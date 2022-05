Diego Lombardi y su admiración por Emilia Drago como madre: “´Pone a mis hijas por delante de todo” | ENTREVISTA

Diego Lombardi celebrará el Día de la Madre con su esposa, su suegra y su mamá. (Foto: Instagram)

Diego Lombardi es un actor peruano de 47 años que incursionó en la actuación cuando tenía entre 26 y 27 años aproximadamente. Su talento se ha desarrollado en distintas puestas en escena, miniseries de televisión, telenovelas y películas. Además, ha escrito sus propios cuentos y, actualmente, se encuentra planificando su propia obra.

El artista nacional es hijo del director de cine Francisco José Lombardi y de la poetisa y guionista Giovanna Rosa Pollarolo, de quien heredó el gusto por la lectura. Diego Lombardi ha protagonizado múltiples personajes que lo ayudaron a darse cuenta que ser actor iba a convertirse en una de sus pasiones.

En el año 2014 se casó con la actriz Emilia Drago, y fruto de su relación nacieron sus dos pequeñas hijas, Luna y Lara de 4 y casi 2 años, respectivamente. Ahora, divide su tiempo entre su carrera y ser papá, un rol que asume con mucho amor y no duda en compartirlo en sus redes sociales.

Con motivo del Día de la Madre, Infobae conversó con el actor para conocer su lado más personal y saber cuánto han calado en su vida la mujer que lo trajo al mundo y la que le dio la dicha de ser padre. Además, nos contó un poco más sobre su personaje en la reciente obra Monstruo de Armendáriz, que se presenta los viernes y sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

Estudiaste Ingeniería y, posteriormente, actuación. ¿Qué sucedió para que cambiaras de carrera?

Yo estudié ingeniería porque en el colegio me gustaba las matemáticas, la química y la física. Empecé a investigar qué carrera incluía estas materias, en la Universidad Agraria había una profesión llamada Industrias Alimentarias, para mí esa era.

Me fue bien, me gradué y estuve trabajando varios años. Yo salí de estudiar en el año 1997 y empecé en la actuación en el 2002. Entré al teatro de casualidad, con mi hermana queríamos hacer algo para relajarnos y nos metimos al Club de Teatro de Lima. Desde que me paré en el escenario me di cuenta que era el lugar para mi porque me sentía cómodo y tranquilo.

¿Qué te dijo tu mamá cuando empezaste a dedicarte a la actuación?

Mi mamá tuvo algunas dudas. Me dijo que no dejara mi carrera y que podía ser ingeniero y actor al mismo tiempo. Yo le dije que no podía y que quería probar en la actuación. Cuando incié y empezó a verme contento, cambió. Me empujó a hacer las cosas y, a veces, me manda textos para leer obras. Está siempre interesada en mi trabajo.

¿Qué inspiró en ti tu mamá?

El trabajo, el estudiar, me enseñó que cuando se empieza algo, hay que hacerlo y terminarlo. Esas cosas son importantes, y la lectura.

Diego Lombardi y su madre Giovanna Pollarolo. (Foto: Instagram/Andina)

¿Cuál es la mejor enseñanzas que te llevas de tu madre?

Son muchas en realidad. Creo que tiene que ver con el trabajo, el estudio, en hacer las cosas y bien por encima de todo.

Era Giovanna Pollarolo una mamá estricta o consentidora...

Creo que todas las mamás varían de acuerdo a lo que opinan. Mi mamá era estricta con algunas cosas y relajada con otras. Creo que en general las personas no somos tan como cuadriculadas y varía mucho con el momento en tu vida en el que estás. Mi mamá se movía con lo que creía conveniente en cada caso.

EMILIA DRAGO

¿Qué es lo que más admiras de Emilia Drago como mamá?

Su entrega, pone a mis hijas por delante de todo.

¿Cómo van a celebrar el Dia de la Madre?

Normalmente lo que hacemos es almorzar con mi mamá y desayunar con la mamá de Emilia. Eso vamos a hacer este año, algo muy familiar. A Emilia siempre le regalo flores en fechas importantes, los girasoles le gustan. Trato de armar algo bonito y relaciono el número de girasoles con algo que está pasando en ese momento como, en este caso, el número de años que tiene como mamá.

Diego Lombardi y su familia. (Foto: Instagram)

¿Cómo dividen el tiempo entre su trabajo como actores y ser padres?

Nos organizamos en cada semana. Cuando estoy yo en casa me encargó de mis hijas y las baño. Creo que semana a semana es cuestión de sentarse y organizarse, pedir ayuda a la familia para ver como nos ordenamos. A veces mi mamá viene a casa o mi suegra.

¿Es cierto que las personas eligen a sus parejas parecidas a sus papás?

No lo sé. Siempre dicen que uno se casa con su papá o su mamá, pero no sé si sea así. Probablemente buscas un vínculo o a alguien que te haga sentir bien y te complete de alguna manera. A Emilia no puedo compararla con mi mamá. Emilia es una persona increíble, es mi esposa, la quiero con todo mi corazón y estamos tratando de armar una familia que esté feliz, sana y contenta.

Diego Lombardi y Emilia Drago. (Foto: Instagram)

“MONTRUO DE ARMENDÁRIZ”

Inspirado en un hecho real. La obra Monstruo de Armendáriz es un drama que cuenta el controvertido proceso judicial acontecido en Lima en la década de 1950 contra Jorge Villanueva Torres, quien fue sentenciado a muerte por supuestamente haber violado y asesinado a un niño.

La dirección está a cargo de Malcolm Malca Vargas y las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma web de Joinnus. La última función será el domingo 05 de junio y se verá en escena a actores como Diego Lombardi, Gonzalo Molina, Daniel Cano, Verony Centeno, entre otros.

Actualmente te podemos ver en la obra Monstruo de Armendáriz....

Sí. En la obra yo soy el juez. La obra cuenta todo el proceso del juicio a Jorge Villanueva, que es conocido como el Monstruo de Armendáriz. Yo soy el juez que es el encargado de impartir justicia.

¿Cuál será la característica de tu personaje?

Este es un juez que durante el juicio es muy firme, quiere mantener el orden, no le gusta que se insulten ni griten, quiere haya paz y muy duro. Yo no soy así, soy un poquito más relajado en muchos aspectos de mi vida, más tranquilo. Cuando hay que llamar la atención soy firme, pero no como el juez.

Esta historia conmocionó al país en su tiempo...

Siempre es importante tener personajes distintos a uno, que cuenten un poco la historia del país. La obra es un hecho judicial de hace casi 70 años y relata cómo actúa el poder judicial con fines políticos. Es algo que se hace hasta ahora y no nos damos cuenta.

Fuiste el último en integrar el elenco de la obra Monstruo de Armendáriz. ¿Por qué?

Es que esta obra se iba a hacer en el 2020, pero por motivos evidentes (la pandemia) no se hizo. Yo no estaba en el elenco y me llamaron cuando ellos ya estaban ensayando hace un tiempo. Uno de los actores tuvo que retirarse y entré yo. Ha sido una súper oportunidad para mi.

Diego Lombardi actuará en la obra "Monstruo de Armendáriz". (Foto: Difusión)

