Perú

MEF transfiere S/17,3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales 2026

La transferencia se realiza con recursos ordinarios del Estado y responde a una solicitud formal del propio JNE, que sustentó la necesidad de contar con mayores fondos para garantizar el desarrollo de estos procesos

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Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Gobierno de José María Balcázar aprobó una transferencia de S/ 17,3 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para cubrir gastos vinculados a los comicios regionales y municipales de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 070-2026-EF, que dispone el traslado de estos recursos desde la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la norma, el dinero será utilizado principalmente para financiar gastos operativos del organismo electoral, en especial aquellos relacionados con personal. La transferencia se realiza con recursos ordinarios del Estado y responde a una solicitud formal del propio JNE, que sustentó la necesidad de contar con mayores fondos para garantizar el desarrollo de estos procesos.

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El decreto precisa que este tipo de modificaciones presupuestarias están contempladas en la Ley de Presupuesto 2026, que permite al MEF realizar ajustes excepcionales para cubrir necesidades urgentes, entre ellas, los gastos asociados a elecciones. En este caso, el Ejecutivo activa ese mecanismo para atender un requerimiento específico del sistema electoral.

JNE paraliza la difusión de información del conteo y resultados hasta que voten mesas no instaladas hoy. (Foto: JNE)
JNE paraliza la difusión de información del conteo y resultados hasta que voten mesas no instaladas hoy. (Foto: JNE)

¿Para qué se usarán los recursos?

El detalle de la norma establece que los más de S/ 17 millones serán asignados al rubro de “personal y obligaciones sociales”. Es decir, el dinero servirá principalmente para contratar o mantener trabajadores vinculados a la supervisión y monitoreo del proceso electoral en todo el país.

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Esto incluye funciones clave como la fiscalización de candidaturas, el control de la propaganda electoral y el seguimiento del cumplimiento de las normas durante la campaña. También se vincula al funcionamiento de estructuras descentralizadas del JNE, necesarias para cubrir el territorio nacional en elecciones subnacionales.

El decreto además fija reglas claras: los recursos no pueden ser usados para fines distintos a los establecidos. Asimismo, el JNE deberá desagregar internamente el presupuesto en un plazo de cinco días y reportar el uso del dinero a las entidades correspondientes.

Elecciones 2026: JNE publica acuerdo y confirma que no habrá votación adicional
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JNE había advertido falta de presupuesto para elecciones 2026

La transferencia se da en un contexto en el que el JNE venía alertando sobre limitaciones presupuestales. Su presidente, Roberto Burneo, había señalado que el organismo necesitaba montos mucho mayores para cubrir todo el calendario electoral de 2026, que incluye tanto elecciones generales como regionales y municipales.

De hecho, el sistema electoral en su conjunto —JNE, ONPE y Reniec— solicitó más de S/ 1.700 millones adicionales para financiar todos los procesos del año. Solo el JNE estimó que requería más de S/ 403 millones para cumplir con sus funciones.

Sin embargo, el Ejecutivo planteó montos menores, lo que generó diferencias públicas. En ese escenario, la transferencia aprobada ahora forma parte de los esfuerzos del Gobierno por responder, al menos parcialmente, a esos requerimientos.

Roberto Burneo, presidente del JNE
Roberto Burneo, presidente del JNE

Gobierno aseguró recursos para elecciones

Antes de los comicios del 12 de abril, el presidente José María Balcázar había anunciado la entrega de partidas adicionales al JNE con el objetivo de garantizar elecciones “sin sospechas de fraude”. Según indicó, estos recursos permitirían reforzar la organización del proceso y evitar cuestionamientos.

Parte de ese financiamiento ya había sido destinado a las elecciones generales. No obstante, ese proceso terminó marcado por retrasos y cuestionamientos que derivaron en una crisis electoral.

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