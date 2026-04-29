Perú

¿El Perú ahora será la nueva potencia aérea regional con el F-16 Block 70? Esto opinan los expertos

Una negociación considerada histórica ha impulsado a la fuerza aérea local e inquietado a países vecinos gracias a la más moderna tecnología militar llegada al país

Guardar
El Estado peruano concreta la compra de veinticuatro F-16 Block 70 tras complejas negociaciones, priorizando la defensa nacional sobre disputas ideológicas. (EFE/Vassil Donev)
El Estado peruano concreta la compra de veinticuatro F-16 Block 70 tras complejas negociaciones, priorizando la defensa nacional sobre disputas ideológicas. (EFE/Vassil Donev)

La adquisición de veinticuatro cazas F-16 Block 70 por parte del Estado peruano ha situado al país en el foco de la geopolítica sudamericana, abriendo el debate sobre si se perfila como la nueva potencia aérea regional.

La compra de los F-16 Block 70 marca un precedente en la política de defensa del Perú. El proceso estuvo marcado por tensiones políticas internas y el escepticismo de sectores, que cuestionaron la inversión con argumentos sobre el uso de recursos públicos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las instituciones estatales, incluyendo la Cancillería y el Consejo de Ministros, respaldaron la necesidad de fortalecer la capacidad disuasiva del país, priorizando la seguridad nacional por encima de cualquier tendencia.

FAP
La adquisición de los cazas F-16 Block 70 posiciona a Perú como potencial nueva potencia aérea en Sudamérica, según análisis geopolítico de El Montonero.

El mayor general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro, Fernando Ordoñez Velásquez, subrayó que la decisión “no aceptaba un día más de retraso” y felicitó a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa por anteponer “los intereses permanentes del Perú en cuanto a su seguridad y su defensa nacional”.

PUBLICIDAD

Para Ordoñez, la compra establece que la política exterior y la defensa nacional no dependen de la ideología de ningún gobierno, sino que constituyen políticas de Estado.

Impacto geopolítico

El efecto de la compra de los F-16 se proyecta más allá de las fronteras peruanas. Según el análisis de Ordóñez, el Perú emerge como un actor relevante en el escenario geopolítico regional y mundial.

Agrega que esta adquisición permitirá al país recuperar la capacidad disuasiva perdida durante décadas de descuido presupuestal y flotas obsoletas. En sus palabras, “el Perú emerge con más fuerza, además de su desarrollo y potencial económico productivo, minero, pesquero y agroindustrial… se ha puesto en relieve en el escenario geopolítico regional”.

El respaldo institucional de la Cancillería y del Consejo de Ministros refuerza la política de disuasión y seguridad nacional en la adquisición de F-16 en Perú. (REUTERS/Angela Ponce)
El respaldo institucional de la Cancillería y del Consejo de Ministros refuerza la política de disuasión y seguridad nacional en la adquisición de F-16 en Perú. (REUTERS/Angela Ponce)

La comparación regional es inevitable. Chile cuenta actualmente con cuarenta y seis F-16 Block 50 (una versión menos moderna que la adquirida por Perú), mientras Argentina opera también modelos menos avanzados. Brasil y Colombia han optado por los Gripen.

Ordoñez explicó que la nueva flota peruana no solo posiciona al país en el “equilibrio de poder de la región”, sino que lo convierte en un socio estratégico para Estados Unidos, que busca afianzar su presencia en Sudamérica ante la influencia de China y Rusia.

Negociación y ventajas

La operación de compra de los F-16 Block 70 incluyó una negociación que fue más allá de la simple adquisición de aeronaves. Diversos informes periodísticos, apuntan que la atención geopolítica de Estados Unidos sobre el megapuerto de Chancay favoreció que el precio final se ajustara, permitiendo la adquisición de veinticuatro aviones por el monto inicialmente previsto para la mitad de esa cantidad.

Retrato de José María Balcázar, presidente de Perú, con traje oscuro y corbata roja, gesticulando con la mano. Detrás, banderas de Perú y Estados Unidos, y un avión de combate F-16 gris.
Perú se posiciona en el equilibrio de poder regional frente a países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia tras la compra de sus nuevos cazas.

Ordoñez resaltó que “si a los Estados Unidos le interesa su presencia en la región y su mayor influencia, entonces tenía que haber un quid pro quo”.

La postura peruana, al negociar de manera firme, consolidó un acuerdo beneficioso para el país, sin que esto implique una renuncia a la soberanía nacional.

“Ganan los Estados Unidos al aumentar su influencia y presencia, al contener a China y a Rusia, y gana el Perú al tener un mejor respaldo, una mejor relación, una mejor alianza política, diplomática, militar y hasta económica”, manifestó Ordoñez en declaraciones recogidas por El Montonero.

Tecnología y capacidades diferenciales

El F-16 Block 70 representa un salto tecnológico para la FAP. De acuerdo con el mayor general Ordoñez, este modelo incorpora sistemas digitales avanzados, cabinas con comando “touch” completamente digital y capacidades de combate superiores a las versiones anteriores presentes en la región.

caza F-16 Block 70
caza F-16 Block 70

Los misiles aire-aire ofrecidos a Perú, según la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos, “son superiores tanto los de largo alcance como los de corto o mediano alcance a cualquiera sistema de misiles que haya en la región”.

El oficial señaló que, para aprovechar plenamente estas capacidades, Perú deberá invertir en sistemas complementarios como aviones de alerta temprana (AWACS), tanqueros y radares, lo que implicará nuevas inversiones en defensa.

“Son novísimos”

En la misma línea se mostró el excanciller peruano e internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien aseguró: “Los que vienen son novísimos, no son de segunda. Recién de estreno... Son la última generación de los F-16 que se parecen a los F-35. Comparado con los de Chile, son también F-16, pero de hace 20 años”.

“El Perú se está subiendo a una ascensor y está subiendo hacia el penthouse, para graficarlo. Porque ese es el estatus que te da tener aviones de combate de primer nivel y nos pone en la región en una espacio expectante para que nos respeten en términos de disusiasión”, añadió.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya
F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Proyección internacional

El acuerdo con Estados Unidos no se limita a la compra de aeronaves. Incluye la modernización de la base naval del Callao y la posibilidad de fortalecer la posición peruana para negociar con otros socios.

Ordoñez sostuvo que “esta relación para enfrentar amenazas internas como crimen, narcotráfico, inseguridad ciudadana, pobreza, falta de infraestructura, nos debe llevar a más estabilidad, más visión de estadistas”.

El general, además, destacó la importancia de mantener una visión estratégica, recordando los ejemplos de Corea del Sur y Singapur, países que consolidaron su desarrollo económico y militar mediante alianzas inteligentes con potencias occidentales.

Temas Relacionados

Fuerza Aérea del PerúDefensa NacionalF-16Ministerio de Defensaperu-noticias

Más Noticias

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Astrid Valle Salazar exige al exfutbolista que se rectifique tras insinuar públicamente que la modelo habría estado embarazada de él, acusación que califica de falsa y lesiva.

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Pasaporte electrónico 2026: ¿Cómo y cuáles son los requisitos para obtener una cita para tramitar el documento?

Quienes buscan el documento electrónico deben seguir instrucciones precisas, cumplir con el pago, agendar su cita y presentar documentación según la modalidad elegida

Pasaporte electrónico 2026: ¿Cómo y cuáles son los requisitos para obtener una cita para tramitar el documento?

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los hinchas podrán adquirir sus boletos mediante la plataforma Joinnus. Se espera un lleno total el próximo domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuent

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

El grupo de trabajo aún no ha fijado fecha u hora específica para que el titular del Mindef, Amadeo Flores Carcagno, se presente y brinde detalles sobre los motivos que llevó a los militares a atacar a un grupo de jóvenes deportistas

Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección: “Crees que sabes más y mi comentario te dolió”

El periodista deportivo, que cuestionó a la FPF por elegir jugar en la altura, no dudó en contestarle al director general de la FPF por sus polémicos tuits

La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección: “Crees que sabes más y mi comentario te dolió”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al apoyar iniciativa de “elecciones complementarias” de Rafael López Aliaga

Bernardo Pachas estará a cargo de la segunda vuelta: JNJ prevé nombrar al nuevo jefe de la ONPE en julio

MEF transfiere S/17,3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales 2026

Rafael López Aliaga convoca marcha ciudadana en rechazo al JNE y la ONPE por no convocar a “elecciones complementarias”

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Lucía de la Cruz revela detalles de su encuentro íntimo con Miguel ‘Chato’ Barraza: “Con él sí hice el amor”

Yaco Eskenazi relató cómo vivió la incomodidad de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner mencionó a Magaly Medina en su podcast

Katia Palma le exige a Rebeca Escribens que ‘controle su boca’ por criticar a Said Palao y ella le reta a decírselo en la cara

Magaly Medina recibió tres bolsos Chanel por su cumpleaños y revelan su precio: “Le regalaron un carro en carteras”

DEPORTES

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección: “Crees que sabes más y mi comentario te dolió”

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Pedro García lanzó advertencia a la directiva de Universitario por nuevo DT: “La búsqueda es peligrosa si transita por los empresarios”

Maluh Oliveira se despide e incrementa los rumores de su salida de Universitario: “Es hora de decir adiós”