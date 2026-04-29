¿El Perú ahora será la nueva potencia aérea regional con el F-16 Block 70? Esto opinan los expertos

El Estado peruano concreta la compra de veinticuatro F-16 Block 70 tras complejas negociaciones, priorizando la defensa nacional sobre disputas ideológicas. (EFE/Vassil Donev)

La adquisición de veinticuatro cazas F-16 Block 70 por parte del Estado peruano ha situado al país en el foco de la geopolítica sudamericana, abriendo el debate sobre si se perfila como la nueva potencia aérea regional.

La compra de los F-16 Block 70 marca un precedente en la política de defensa del Perú. El proceso estuvo marcado por tensiones políticas internas y el escepticismo de sectores, que cuestionaron la inversión con argumentos sobre el uso de recursos públicos.

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Sin embargo, las instituciones estatales, incluyendo la Cancillería y el Consejo de Ministros, respaldaron la necesidad de fortalecer la capacidad disuasiva del país, priorizando la seguridad nacional por encima de cualquier tendencia.

La adquisición de los cazas F-16 Block 70 posiciona a Perú como potencial nueva potencia aérea en Sudamérica, según análisis geopolítico de El Montonero.

El mayor general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro, Fernando Ordoñez Velásquez, subrayó que la decisión “no aceptaba un día más de retraso” y felicitó a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa por anteponer “los intereses permanentes del Perú en cuanto a su seguridad y su defensa nacional”.

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Para Ordoñez, la compra establece que la política exterior y la defensa nacional no dependen de la ideología de ningún gobierno, sino que constituyen políticas de Estado.

Impacto geopolítico

El efecto de la compra de los F-16 se proyecta más allá de las fronteras peruanas. Según el análisis de Ordóñez, el Perú emerge como un actor relevante en el escenario geopolítico regional y mundial.

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Agrega que esta adquisición permitirá al país recuperar la capacidad disuasiva perdida durante décadas de descuido presupuestal y flotas obsoletas. En sus palabras, “el Perú emerge con más fuerza, además de su desarrollo y potencial económico productivo, minero, pesquero y agroindustrial… se ha puesto en relieve en el escenario geopolítico regional”.

El respaldo institucional de la Cancillería y del Consejo de Ministros refuerza la política de disuasión y seguridad nacional en la adquisición de F-16 en Perú. (REUTERS/Angela Ponce)

La comparación regional es inevitable. Chile cuenta actualmente con cuarenta y seis F-16 Block 50 (una versión menos moderna que la adquirida por Perú), mientras Argentina opera también modelos menos avanzados. Brasil y Colombia han optado por los Gripen.

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Ordoñez explicó que la nueva flota peruana no solo posiciona al país en el “equilibrio de poder de la región”, sino que lo convierte en un socio estratégico para Estados Unidos, que busca afianzar su presencia en Sudamérica ante la influencia de China y Rusia.

Negociación y ventajas

La operación de compra de los F-16 Block 70 incluyó una negociación que fue más allá de la simple adquisición de aeronaves. Diversos informes periodísticos, apuntan que la atención geopolítica de Estados Unidos sobre el megapuerto de Chancay favoreció que el precio final se ajustara, permitiendo la adquisición de veinticuatro aviones por el monto inicialmente previsto para la mitad de esa cantidad.

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Perú se posiciona en el equilibrio de poder regional frente a países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia tras la compra de sus nuevos cazas.

Ordoñez resaltó que “si a los Estados Unidos le interesa su presencia en la región y su mayor influencia, entonces tenía que haber un quid pro quo”.

La postura peruana, al negociar de manera firme, consolidó un acuerdo beneficioso para el país, sin que esto implique una renuncia a la soberanía nacional.

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“Ganan los Estados Unidos al aumentar su influencia y presencia, al contener a China y a Rusia, y gana el Perú al tener un mejor respaldo, una mejor relación, una mejor alianza política, diplomática, militar y hasta económica”, manifestó Ordoñez en declaraciones recogidas por El Montonero.

Tecnología y capacidades diferenciales

El F-16 Block 70 representa un salto tecnológico para la FAP. De acuerdo con el mayor general Ordoñez, este modelo incorpora sistemas digitales avanzados, cabinas con comando “touch” completamente digital y capacidades de combate superiores a las versiones anteriores presentes en la región.

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caza F-16 Block 70

Los misiles aire-aire ofrecidos a Perú, según la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos, “son superiores tanto los de largo alcance como los de corto o mediano alcance a cualquiera sistema de misiles que haya en la región”.

El oficial señaló que, para aprovechar plenamente estas capacidades, Perú deberá invertir en sistemas complementarios como aviones de alerta temprana (AWACS), tanqueros y radares, lo que implicará nuevas inversiones en defensa.

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“Son novísimos”

En la misma línea se mostró el excanciller peruano e internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien aseguró: “Los que vienen son novísimos, no son de segunda. Recién de estreno... Son la última generación de los F-16 que se parecen a los F-35. Comparado con los de Chile, son también F-16, pero de hace 20 años”.

“El Perú se está subiendo a una ascensor y está subiendo hacia el penthouse, para graficarlo. Porque ese es el estatus que te da tener aviones de combate de primer nivel y nos pone en la región en una espacio expectante para que nos respeten en términos de disusiasión”, añadió.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Proyección internacional

El acuerdo con Estados Unidos no se limita a la compra de aeronaves. Incluye la modernización de la base naval del Callao y la posibilidad de fortalecer la posición peruana para negociar con otros socios.

Ordoñez sostuvo que “esta relación para enfrentar amenazas internas como crimen, narcotráfico, inseguridad ciudadana, pobreza, falta de infraestructura, nos debe llevar a más estabilidad, más visión de estadistas”.

El general, además, destacó la importancia de mantener una visión estratégica, recordando los ejemplos de Corea del Sur y Singapur, países que consolidaron su desarrollo económico y militar mediante alianzas inteligentes con potencias occidentales.