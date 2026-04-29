Maluh Oliveira se despide e incrementa los rumores de su salida de Universitario: “Es hora de decir adiós”

Maluh Oliveira se despide e incrementa los rumores de su salida de Universitario.

Universitario de Deportes logró su primer podio en la Liga Peruana de Vóley y apunta al título en la temporada 2026/2027. Con este objetivo, el club prepara cambios en su plantel, tanto en jugadoras nacionales como extranjeras.

Entre las principales inquietudes de la hinchada destaca el futuro de la opuesta brasileña Maluh Oliveira. Aunque no disputó toda la temporada, su aporte resultó determinante en la etapa final, contribuyendo al tercer puesto del equipo ‘crema’. Sus servicios y puntos generaron un fuerte vínculo con los aficionados.

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No obstante, todo indica que Oliveira estaría próxima a dejar la institución. La propia jugadora publicó en sus redes sociales una imagen de su maleta junto a una camiseta de la ‘U’ y la frase: “Es hora de decir adiós”. Esta publicación incrementó la preocupación entre los seguidores.

La publicación de Maluh Oliveira con sabor a despedida.

Además, Oliveira intercambió mensajes de despedida con su compañera Coraima Gómez. La voleibolista peruana compartió una foto junto a la brasileña con un mensaje en tono de broma: “Nunca hubo seriedad con esta mujer, cansada de sentarme a su lado, lo gracioso de todo, es que siempre la buscaba”.

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Oliveira respondió con la misma imagen y palabras de afecto: “Mi querida cebolla, me acosas, me llamas fea, pero eres parte de mi felicidad aquí, te voy a extrañar mucho”.

Maluh Oliveira intercambió mensajes con Coraima Gómez en redes sociales.

Maluh Oliveira dio origen a los rumores sobre su salida de Universitario al afirmar que aún no tenía claro si continuaría en el club y admitir que recibió propuestas de otros equipos. Sus declaraciones se produjeron tras la victoria por 3-0 ante Deportivo Géminis en el partido de ida por el tercer puesto.

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“No sé, depende de muchas cosas, en realidad.Tengo otras ofertas, sí, pero hablé un poco con Fabrizio (Acerbi) y mi futuro se va a decidir, creo, esta semana o a más tardar el próximo mes”, declaró la jugadora en zona mixta.

La brasileña es uno de los puntos altos de las 'cremas' en el cierre de temporada. Créditos: Carlos Arrunategui / Youtube.

¿Qué dijo Fabrizio Acerbi sobre Maluh Oliveira?

En su última entrevista con Tribuna Crema, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, se refirió a la situación de las jugadoras extranjeras que destacaron en la reciente edición de la Liga Peruana de Vóley.

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Acerbi mencionó a Mara Leão, Cat Flood y Maluh Oliveira, y señaló que la intención del club es que permanezcan en el plantel para disputar el título en la próxima temporada. No obstante, subrayó que la continuidad de cada una depende de su decisión personal.

El directivo explicó que las negociaciones con Flood avanzan de manera favorable, mientras que con Leão y Oliveira todavía no existe un acuerdo. Acerbi aclaró que, en caso de que alguna se marche, no será por motivos económicos, sino por una elección propia.

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Respecto a la situación de Maluh Oliveira, la falta de oportunidades al inicio del torneo, incluso el no ser considerada en varias convocatorias por decisión de Paco Hervás, podría influir en su decisión de buscar otro equipo.

Maluh Oliveira define su futuro en Universitario tras triunfazo ante Géminis por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La primera jugadora confirmada en Universitario

Hasta ahora, Universitario de Deportes no ha realizado anuncios oficiales sobre incorporaciones, renovaciones o desvinculaciones. No obstante, la armadora Lucía Magallanes confirmó que continuará en el club una temporada más, con el objetivo de disputar el título nacional.

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Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del equipo, respaldó esta información al indicar que existe un acuerdo verbal con Magallanes para que siga liderando al equipo, pese al interés de otros conjuntos por sumarla a sus filas para la próxima campaña.