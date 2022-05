Melissa Paredes se burla del pantalón de Anthony Aranda y le reclama: “¡Te llevas mis cosas!”

Melissa Paredes le reclama a Anthony Aranda por usar "su pantalón". (Foto: Instagram)

Melissa Paredes no dudó en sumarse a la ola de personas que estuvieron afirmando que su actual pareja Anthony Aranda había utilizado su pantalón el último 11 de mayo en su regreso a Esto es Guerra. Recordemos que el bailarín vistió un pantalón de cuero bastante ceñido, causando que muchos señalen a dicha prenda le pertenece a la modelo.

Incluso, el mismo Rodrigo González compartió un post antiguo de la exconductora de América Hoy, donde aparece con un pantalón muy parecido al del coreógrafo. Según se puede ver, ambas prendas poseen la misma bragueta a la altura de la cintura y son del mismo material.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exreina de belleza tomó con humor el hecho y le reclamó a su pareja mientras lo grababa. “Señor Aranda, así que usted, en cada visita que hace a mi hogar, ¡se lleva mis cosas!, ¿Cómo es posible?” O sea, se llevó mi pantalón para lucirlos, la cosas que me vengo a enterar, ¡Jesucristo!”.

En medio de las risas, se pudo escuchar al chico reality pidiéndole que le preste más ropa. “Préstame otro, tengo una entrevista... me gustan tus pantalones”, dijo en tono burlón y causando mayores carcajadas.

Por su parte, Melissa Paredes continuó riéndose, pero dejó por entendido que el polémico pantalón no era de ella. “Me imagino que ese pantalón que tienes sí es tuyo. Ya es el colmo que la visitas se lleven la ropa y luego se la luzca en televisión nacional (...) ¡Cómo te va a quedar mi pantalón! Sebastián aclara esto”.

Melissa Paredes se burla del pantalón de Anthony Aranda. (VIDEO: Instagram)

Las publicaciones de Melissa Paredes no pasaron desapercibidas para el programa En Boca de Todos. Durante la visita del bailarín al set de América TV este 12 de mayo, los conductores le recordaron lo que había grabado la modelo y le consultaron qué opinaba al respecto.

“Creo que ya estamos parches. Si ese fue su pantalón, ella ahí (en las historias) tiene mi polera”, dijo Anthony Aranda causando supresas entre los presentadores televisivos e, incluso, Maju Mantilla señaló que Melissa Paredes no debe reclamar nada.

Anthony Aranda sobre la burla de Melissa Paredes a su pantalón: "Ella también está usando mi polera". VIDEO: (América TV)

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA SOBRE EL PANTALÓN?

Durante la misma entrevista en En Boca de Todos, la conductora Maju Mantilla le preguntó: “¿Era tú pantalón o era de Melissa?” y a lo que el también coreógrafo contestó: “Qué gracioso, qué gracioso, en serio creen que me va a quedar un pantalón de Melissa”, dijo después de haberse reído.

Por su lado, Tula Rodríguez agregó que “la ropa no tiene género” y no dudó en preguntarle directamente si se atrevió a usar la prenda de la exconductora de América Hoy. “La pregunta es, es o no es, la verdad, porque si fuera no es un problema, ustedes son pareja”.

“Bueno, pero quién sabe, puede ser”, agregó la exreina de belleza causando que Gino Pesaressi lo defienda y señalara que no debe existir algún problema si un hombre quiere lucir alguna prenda de mujer.

Finalmente, Anthony Aranda indicó que él y la modelo suelen compartir todas sus cosas, pero no descartó ni confirmó que el polémico pantalón sea de ella. “Sí, compartimos todo. Los que quieran creer que es, es; los que no quieran creer que no es, no es. Es un pantalón”.

Anthony Aranda y su reacción cuando le dicen que el pantalón que lució en Esto es Guerra era de Melissa Paredes. (VIDEO: América TV)

