Flavia Laos, Ignació Baladán, Emilia Drago y más famosos reaccionaron al fuerte sismo en Lima

La tarde de este 12 de mayo se sintió un fuerte sismo en toda la ciudad de Lima. Según informó el Instituto Geofísico del Perú fue un movimiento de 5.5 de magnitud, a las 4:55 p.m. El epicentro se localizó a 30 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete.

En las redes sociales, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana fue el más mencionado por los usuarios. Recordemos que hace unos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una prueba a nivel nacional mandando una alerta de sismo como simulacro a más de 20 millones de celulares.

Sin embargo, muchos cuestionaron que no se haya enviado dicho mensaje para este sismo. Algunas figuras de la farándula también se sumaron a las críticas, mientras que otros contaban lo que estaban haciendo mientras sucedió el hecho y enviaban algunas recomendaciones.

MARÍA PÍA COPELLO

La conductora televisiva, María Pía Copello, no se encuentra en el Perú, pero no dejó de compartir con sus millones de seguidores una fotografía indicando todo lo que debe llevar la mochila de emergencia.

“Nunca va a sonar repetitivo este consejo: siempre a la mano la mochila de emergencia. Se acaba de sentir un fuerte sismo en Lima”, escribió acompañando la imagen.

IGNACIO BALADÁN

Ignacio Baladán contó que estaba tomando un café y que se asustó mucho cuando comenzó a moverse la tierra. “Hace rato no sentí un temblor como el que sentí recién. Estaba tomando un café, se cayó y derramó todo. Me asusté la verdad”.

YOLA POLASTRI

La animadora infantil Yola Polastri utilizó su cuenta de Twitter para expresar su fastidio ante la ausencia del mencionado mensaje que, en su momento, asustó a millones de peruanos. “Temblor muy fuerte en Perú con Colombia y Chile, los 3 al mismo tiempo hasta el momento y ¿Qué pasó con la famosa alarma que puso el gobierno?. ¡No sonó!. ¡No sirve!. ¿Qué tal?”.

FLAVIA LAOS

Flavia Laos contó a sus fanáticos que se encontraba en el gimnasio cuando inició el movimiento telúrico. “Yo reportándome desde el gimnasio después del temblor que me ha sacado corriendo de aquí”.

EMILIA DRAGO

La actriz Emilia Drago se pronunció a través de sus historias de Instagram y también se sumó a los cuestionamientos a la alarma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “¿Y la alarma?”, escribió y, posteriormente, compartió un TikTok parodiando la ausencia del mensaje.

TULA RODRÍGUEZ

La conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez, mostró que se encontraba parada junto a su puerta con su hija. “Horrible el temblor. Yo me acababa de poner la pijama. Estamos paradas en la puerta con las maletas de emergencia. Mi papá está en la casa de mi hermana. Mantengamos la calma. Yo estaba cambiándome. Con nervios y por favor, mochila de emergencia”.

LUCHO CÁCERES

El actor peruano Lucho Cáceres recordó que los perros suelen ladrar segundos antes de un sismo, por lo que compartió en su cuenta de Facebook de ausencia de los ladridos. Es conocido que, dichos animales sientan que va a ocurrir un movimiento telúrico y se desesperen. “En qué momento los perros dejaron de ladrar en los temblores”.

LUCIA OXENFORD

La modelo y actriz Lucia Oxenford fue otra de las figuras de la farándula que se sumó a las personas que se disgustaron cuando no sonó la alarma. “Gracias alarma de temblores por avisarnos una semana antes y no minutos antes, casi me muero. Chau”.

