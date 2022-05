Tula Rodríguez: ¿A qué se dedican los hijos de Javier Carmona?

Conoce a qué se dedican los hijos de Javier Carmona. (Foto: Difusión)

Tula Rodríguez se ha visto envuelta en una verdadera polémica luego que sus hijastros dieran a conocer que la conductora de En Boca de Todos se niega a entregarles el departamento que su papá Javier Carmona les dejó en vida. Los jóvenes argumentan que la animadora de televisión no desea llegar a un acuerdo con ellos indicando que su hija no puede renunciar a la herencia de su padre.

A raíz de ellos, muchos se han preguntado quiénes son los hijos del exgerente de televisión y por qué no han salido directamente frente a cámaras para reclamar su derecho, pues fue su madre Paola Bisso la que dio a conocer dicha información.

Los hijos de Javier Carmona responden a los nombres de Tadeo y Lucas. Ellos nacieron fruto de la relación que existió entre el empresario y Paola Bisso, mucho antes que él conociera a Gisela Valcárcel y la misma Tula Rodríguez.

De acuerdo a los propios comentarios de Magaly Medina, el exgerente de televisión se hizo cargo de sus dos hijos desde eran muy pequeños, pues la mamá de ellos debido a los problemas que tenía con las drogas tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación.

Aunque ella se encuentra alejada de las cámaras, la mujeres de 54 años fue la que acusó a Tula Rodríguez de querer quedarse con el departamento que Carmona le compró a sus dos hijos, incluso señaló que la conductora de televisión abandonó al empresario cuando se encontraba en estado vegetativo.

¿A QUÉ SE DEDICAN TADEO Y LUCAS CARMONA?

Tadeo Carmona es el primogénito de Javier Carmona. El joven es fotógrafo de profesión, director de proyectos y creador de contenido digitales, además ha sido embajador de importantes marcas como Volkswagen, en la que en más de una ocasión ha sido imagen.

En Instagram, su red social preferida, cuenta con más de 73 mil seguidores. También se sabe que es amante de los deportes extremos como el ciclismo de montaña. En esa línea, se dedica a realizar contenido de viajes.

De otro lado, su hermano menor Lucas Carmona también es fotógrafo profesional. En sus redes sociales muestra los contenidos que ha realizado en los últimos años, así como lo viajes y deportes que practica.

Tadeo Carmona es fotógrafo profesional. (Foto: Instagram)

SU COMUNICADO A TULA RODRÍGUEZ

“ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos . Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes, pero por sucesión intestada su cónyuge también es heredera”, dice.

De esta manera, los hijos de Javier Carmona dejaron en claro que los bienes de su padre también lo heredó Tula Rodríguez, como su cónyuge, los dos hijos mayores y la menor; sin embargo, Valentina al ser menor de edad necesita de un tutor legal.

