Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

Ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, pide asistir a la comisión de Defensa para informar sobre las muertes en Colcabamba.

El ministro de Defensa Amadeo Javier Flores Carcagno ha solicitado acudir, junto al equipo del sector Defensa, a la próxima sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en el Congreso para intentar explicar detalles sobre el asesinato de cinco ciudadanos peruanos a manos de militares en Colcabamba, Huancavelica; quienes los acusaron de trasladar drogas en el vehículo en el que se transportaban.

En el oficio dirigido a la congresista de Avanza País, Karol Ivett Paredes Fonseca, presidenta de la comisión, Flores Carcagno expresa su interés en “dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas del Perú respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

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De acuerdo con el oficio, el titular del sector busca exponer ante la comisión los antecedentes y avances preliminares en las investigaciones del caso ya recopilados por las Fuerzas Armadas y la cartera de Defensa.

Amadeo Javier Flores Carcagno, ministro de Defensa, es requerido por el Congreso para explicar el operativo militar en Colcabamba, Huancavelica, donde fallecieron cinco jóvenes.

“Me amenazaron para decir que llevaba droga”

La versión de uno de los sobrevivientes del operativo militar en Huancavelica introduce nuevas dudas sobre lo ocurrido la madrugada del 25 de abril en el distrito de Colcabamba, en el VRAEM. El caso involucra la muerte de cinco personas tras una intervención del Ejército contra un vehículo civil, en un contexto marcado por operaciones contra el narcotráfico.

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Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un nuevo registro difundido por Epicentro presenta una versión distinta, en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

En el registro reciente, Acuña Quispe sostiene que fue obligado por efectivos militares a incriminarse. “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión actual, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención.

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El joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.

Militares detenidos en Colcabamba salieron en libertad

Aunque en un primer momento los militares que participaron de esta operación fueron detenidos, estos quedaron en libertad luego de que venciera el plazo de detención por flagrancia sin que el Ministerio Público solicitara una medida adicional. La decisión ha generado cuestionamientos, especialmente desde la defensa de las víctimas.

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Según el abogado Anthony Crespo, la Fiscalía no pidió detención preliminar dentro de las 48 horas que establece la ley, lo que permitió que los efectivos abandonaran la custodia. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal Zina Romero.

Liberan a 8 militares por muerte de 5 personas en Huancavelica: Fiscalía no pidió detención a tiempo. Video: TV Perú

Crespo anunció que presentará una queja ante el órgano de control del Ministerio Público contra la fiscal, al considerar que hubo una omisión en un momento clave de la investigación. Para la defensa, la falta de acción dentro del plazo dejó sin sustento una posible prolongación de la detención.

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Pese a la liberación, la investigación continúa. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio calificado contra los ocho militares: Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.