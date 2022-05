Rodrigo González y el equipo de Amor y Fuego se ríen de la carta notarial del esposo de Magaly Medina

Amor y Fuego se burla de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. (Foto: Captura de Willax y Latina)

Se burlaron del notario. Para sorpresa de más de uno, el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, le mandó una carta notarial a la conductora de América Hoy, Janet Barboza, por llamarlo ‘pingüino’, demás de dejar entrever que le había sido infiel a su esposa.

Rodrigo González no pudo evitar opinar sobre este tema en su programa y señaló que le pareció bastante contradictorio que la ‘Urraca’ haya permitido que su esposo amenace con demandar a una conductora de televisión por un apodo cuando ella hace lo mismo en su programa.

“ El pingüino demanda, que no aguanta pulgas, le ha mandado una carta notarial a la ‘Retoquitos’ (...) No lo puedo creer, ella (Magaly) se jacta de tener 25 años en el medio y cómo vas a evidenciar tu lado más vulnerable... Ahora por ahí te van a dar. Te rascas porque te ha picado, pareces nueva hijita”, le dijo el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego dejó en claro que él no sale a defender a Janet Barboza, pues no es de su agrado, pero le sorprende que Magaly Medina le haya puesto más de un apodo a la popular ‘Rulitos’ y que ahora no tolere que toquen a su esposo.

“ Una cosita, la Retoquitos me importa tres hectáreas de pepino, pero o sea, la persona que remite esta carta notarial, tu esposa, la Magaly le dice a Janet mona con metralleta como 350 veces al día , ¿y tú te molestas porque te dijeron pingüino?”, agregó.

En otro momento, la producción de Amor y Fuego aprovechó este tema para señalar que es parte del entretenimiento que muchos de los artistas o las parejas de los personajes de televisión reciban un apodo.

“¿Dónde está el sentido del humor que todos decimos que hay que tener en el entretenimiento? Si queremos entretener, a veces estamos en el lado del mundo que nos reímos del resto y otras veces estamos en el lado del mundo en el que se ríen de nosotros”, indicó.

Además, ‘Peluchín’ resaltó que Alfredo Zambrano debería de estar agradecido que su nueva ‘chapa’ sea pingüino, pues este animal es conocido por ser fiel. “ ¿No entiendo? Antes le decían perico y ahora le dicen pingüino, el pingüino es todavía más fiel ”, señaló.

El conductor de Amor y Fuego señaló que le pareció bastante contradictorio que Alfredo Zambrano le mande una carta notarial a Janet Barboza porque le dijo 'pingüino'.

Para finalizar, el conductor de Amor y Fuego señaló que el apodo que tiene Alfredo Zambrano no es algo que se haya inventado Janet Barboza, pues su entorno más cercano lo llama de esta manera.

“Además es una chapa que no se la inventó ella... Porque los tunos le dicen así y él se mata de la risa. ¿Tú crees que por un pingüino está dañando tu honor? A nosotros que nos encanta poner apodos, incluso a tu propia esposa. Me parece una sinvergüencería. El pingüino y la urraca, par de pajarracos”, finalizó.

