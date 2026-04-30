Detienen en flagrancia a policía de Ica acusado de extorsionar con S/7 mil: PNP utilizó billetes con reactivo químico

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público permitió la captura en flagrancia de un agente de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica, señalado por un ciudadano de solicitarle S/7 mil a cambio de devolverle sus pertenencias. Según reportó el medio local La Lupa, el hecho se registró la noche del miércoles en el sector El Álamo, en la ciudad de Ica.

El suboficial identificado como Augusto José Ñaupas Huamancha, de 33 años, laboraba en el Área de Investigación Criminal de la DIVINCRI Ica. La detención ocurrió hacia las 20:30 horas en el kilómetro 299 de la Carretera Panamericana Sur.

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La denuncia fue presentada por un ciudadano, quien aseguró que días antes un grupo de policías ingresó sin autorización a su vivienda en el distrito de Subtanjalla, de donde sustrajeron objetos de valor. Luego, la víctima fue contactada por WhatsApp por una persona que se identificó como “Ñaupas”, quien le solicitó una suma inicial de S/10 mil para devolverle las pertenencias y, tras varias comunicaciones, la exigencia se redujo a S/7 mil y finalmente a S/5 mil.

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“Llamando, extorsionándome, que querían diez mil soles, hasta siete mil soles”, relató el denunciante.

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Operativo para capturarlo

Ante las amenazas de ser implicado en delitos, perder su motocicleta y hasta “sembrarle un arma”, la víctima acudió a la DICOCOR y aceptó colaborar con una entrega vigilada.

Los billetes fueron fotocopiados y tratados con un reactivo químico para garantizar la evidencia. El encuentro con el suboficial se realizó en la zona conocida como Junta de Electrodunas, donde el acusado recibió el dinero y fue intervenido en ese instante. Según el acta, el agente intentó deshacerse de los billetes al notar la presencia policial. Las pruebas químicas aplicadas en sus manos resultaron positivas.

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Durante el procedimiento, el agraviado contó que la coordinación con los efectivos anticorrupción permitió la detención inmediata del agente: “Llegó ese efectivo, le entregué la plata y los efectivos de la DICOCOR me apoyaron e inmediatamente lo detuvieron”, relató.

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El suboficial fue trasladado a la dependencia para las diligencias de ley, mientras el caso es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio de la administración pública. El Ministerio Público dirige las actuaciones y la víctima ha solicitado garantías personales ante posibles represalias.

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Canales de ayuda

El Ministerio del Interior del Perú dispone de la línea gratuita 1818 para recibir denuncias sobre actos de corrupción cometidos por miembros de la Policía Nacional. Las llamadas pueden realizarse desde cualquier parte del país, de forma anónima y confidencial. El servicio atiende las 24 horas y canaliza los reportes para su investigación.

Las personas afectadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presentes en todas las regiones. Este organismo recibe denuncias formales, ofrece orientación sobre el proceso y garantiza la protección de los denunciantes en casos de represalias.

Comisaría: se pueden acercar de manera presencial para presentar la denuncia. Las autoridades deberán iniciar el protocolo para la investigación.