María Pía Copello niega haberle gritado a Nataniel Sánchez cuando era niña: “Así no fueron las cosas”

María Pía Copello rechazó haberle gritado a Nataniel Sánchez. (Foto: Captura)

El nombre de María Pía Copello viene siendo blanco de críticas tras la denuncia pública de Nataniel Sánchez donde deja entrever que una conocida animadora infantil le gritó cuando tenía 10 años cuando pertenecía a su elenco de baile.

Como se recuerda, la actriz comenzó en la televisión cuando trabajaba en “María Pía y Timoteo” que se transmitía por América TV. Pese a no mencionar nombres, muchos comenzaron a relacionar a la exconductora de Esto es Guerra con las fuertes revelaciones de la recordada Fernanda de las Casas.

“A mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error (...) Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, dijo Nataniel en una entrevista para un canal de YouTube.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA PARA DEFENDERSE?

El último 10 de mayo, Rodrigo González confesó que se había comunicado con María Pía Copello para hablar sobre las acusaciones de la actriz peruana. Según contó el popular ‘Peluchín’, la presentadora televisiva rechazó que le haya alzado la voz a Nataniel Sánchez.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘Yo qué le voy a gritar a alguien por un paso de baile, así no fueron las cosas’” , comentó.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que todo pudo haberse tratado de una confusión, pues realmente solo pidió que guarde silencio mientras estaban grabando.

“Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, de repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre (...) María Pía no recuerda”, añadió.

Recordemos que, Rodrigo González y María Pía Copello han demostrado que tienen una buena relación amical , por lo que no tuvo inconvenientes en conversar sobre la polémica. Hasta el momento, la misma animadora no se ha pronunciado y ha preferido guardar silencio en sus redes sociales.

María Pía Copello niega haberle gritado a Nataniel Sánchez cuando era niña. (VIDEO: Willax TV)

¿QUÉ DIJO NATANIEL SÁNCHEZ SOBRE MARIO HART?

Antes de que Mario Hart se hiciera popular como el capitán del equipo verde en Combate, su nombre formó parte de la prensa de espectáculos debido a su relación sentimental con Nataniel Sánchez. Su romance se hizo público debido a una fotografía filtrada en el 2011, en donde aparecía el piloto besando apasionadamente a la actriz.

Durante una entrevista para el canal de Youtube “Soy Jackie Ford”, la actriz peruana fue consultada, directamente, sobre su romance con Mario Hart. “¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes que, gracias a tu nombre, se hicieron conocidos?”, preguntó la entrevistadora, interpretada por Arturo Chumbe.

“Mira, yo te digo una cosa, yo me considero un ser de luz. Yo, con las personas que me rodean, siempre intento dar esa mejor versión mía, mi luz. Si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenido. Yo no te lo voy a quitar porque yo no haré lo contrario”, respondió Nataniel.

Finalmente, cuando la entrevistadora dejó en claro que se estaban refiriendo a Mario Hart, Nataniel Sánchez prefirió multiplicar por cero al exchico reality. “Hay gente que no existe en mi vida. La gente que no me suma en la vida, se esfuma. Ni siquiera vale la pena. De verdad, me es completamente indiferente. Es más, ni siquiera me acuerdo”, dijo la actriz.

Nataniel Sánchez recordó su romance con Mario Hart, que se hizo pública en el 2011 debido a una comprometedora fotografía | VIDEO: Youtube / Soy Jackie Ford

SEGUIR LEYENDO