Pedro García lanzó una advertencia a la directiva de Universitario por nuevo DT: “La búsqueda es peligrosa si transita por los empresarios”

El periodista deportivo se refirió al análisis para encontrar al próximo técnico de la 'U'. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La búsqueda del nuevo entrenador para Universitario de Deportes se mantiene intacta. Y es que pese a que el equipo continúa bajo la dirección interina de Jorge Araujo, pero la decisión de la dirigencia apunta a contratar a un técnico principal, con Fabián Bustos como el favorito de Franco Velazco, administrador del club. En este contexto, Pedro García ha lanzado una advertencia respecto al perfil que debería analizar la directiva, poniendo énfasis en los riesgos de dejarse influenciar por empresarios en la elección.

“Creo que lo más urgente es pensar en qué parte del Río de la Plata está el técnico que habrá de firmar por la ‘U’, porque la escuela a la cual ha apelado en el último tiempo es de ahí”, comentó en primera instancia para el programa de YouTube, Doble Punta. El periodista recordó que los recientes entrenadores han venido principalmente de Uruguay y Argentina, salvo excepciones como Nicolás Córdova y Luis Fernando Suárez.

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El análisis del comunicador apunta a una constante en la política de contrataciones de la ‘U’. “Me imagino que en algún punto del Río de la Plata, con una lectura mínima de la data del último tiempo, debe estar el futuro técnico de la ‘U’. Mi pregunta es: ¿a quién, a quién están apelando para conseguirlo?”, cuestionó.

Fabián Bustos y Jorge Fossati son los artífices del reciente tricampeonato nacional de Universitario. - captura: GOLPERU

La advertencia de Pedro García a dirigencia de Universitario sobre la elección del DT

Para Pedro García, la intervención de empresarios en la selección del entrenador puede desviar el proceso a la dirigencia ‘merengue’. “El empresario te va a dar lo que él te quiere vender, no lo que tú necesitas comprar”, precisó.

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Según el comunicador, si tuviera la responsabilidad de buscar al próximo técnico, optaría por contactar directamente a conocedores del fútbol uruguayo o argentino, en lugar de recurrir a empresarios. “Yo hago muy fácil. ¿Quién sabe de técnicos en Uruguay o en Argentina? No llamaría a un empresario, sino a un conocedor del fútbol”, explicó.

Pedro Eloy también recordó episodios recientes para fundamentar su posición. Mencionó el paso por Universitario del uruguayo Álvaro Gutiérrez, quien, tras perder un clásico, fue removido de su cargo. Para García, el éxito del cuadro ‘crema’ en épocas anteriores se relacionó más con el conocimiento de verdaderos expertos futbolísticos que con las recomendaciones de empresarios.

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“Cuando a la ‘U’ le fue bien, más allá de que sí fueron muchos los que no ganaron, como por ejemplo recientemente el uruguayo Álvaro Gutiérrez, que perdió un clásico y lo sacaron; yo llamo a Uruguay, no a un empresario, sino a un hombre de fútbol que te diga cuáles son los técnicos uruguayos que de repente no tienen el marketing de los argentinos”, afirmó.

Tras la derrota ante Alianza Atlético, la directiva de la 'U' decidió su postura en relación al futuro del 'Coco'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

En esta etapa de transición, la directiva de Universitario —encabezada por el administrador Franco Velazco y el director deportivo Antonio García Pye— busca definir el perfil del próximo entrenador. El club enfrenta el desafío de evitar que la decisión se vea condicionada por intereses externos, y de encontrar un entrenador que se adapte a la tradición y las necesidades actuales del equipo.

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Pedro García sobre la opción de Martín Palermo en Universitario

Pedro García se refirió de manera crítica a la posibilidad de que Martín Palermo asuma el mando de Universitario. “Yo me río a cada rato que escucho ‘¡Palermo es una opción!’”, expresó.

El periodista deportivo cuestionó la trayectoria del exdelantero como entrenador y puso en duda su experiencia para liderar proyectos exigentes. “¿Palermo demostró hoy, de repente mañana sí, tener la espalda y el rigor de ser un técnico solucionador de campañas malas? Palermo todavía no hizo la carrera de técnico, todavía no hizo algo que dijeras ‘olvídate del goleador, acá hay un técnico’”, sentenció.

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Asimismo, analizó los logros recientes del argentino para sustentar su postura. Argumentó que los títulos obtenidos con clubes como Olimpia no necesariamente validan su perfil para Universitario. “¿Buena campaña con Tigre? Equipo chico. ¿Campeón con Olimpia? Con Olimpia campeono yo, tiene el mejor plantel de Paraguay todos los años. En Paraguay es un triangular: Cerro Porteño, Libertad y Olimpia”, explicó.