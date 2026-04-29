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Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los hinchas podrán adquirir sus boletos mediante la plataforma Joinnus. Se espera un lleno total el próximo domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuent

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Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: Latina.

Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán el domingo 3 de mayo en el extra game que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes y ya se han dado a conocer los detalles sobre la venta de entradas.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el extra game entre Alianza y San Martín comenzará el jueves 30 de abril desde las 12:00 horas. Los aficionados podrán adquirir sus boletos para el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, a través de la plataforma Joinnus.

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Este encuentro marcará el cierre de la temporada e incluirá la ceremonia de premiación para los equipos que ocuparon el primer, segundo y tercer lugar. Se espera la asistencia de hinchas de Universitario de Deportes, lo que incrementa la posibilidad de que las entradas se agoten en pocas horas.

Precios de las entradas del extra game

Los precios de las entradas se mantendrán sin incrementos, pese a los rumores previos. El acceso a tribuna general tendrá un costo desde 20 soles, mientras que la zona preferente occidente estará disponible por 50 soles. A continuación, se detallan los demás precios:

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- General: 20 soles

- Preferente norte: 30 soles

- Preferente sur: 30 soles

- Preferente oriente: 40 soles

- Preferente occidente: 50 soles

Precios de las entradas para el extra game entre Alianza Lima y San Martín por Liga Peruana de Vóley.
Precios de las entradas para el extra game entre Alianza Lima y San Martín por Liga Peruana de Vóley.

Así llegan los dos equipos al extra game

La Universidad San Martín tomó la delantera en la final tras imponerse en el partido de ida con un triunfo en sets corridos (3-0). El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz mostró solidez en todas sus líneas, con un ataque ordenado y una defensa eficiente, lo que le permitió controlar el encuentro de principio a fin y sacar ventaja en la serie, generando preocupación en Alianza Lima.

En el encuentro de vuelta, Alianza logró reaccionar y ajustó su planteamiento. El equipo mejoró su rendimiento y consiguió una victoria determinante por 3-1, igualando la serie y forzando la definición del título a un extra game. Este resultado reflejó la capacidad del plantel para responder en instancias decisivas.

Con la serie empatada 1-1, el campeón se decidirá en un tercer partido, que se perfila como un duelo de alta exigencia. Ambos sextetos han mostrado argumentos sólidos y alternaron el dominio en cada enfrentamiento, dejando abierta la definición del campeonato.

Según lo establecido en las bases oficiales del torneo, el equipo que logre el título recibirá S/ 108,000, mientras que el subcampeón obtendrá S/ 90,000. Aunque la diferencia entre ambos premios no es muy amplia, constituye un estímulo importante que incrementa la competitividad en una final que reúne a dos de los clubes más destacados del certamen.

El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)

Dónde ver Alianza Lima vs San Martín: canal TV del extra game

El extra game entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 podrá verse en vivo a través de Latina TV, tanto en su señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación, con disponibilidad en todo el país.

La Federación Peruana de Vóley también transmitirá el encuentro mediante su plataforma digital y la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, permitiendo el acceso desde distintos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, relato punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, momentos destacados y declaraciones de las protagonistas para mantener a la audiencia informada durante todo el partido.

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