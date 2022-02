Yola Polastri le recuerda a Magaly Medina su pelea con Jessica Newton: “Me da pena que estés sin amigas”

Yola Polastri bromeó con Magaly Medina y le recordó su distanciamiento con su examiga Jessica Newton. (Foto: Composición)

Yola Polastri se enlazó con Magaly Medina para mostrar cómo estaba festejando su cumpleaños número 72 en compañía de grandes artistas del medio. Durante la conversación, la animadora infantil bromeó con la ‘Urraca’ sobre su pelea mediática con Jessica Newton.

Como se puede ver en las imágenes, Yola Polastri le muestra a las cámaras todos los invitados que asistieron a su fiesta de cumpleaños, entre ellos Luis Ángel Pinasco, padre de Bruno Pinasco, y su esposa Sonia Oquendo, destacada actriz y empresaria peruana.

“Tú sabes Magaly, que ella (Sonia) es mi comadre. Yo soy madrina de su hijita (Chiara Pinasco)”, le dijo a la conductora de Magaly TV La Firme, quien entendió rápidamente la sutileza de su indirecta. Fue entonces que Yola agregó: “Tú estás perdiendo amigas me he enterado. También has perdido una comadre. Tú dime no más y somos amigas”.

Lejos de mostrarse molesta, Magaly Medina tomó con humor sus palabras y le aseguró que, debido a su distanciamiento con la exreina de belleza, ahora estaba “recolectando amigas”. De inmediato, Polastri ofreció su amistad y hasta le dijo que podía ser madrina de su gato.

“Fue un gusto hablar contigo. Hubieras venido porque me da pena que estés sin amigas, pero de todas maneras cuenta conmigo ”, se despidió la recordada ‘Chica de la tele’, desatando las risas de la periodista de espectáculos.

Yola Polastri bromea con Magaly Medina sobre su distanciamiento con Jessica Newton. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Esta peculiar broma se da luego que Magaly Medina confirmara que ya no es amiga de Jessica Newton, quien fue su íntima amiga por largos años. A la ‘Urraca’ no le gustó para nada que la organizadora del Miss Perú dijera que ella no sabe diferenciar entre amistad y trabajo al difundir una conversación privada que tuvo con Deyvis Orosco.

“Magaly está tan expuesta a su trabajo que no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista”, indicó Newton en defensa de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien fue acusada de haber abandonado a sus perritos Wakatay y Wakamole en un hospedaje de animales.

Por supuesto, el mismo día que Jessica dijo todo eso, Magaly salió al frente para marcar distancia y ponerle punto final a su amistad: “Mejor no me lo digas en privado, hay que ser consecuente con lo que uno dice. A mí me encanta que la gente me diga en mi cara pelada lo que piensa, a mí no me gustan lo dobleces. A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo”.

Magaly Medina lamentó que Jessica Newton haya querido condicionar su amistad.

¿POR QUÉ SE PELEARON JESSICA NEWTON Y MAGALY MEDINA?

El distanciamiento entre Magaly Medina y Jessica Newton se hizo evidente luego que la conductora de Magaly TV La Firme criticara la pedida de mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, familiares directos de la ex Miss Perú.

Poco después, la ‘Urraca’ acusó a la pareja de haber abandonado a sus perritos en un albergue, donde se comprobó que estaban en pésimas condiciones. Cabe resaltar que ese establecimiento ubicado en Pachacamac ya ha sido clausurado temporalmente por la Municipalidad del distrito.

Cassandra y Deyvis salieron a negar dicho abandono y dejaron en claro que ya no eran íntimos de Magaly porque ella cometió la infidencia de grabar y difundir en su programa una conversación íntima que tuvo con el cantante de cumbia sobre el nacimiento de su bebé Milán.

Sin embargo, y según Jessica Newton, ellas no dejaron de ser amigas por la pelea mediática con su hija y yerno. Ambas se distanciaron meses atrás, pero hasta ahora no se sabe cuál fue el verdadero motivo de su distanciamiento.

