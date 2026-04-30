Perú

José Balcázar anuncia inicio de la nueva Carretera Central y otra obra vial por la posible visita del papa León XIV

La máxima autoridad nacional informó sobre la puesta en marcha de importantes obras de infraestructura en coordinación con gobiernos regionales para lograr avances significativos ante la eventual llegada del Sumo Pontífice

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José María Balcázar - Chiclayo - Papa León XIV - Perú - 29 marzo
El presidente José María Balcázar anunció el inicio de la construcción de la nueva Carretera Central como parte de los preparativos para la posible visita del papa León XIV.

El presidente José María Balcázar anunció el inicio de la construcción de la nueva Carretera Central y una vía en el norte del país como parte de los compromisos asumidos ante la posible visita del papa León XIV.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, el mandatario afirmó que estos proyectos viales buscan dar la bienvenida al Sumo Pontífice, cuya llegada permanece en duda debido a la falta de confirmación oficial.

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Durante una entrevista radial, Balcázar detalló que su gobierno se encuentra coordinando con el Gobierno Regional de Junín (GORE Junín) y las autoridades locales para iniciar la ejecución de la nueva Carretera Central antes del fin de su mandato transitorio.

ARCHIVO - El presidente interino José María Balcázar habla con los periodistas a su llegada al palacio presidencial tras ser designado por los legisladores en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin, Archivo)
ARCHIVO - El presidente interino José María Balcázar habla con los periodistas a su llegada al palacio presidencial tras ser designado por los legisladores en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin, Archivo)

“Estamos coordinando con el GORE Junín y todas las autoridades de la región, estamos en las mejores relaciones para poder iniciar. Lo que nunca se pensó hacer, mi gobierno lo va a hacer”, declaró.

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El jefe de Estado especificó que el proceso para garantizar el financiamiento de la obra ya está en marcha y que la intención es que los primeros trabajos comiencen cuanto antes. La Carretera Central es considerada una infraestructura de largo plazo y gran complejidad, por lo que el gobierno ha establecido como prioridad agilizar los trámites y la logística necesaria para su ejecución.

Con apoyo militar

En la misma entrevista, Balcázar mencionó el avance de otros proyectos viales en distintas regiones del país. Señaló que las Fuerzas Armadas y el Ejército Especial participan activamente en la construcción de carreteras, especialmente en zonas como Cusco, donde se desarrolla un tramo estratégico entre la ciudad y las áreas afectadas por el conflicto del gas.

“Se está haciendo carretera para poderlo terminarlo, en breve vamos a inaugurarlo allá. Obra que lo hace precisamente los hermanos del ejército. Tenemos allá la maquinaria y la logística suficiente como para poder hacer ese tipo de tramos”, puntualizó el presidente, según recogió Exitosa.

Proyecto vial clave para Lima y la sierra central en riesgo por demoras, advierte Contraloría. Foto: Contraloría
La nueva Carretera Central es prioridad nacional, por su importancia estratégica y su impacto a largo plazo en la conectividad regional del país. (Contraloría)

El mandatario también anunció una obra vial prioritaria en la selva, uniendo Florián e Incahuasi, un pueblo quechuahablante situado en las alturas de Amayequi.

Este proyecto, que busca facilitar el acceso y la conectividad en la región, se realizará con maquinaria y apoyo logístico del ejército peruano. “Eso vamos a hacerlo también con los hermanos del ejército”, remarcó Balcázar en la conversación.

Compromiso

La motivación principal de este paquete de obras responde, según el Ejecutivo, a la posible visita de León XIV, programada tentativamente para los meses de noviembre y diciembre.

De acuerdo con información de Exitosa, la agenda internacional del Sumo Pontífice mantiene en vilo su presencia en Perú, ya que, al ser consultado sobre su gira por América Latina, León XIV declaró: “No confirmado. Vamos a ver”. Aunque el Papa expresó sus deseos de visitar la región, no existe confirmación oficial de fechas ni ciudades a visitar.

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A pesar de la incertidumbre, la Conferencia Episcopal Peruana había adelantado que el pontífice podría recorrer hasta cuatro ciudades peruanas, entre ellas Lima y Chiclayo, además de dos ubicaciones en la sierra y la selva. En una comunicación previa, Balcázar aseguró que la visita contará con los dispositivos de seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar el resguardo del líder religioso.

Declaraciones y contexto

“Estamos haciendo lo que antes no se hizo, tratando de ser más efectivos”, afirmó Balcázar en una de sus intervenciones, según lo consignado por Exitosa.

El presidente insistió en que las obras viales previstas son una muestra del compromiso de su administración con la integración territorial y la mejora de la infraestructura, en el contexto de un evento internacional que, de confirmarse, tendrá impacto en distintas regiones del país.

José María Balcázar, un hombre mayor con gafas y traje oscuro, habla frente a un micrófono rojo de TVPE; personas borrosas se ven al fondo
José María Balcázar, jefe de Estado, valora el respaldo legislativo del Congreso y expresa su gratitud, afirmando que este apoyo lo anima a seguir trabajando en los meses restantes de su gestión. (Foto: Presidencia del Perú)

Los proyectos incluyen la participación de diversas entidades estatales y buscan responder a necesidades históricas de conectividad en la sierra, la selva y la costa norte, especialmente en tramos entre Ferreñafe e Incahuasi.

Mientras la confirmación de la visita papal sigue pendiente, el gobierno peruano acelera las gestiones y la coordinación interinstitucional para iniciar las obras anunciadas.

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