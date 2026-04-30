Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

¡Día de partido! Cusco FC visita hoy, jueves 30 de abril, a Independiente Medellín por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 . El encuentro está programado para las 21:00 horas de Perú y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

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¿Cómo llega Cusco FC?

Cusco FC atraviesa una campaña irregular. Aunque se ubica en el sexto puesto del torneo local, su temporada se ha visto opacada por la abultada derrota por 8-0 ante Alianza Lima.

El equipo ya se encuentra en Medellín para enfrentar a Independiente Medellín, pero afrontará el compromiso sin el atacante Lucas Colitto, quien fue expulsado frente a Estudiantes de La Plata en la segunda fecha, partido que finalizó 2-1 a favor del conjunto argentino.

Los ‘aurinegros’ necesitan sumar de a tres para salir del último lugar en su grupo de la Copa Libertadores, tras las caídas ante Flamengo en el debut y ante Estudiantes en la segunda jornada. Su objetivo será quedar en el tercer puesto para seguir en competencia internacional.

Bajo la dirección del uruguayo Alejandro Orfila, el plantel cusqueño llega con un impulso anímico tras superar 2-1 a Sport Huancayo como local, con goles de Facundo Callejo e Iván Colman. Se verá si es suficiente para superar un rival potente y rápido como DIM.