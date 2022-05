Flavia Laos y Austin Palao cuentan detalles del inicio de su relación sentimental: “Fue espontáneo”

Flavia Laos y Austin Palao comenzaron su relación sin planearlo. (Foto: Captura)

Flavia Laos y Austin Palao se presentaron juntos por primera vez como pareja este 02 de abril en el programa Amor y Fuego para hablar de su reciente tema musical “Estar contigo” y contar algunos detalles del nuevo romance que están viviendo.

Fue Rodrigo González quien no perdió la oportunidad de preguntarle a la feliz pareja cómo fue que comenzaron a enamorarse. Recordemos que los rumores de un posible acercamiento iniciaron cuando el cantante se grabó muy de cerca a la influencer y, posteriormente, fueron captados besándose apasionadamente.

Actualmente, ya no dudan en expresar sus sentimientos en redes sociales y han logrado convertirse en tendencia en las redes sociales por su reciente canción. “Inicialmente pasamos Año Nuevo juntos. Fue súper espontáneo, compartimos bastante con nuestro grupo de amigos y se dio la oportunidad de ir porque no teníamos ningún plan“, comenzó contando el exchico reality.

“Estábamos en modo amigos, nunca lo planeamos (...) Cada uno hacía sus planes por su lado, viajábamos y cuando regresamos... No fue al toque (que estuvimos juntos). Empezamos a tener más saliditas”, acotó la también actriz.

Por otro lado, Gigi Mitre le consultó a la modelo si Austin Palao le “saca en cara” su viaje con el influencer Jay Alvarrez, con quien fue vinculada a principios del mes de enero porque fueron ampayados en situaciones cariñosas durante su viaje a Cusco.

“Dime la verdad, él (Austin) no te lo saca en cara o no te pregunta por Jay”, preguntó la conductora y a lo que Flavia Laos contestó: “Jamás, Austin es espectacular. No hubo nada de malo ahí (en el viaje) y no hay nada que sacar en cara”.

En otro momento, Austin Palao indicó que Flavia Laos es una mujer detallista y contó que, a pesar de llevar varios años de amistad, fue este 2022 que empezaron a verse con ojos de amor. Su encuentro se dio semanas después de que él regresara de su viaje a Turquía por su participación en el Poder del Amor.

“No conocía la forma de pensar de Austin. Creo que conecté muchísimo con él, físicamente también es lindo, pero más que todo tiene mucha visión. Es una persona que ha vivido bastante y me gustó mucho eso de él“, añadió Flavia Laos después de afirmar que ellos siempre fueron amigos.

Austin Palao y Flavia Laos aparecen en televisión por primera vez juntos y cuentan detalles de su relación. (VIDEO: Willax TV)

FLAVIA LAOS Y AUSTIN PALAO PROTAGONIZAN SU PRIMER VIDEOCLIP

Flavia Laos y Austin Palao estrenaron su primer tema musical juntos, llamado “Estar Contigo”, en todas las plataformas digitales. El videoclip fue subido a YouTube este viernes 29 de abril y llamó la atención de los usuarios debido a la química de los cantantes en pantalla. Ambos se besaron en más de una oportunidad, lo que ha avivado los rumores de un presunto romance.

“Es un proyecto en el que hemos trabajado mucho y le hemos puesto todo el corazón. No podemos con la emoción”, escribió el hermano de Said Palao en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió elogios por parte de diversas figuras del espectáculo nacional, así como también de sus fieles seguidores.

Por su parte, la rubia influencer se mostró emocionada por el estreno de “Estar conmigo” y así lo demostró a través de sus historias de Instagram. “Ya es oficial, nuestra canción ya está en YouTube. Es algo que venimos trabajando desde hace meses”.

Estar Contigo - Austin Palao y Flavia Laos | VIDEO: Youtube / Austin Palao.

SEGUIR LEYENDO