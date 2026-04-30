Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

¡Día de partido! Cusco FC visita hoy, jueves 30 de abril, a Independiente Medellín por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 21:00 horas de Perú y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.
¿Cómo llega Cusco FC?
Cusco FC atraviesa una campaña irregular. Aunque se ubica en el sexto puesto del torneo local, su temporada se ha visto opacada por la abultada derrota por 8-0 ante Alianza Lima.
El equipo ya se encuentra en Medellín para enfrentar a Independiente Medellín, pero afrontará el compromiso sin el atacante Lucas Colitto, quien fue expulsado frente a Estudiantes de La Plata en la segunda fecha, partido que finalizó 2-1 a favor del conjunto argentino.
Los ‘aurinegros’ necesitan sumar de a tres para salir del último lugar en su grupo de la Copa Libertadores, tras las caídas ante Flamengo en el debut y ante Estudiantes en la segunda jornada. Su objetivo será quedar en el tercer puesto para seguir en competencia internacional.
Bajo la dirección del uruguayo Alejandro Orfila, el plantel cusqueño llega con un impulso anímico tras superar 2-1 a Sport Huancayo como local, con goles de Facundo Callejo e Iván Colman. Se verá si es suficiente para superar un rival potente y rápido como DIM.
¿Cómo llega DIM?
Independiente Medellín atraviesa una etapa complicada tras la salida de su técnico, Alejandro Restrepo, quien fue despedido el 21 de abril debido a los resultados adversos tanto en la Copa Libertadores como en la liga colombiana, donde el equipo aún debe definir su clasificación en los próximos días.
Para el duelo ante Cusco FC, el club colombiano dispondrá de su plantel completo, en el que destacan el delantero argentino Francisco Fydriszewski, Yony González, el extremo Francisco Chaverra, el mediocampista Daniel Cataño y el lateral Frank Fabra, considerado el futbolista más destacado del equipo en el semestre.
Horarios del Cusco FC vs DIM
Este encuentro comenzará a las 21:00 horas de Perú y Colombia. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de México; a las 21:00 horas de Ecuador; a las 22:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 23:00 horas de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.
Dónde ver Cusco FC vs DIM: canal TV
El encuentro entre Cusco FC e Independiente Medellín será transmitido en Perú y en la mayoría de los países de Sudamérica a través de ESPN. En Chile, la señal estará disponible por ESPN 5, mientras que en Argentina se podrá ver por Fox Sports 2. Para México y Centroamérica, la transmisión estará habilitada mediante Disney Plus.
Infobae Perú realizará una cobertura completa en su portal, con toda la información previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y los detalles más relevantes del partido.
Fixture de Cusco FC
Después del duelo ante DIM, Cusco FC contará con tres partidos para intentar meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores o a los playoffs de la Copa Sudamericana. Conoce el camino que le resta en el torneo Conmebol:
- Fecha 4: Cusco FC vs Estudiantes La Plata (miércoles 6 de mayo / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Fecha 5: Cusco FC vs DIM (miércoles 20 de mayo / 21:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Maracaná)