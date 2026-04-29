Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

¡Noche de partido! Cienciano recibe a Atlético Mineiro, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Las acciones inician a las 19:30 horas.
Así llega Atlético Mineiro al partido por la Copa Sudamericana 2026
La delegación de Atlético Mineiro viajó a Perú con un equipo alternativo para enfrentar a Cienciano en la Copa Sudamericana, llevando solo a tres titulares habituales y dejando en Brasil a varias de sus principales figuras.
Entre las ausencias destaca el delantero Hulk, quien no viajó y realizó entrenamientos diferenciados mientras se define su posible traspaso a Fluminense. Este enfoque responde a la situación preocupante de Mineiro en el Brasileirao.
Así llega Cienciano al partido por la Copa Sudamericana 2026
El Cienciano ha mostrado solidez en la Copa Sudamericana al mantenerse invicto: empató 1-1 en Uruguay frente a Juventud y luego superó 2-0 a Puerto Cabello, con tantos de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. Así, lidera el Grupo B por encima de Puerto Cabello y Atlético Mineiro, que suman tres puntos, mientras que Juventud solo tiene uno.
El equipo, bajo la dirección de Horacio Melgarejo, viene de igualar en el último minuto ante UTC gracias a un doblete de Hohberg, quien convirtió un penal en el minuto 98. En la Liga 1, Cienciano marcha tercero, a seis unidades de los punteros Alianza Lima y Los Chankas, con varias fechas aún por jugar.
Cienciano vs Atlético Mineiro: alineaciones probables del partido por Copa Sudamericana 2026
- Cienciano: Italo Espinoza; Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez, Marcos Martinich; Ademar Robles, Heny Caparó, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Carlos Garcés.
- Atlético Mineiro: Everson; Victor Hugo, R. Tressoldi, Vitor Hugo, Renan Lodi; T. Pérez, A. Franco, T. Cuello; C. Soares, Bernard, Reinier
Cienciano vs Atlético Mineiro: canal TV del partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
La cobertura del enfrentamiento se desplegará en múltiples plataformas para la audiencia sudamericana. La señal televisiva estará a cargo de DSports, que emitirá el partido tanto en Perú como en los demás países de la región.
Por el lado digital, Infobae Perú realizará una transmisión en su sitio web. Los lectores podrán acceder a la previa, el desarrollo minuto a minuto y los momentos clave del cruce, como goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores de los protagonistas.
Cienciano vs Atlético Mineiro: horarios del partido por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026
El horario del lance presenta diferencias según el país. En Perú, el encuentro está previsto para las 19:30 horas. Por su parte, Brasil lo transmitirá a las 21:30 horas. La programación para otros lugares varía: en México iniciará a las 18:30 horas, mientras que en Colombia y Ecuador el comienzo será a las 19:30 horas.
En Venezuela, Estados Unidos (zona este) y Bolivia, los aficionados podrán verlo a las 20:30 horas. Finalmente, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, el pitido inicial sonará a las 21:30 horas.
Cienciano vs Atlético Mineiro: reedición de un partido con nivel de Copa Sudamericana
Por segunda vez consecutiva, Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentan en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. En ambos lances no se hicieron daño.
En el primer duelo, celebrado en Cusco, hubo un empate sin goles, donde el ‘galo’ fue superior de cabo a rabo, pero la falta de profundidad lo condenó. En la revancha, el ‘papá’ sacó una igualada a uno notable con exhibiciones de Christian Cueva y Juan Cruz Bolado.