender a su primogénito y contó en vivo para Amor y Fuego este 23 de mayo que ha visto llorar al pelotero en diferentes ocasiones. Según comentó el exfuncionario, no es necesario que su hijo llore ante cámaras para evidenciar su dolor.

“Yo quiero decirle a ella (Melissa) que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras. No sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran. La empleada dijo públicamente, que trabajaba con ellos, que ella lo ha visto sufrir y llorar al señor Rodrigo”, comenzó diciendo el economista.

Incluso , algunos familiares pudieron presenciar la tristeza del deportista. “A parte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre y hermano lo han visto llorar. ¡¿Qué tiene esta chica?!”, dijo evidenciando su indignación.

Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, asegura que su hijo sufrió por Melissa Paredes. (VIDEO: Willax TV)

MELISSA PAREDES ROMPE EN LLANTO CON ETHEL POZO

América Hoy difundió una entrevista de Melissa Paredes. Durante la conversación con Ethel Pozo, la joven no pudo ocultar el llanto cuando le preguntaron si reconoce al Rodrigo Cuba de hoy, quien aparece a dar declaraciones en los medios de comunicación sobre ella. Sin embargo, lo que la llevó al desconsuelo es cuando Ethel Pozo le preguntó sobre su hija, a quien no ve cuatro días de la semana.

De pronto, Melissa estalló en llanto, y con la voz entrecortada pidió perdón por su reacción. “Perdón. (...) Por qué castigarte con tus hijos, eso no entiendo”, continuó.

“Con el maltrato psicológico que hacen todos los días en televisión conmigo., y encima lo peor es no tener a mi hija todos los días. Como mamá es lo peor que me ha pasado en la vida, no se lo deseo a nadie”, señaló desconsolada.

“Lloro porque me duelen muchas cosas, no porque soy una víctima. (...) Sale a decir Magaly Medina que lo vieron sufrir al pobre hombre (a Rodrigo). ¿En qué momento se le vio sufrir? Porque ni yo lo vi sufrir. (...) Nunca se le vio sufrir, se le vio en unos ampays, qué bien, que sea feliz”, remarcó Melissa.

Melissa Paredes rompe en llanto con Ethel Pozo. (Foto: Captura)

