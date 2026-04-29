Crimen a plena luz del día en San Miguel: sicarios acribillan a hombre dentro de su auto en avenida cerca de centro juvenil Maranguita

Reporte en vivo desde la escena del crimen en San Miguel, donde un conductor fue acribillado a plena luz del día. Las imágenes muestran el despliegue policial, las diligencias en curso y el drama de los familiares de la víctima al llegar al lugar.

La violencia armada irrumpió en una zona residencial del distrito de San Miguel en Lima durante el mediodía. Un hombre fue asesinado dentro de su vehículo en una avenida con tránsito constante, lo que generó alarma entre vecinos y personas que circulaban por el lugar. El hecho ocurrió en un contexto de alta exposición pública y en un horario habitual de desplazamientos hacia centros de trabajo y estudio.

El ataque se registró en la cuadra 16 de la avenida La Paz, cerca del centro juvenil Maranguita. Testigos reportaron una secuencia de disparos dirigidos contra un automóvil detenido. La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú, que inició las primeras diligencias mientras se esperaba la intervención de peritos de criminalística y del Ministerio Público.

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Ataque armado en vía pública

Asesinato a plena luz del día en zona residencial de San Miguel. (Composición: Infobae)

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú, dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron el ataque, la víctima fue interceptada por el lado derecho de su vehículo. Uno de ellos se aproximó al vehículo y disparó en varias ocasiones contra el conductor. La agresión se produjo sin intercambio previo de palabras, de acuerdo con los primeros reportes.

Los nuevos datos indican que se habrían realizado hasta ocho disparos contra el vehículo, lo que explica los daños visibles en la carrocería y la ventana lateral, que quedó completamente destruida. El ataque se ejecutó en pocos segundos y sin interacción previa.

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Identidad de la víctima

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ugarriza Díaz, de 44 años. De acuerdo con reportes iniciales, se trata de un ciudadano venezolano que residía en el Callao. Información preliminar indica que había llegado recientemente junto a su familia al distrito donde ocurrió el crimen.

Los mismos reportes indican que el hombre fue intervenido en el año 2012 en el distrito de Miraflores por un presunto caso vinculado al cobro de cupos en una obra de construcción civil. Esta información forma parte de las primeras líneas de investigación que manejan las autoridades.

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El ataque se produjo mientras el hombre se encontraba dentro de su automóvil. La ubicación del hecho, en una calle residencial cercana a una avenida principal, incrementó la exposición del caso debido al flujo de personas en la zona.

La Policía Nacional del Perú cercó el área para asegurar la escena y permitir el trabajo de los peritos. Las autoridades iniciaron la recopilación de evidencias, entre ellas casquillos de bala y posibles registros en cámaras de seguridad ubicadas en viviendas y establecimientos cercanos.

El Ministerio Público coordina las diligencias junto con el equipo de criminalística para avanzar en la investigación. Las acciones se centran en identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape utilizada tras el ataque.

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Las autoridades mantienen el área bajo control mientras se desarrollan las pericias correspondientes y se recopila información que permita esclarecer los hechos.

Ataque ejecutado por sicarios en motocicleta. Archivo

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

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También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.