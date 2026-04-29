Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Atlético Mineiro: horarios del partido por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

El horario del lance presenta diferencias según el país. En Perú, el encuentro está previsto para las 19:30 horas. Por su parte, Brasil lo transmitirá a las 21:30 horas. La programación para otros lugares varía: en México iniciará a las 18:30 horas, mientras que en Colombia y Ecuador el comienzo será a las 19:30 horas.